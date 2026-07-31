Diễn biến ĐT Việt Nam đấu Singapore 20h00 tối nay tại ASEAN Cup: Đình Bắc, Xuân Son, Hoàng Hên đá chính

Cập nhật thông tin trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Singapore lúc 20h00 ngày 31/7 thuộc bảng A ASEAN Cup 2026.

Đội hình ra sân ĐT Việt Nam:

Nhận định trận đấu

Vào lúc 20h00 tối nay (31/7), đội tuyển Việt Nam sẽ có màn tiếp đón Singapore trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình trong khuôn khổ bảng A - ASEAN Cup 2026. Đây được đánh giá là cuộc đối đầu then chốt, trực tiếp ảnh hưởng đến cuộc đua giành ngôi nhất bảng và tấm vé vào vòng bán kết.

Cả hai đội bước vào trận đấu này với những lợi thế riêng. Đội tuyển Singapore hiện tạm thời dẫn đầu bảng A sau hai chiến thắng liên tiếp trước Campuchia (2-1) và Timor Leste (2-0). Mặc dù giành trọn 6 điểm tuyệt đối, đoàn quân của HLV Gavin Lee vẫn bộc lộ một số hạn chế trong khâu dứt điểm khi bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ăn bàn. Cùng với đó, việc phải thi đấu với mật độ dày đặc và di chuyển sang Hà Nội ngay sau lượt trận trước ít nhiều tạo nên bất lợi về mặt thể lực đối với đội khách.

Ở chiều ngược lại, đội tuyển Việt Nam dù mới thi đấu một trận nhưng đã tạo nên ấn tượng mạnh mẽ bằng chiến thắng tưng bừng 7-0 trước Timor Leste. Việc được nghỉ thi đấu ở lượt trận thứ hai mang lại cho thầy trò HLV Kim Sang Sik lợi thế lớn về thời gian hồi phục thể lực cũng như rà soát lại phương án tác chiến. Sự trở lại sân Mỹ Đình sau thời gian dài thi đấu tại các địa phương khác cũng hứa hẹn mang đến nguồn động lực tinh thần to lớn cho đại diện Việt Nam.

Về mặt lực lượng, hai đội bóng đều bảo toàn được quân số tối ưu. Bên phía Việt Nam, các nhân tố chủ chốt trên hàng công như Xuân Son, Hoàng Hên, Đình Bắc cùng bộ đôi tiền vệ Quang Hải, Hoàng Đức đều sẵn sàng ra sân ngay từ đầu. Bên phía Singapore, HLV Gavin Lee cũng sở hữu bộ khung tốt nhất với sự xuất hiện của những nhân tố có khả năng gây đột biến như anh em nhà Fandi hay tiền vệ Nakamura.

Lịch sử đối đầu

Lịch sử đối đầu trong gần ba thập kỷ qua chứng kiến sự áp đảo hoàn toàn của bóng đá Việt Nam trước Singapore. Ở lần chạm trán gần nhất tại ASEAN Cup diễn ra vào tháng 12/2024, các chiến binh sao vàng đã đánh bại đối thủ với tỷ số 3-1.

Với lợi thế sân nhà, lực lượng đồng đều cùng nền tảng thể lực nhỉnh hơn, thầy trò HLV Kim Sang Sik được đánh giá cao hơn hẳn trong việc kiểm soát thế trận. Nếu tiếp tục duy trì sự hiệu quả trong khâu tấn công như ở trận ra quân, một chiến thắng thuyết phục cùng vị trí dẫn đầu bảng A hoàn toàn nằm trong tầm tay của đội tuyển Việt Nam.