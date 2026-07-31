Hàng ngàn CĐV đội mưa nhuộm đỏ Mỹ Đình, tiếp lửa cho tuyển Việt Nam trước đại chiến Singapore

Sau chiến thắng tưng bừng 7-0 trước Timor Leste ở ngày ra quân, niềm tin của các CĐV vào một màn trình diễn bùng nổ tiếp theo là vô cùng lớn. Bước vào cuộc đối đầu này, tuyển Việt Nam nắm giữ nhiều lợi thế khi sở hữu lực lượng đồng đều, phong độ cao cùng quãng nghỉ quý giá do không phải thi đấu ở lượt trận thứ hai