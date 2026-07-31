Hàng ngàn CĐV đội mưa nhuộm đỏ Mỹ Đình, tiếp lửa cho tuyển Việt Nam trước đại chiến Singapore

CĐV đội mưa đến sân Mỹ Đình cổ vũ đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026.
Chiều 31/7, khu vực xung quanh Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình trở nên sôi động hơn thường lệ khi hàng nghìn cổ động viên đổ về từ rất sớm để tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam trước cuộc tiếp đón Singapore trong khuôn khổ bảng A - ASEAN Cup 2026
Bất chấp cơn mưa lớn trút xuống Hà Nội trước giờ bóng lăn, không khí bóng đá cuồng nhiệt vẫn rực cháy từ các ngả đường dẫn vào sân
Dưới những chiếc áo mưa đủ màu sắc, sắc đỏ truyền thống của quốc kỳ và áo đấu đội tuyển vẫn phủ kín mọi góc nhìn. Người hâm mộ kiên nhẫn xếp hàng qua các cổng kiểm soát an ninh trong trật tự
Nhiều gia đình mang theo con nhỏ, cùng các nhóm cổ động viên mang băng rôn, cờ lớn, kèn trống, tạo nên một không gian lễ hội thực sự ngay bên ngoài khán đài. Nhiều người cho biết họ đã có mặt từ đầu giờ chiều để hòa mình vào không khí náo nhiệt và tránh tình trạng ùn tắc
Trận đấu này mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu sự trở lại của đội tuyển Việt Nam trên thánh địa Mỹ Đình sau quãng thời gian dài thi đấu ở các địa điểm khác. Sự trở lại ấy càng khiến người hâm mộ Thủ đô thêm hào hứng, mong chờ được trực tiếp truyền năng lượng cho thầy trò HLV Kim Sang-sik
Sau chiến thắng tưng bừng 7-0 trước Timor Leste ở ngày ra quân, niềm tin của các CĐV vào một màn trình diễn bùng nổ tiếp theo là vô cùng lớn. Bước vào cuộc đối đầu này, tuyển Việt Nam nắm giữ nhiều lợi thế khi sở hữu lực lượng đồng đều, phong độ cao cùng quãng nghỉ quý giá do không phải thi đấu ở lượt trận thứ hai
Người hâm mộ xếp hạng vào sân
Một chiến thắng trước Singapore không chỉ giúp nhà đương kim vô địch chiếm lại ngôi đầu bảng mà còn tạo đà vững chắc cho hành trình bảo vệ ngôi vương
CĐV check in vé để vào sân
Những em bé với áo cờ đỏ sao vàng đến cổ vũ tuyển Việt Nam
Khi thời điểm khai cuộc đến gần, cơn mưa nặng hạt dần ngớt hạt cũng là lúc không khí quanh sân Mỹ Đình bùng nổ hơn bao giờ hết
Tiếng hô vang "Việt Nam! Việt Nam!" hòa cùng tiếng trống rộn rã dưới cơn mưa chiều muộn đã biến Mỹ Đình thành điểm tựa tinh thần vững chắc, tiếp thêm sức mạnh cho các chiến binh sao vàng
Hình ảnh đáng yêu của một CĐV nhí
Phía trong khán đài không khí náo nhiệt
CĐV hát hò tưng bừng trên khán đài