HLV Kim Sang-sik mổ xẻ trận hòa Singapore, nói thẳng: "Đình Bắc chưa làm tốt nhiệm vụ"

HLV Kim Sang-sik nói thẳng lý do rút Đình Bắc rời sân ngay hiệp 1 trận hoà 0-0 Singapore tối 31/7.

Sau trận hòa 0-0 đầy tiếc nuối trước Singapore tại lượt trận thứ 3 bảng đấu ASEAN Cup 2026 trên sân Mỹ Đình, Huấn luyện viên Kim Sang-sik đã có những chia sẻ thẳng thắn xung quanh màn thể hiện của tuyển Việt Nam, đặc biệt là quyết định thay người sớm ngay từ cuối hiệp 1 khi rút tiền đạo Nguyễn Đình Bắc ra nghỉ để nhường chỗ cho Tài Lộc.

Giải thích về quyết định nhân sự này, chiến lược gia người Hàn Quốc nhìn nhận thẳng vào yếu tố chuyên môn: "Đình Bắc vẫn chưa làm tốt nhiệm vụ của mình. Tôi biết Đình Bắc có nhiều tiếc nuối nhưng thay vào đó, cậu ấy cần hy sinh vì mục tiêu chung của đội bóng. Tôi sẽ động viên Đình Bắc cho trận đấu sắp tới gặp Indonesia”.

Nói thêm về sự thay thế, HLV Kim Sang-sik đánh giá Tài Lộc sau khi vào sân đã thể hiện tốt và tạo ra cơ hội dứt điểm, dù chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng. Hướng tới chặng đường phía trước, ông khẳng định sẽ dành sự động viên cho Đình Bắc và tiếp tục tính toán sử dụng hợp lý cả hai cầu thủ cho các cuộc đối đầu quan trọng tiếp theo gặp Indonesia và Campuchia.

"Tài Lộc vào sân thể hiện tốt, có cơ hội dứt điểm nhưng chưa tận dụng tốt. Sắp tới, chúng tôi còn nhiều trận đấu với Indonesia và Campuchia. Tôi sẽ cố gắng làm tốt và sử dụng tốt 2 cầu thủ này", ông Kim nói tiếp.

HLV Kim Sang-sik thẳng thắn nói về lý do cho Đình Bắc rời sân sớm (Ảnh: HĐ)

Nhìn lại toàn bộ 90 phút thi đấu dưới cơn mưa nặng hạt tại Mỹ Đình, nhà cầm quân người Hàn Quốc gửi lời cảm ơn và bày tỏ sự tiếc nuối khi chưa thể giành trọn 3 điểm để đáp lại tình cảm của người hâm mộ. Đánh giá về chuyên môn, ông cho biết khá khó để chọn ra một điểm sáng cá nhân cụ thể, nhưng ghi nhận tinh thần thi đấu tích cực cùng ý chí chiến đấu mãnh liệt của các học trò.

Bên cạnh đó, thuyền trưởng tuyển Việt Nam cũng không ngần ngại chỉ ra những hạn chế cần cải thiện ngay trong các buổi tập tới. Theo ông, hệ thống gây áp lực tầm cao (pressing) của đội vận hành chưa tốt, tạo điều kiện cho Singapore thoát pressing và kiểm soát nhiều bóng ở khu vực trung tuyến.

“Những điều chưa làm tốt này, chúng tôi cần cải thiện trong các buổi tập tới. Sau khi giành chiến thắng trước Timor Leste, các cầu thủ có phần hưng phấn. Do vậy, trận đấu này họ bị áp lực với ở khâu xử lý cuối cùng. Chúng tôi cần cải thiện.

Để nói về điểm sáng trong trận hôm nay khá khó. Nhưng đánh giá chung thì các cầu thủ thể hiện ý chí chiến đấu mãnh liệt. Hiệp 1 dù không tận dụng được cơ hội nhưng họ có thái độ thi đấu tích cực, hết mình trên sân. Tôi đánh giá cao điều này. Toàn đội sẽ phải cố gắng hết mình để cống hiến những trận cầu hay ”, ông Kim cho biết.

Trước những thắc mắc về việc tận dụng các đường tạt cánh cũng như thời điểm thay người ở tuyến giữa, HLV Kim Sang-sik giải thích đây là một phần trong chiến thuật đã tính toán. Ban huấn luyện ưu tiên duy trì khối đội hình ổn định xung quanh đội trưởng Quang Hải, nên việc tung Thành Long vào sân ở những phút cuối không phải là vấn đề quá lớn.

Ngay sau trận đấu này, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường di chuyển sang Indonesia. HLV Kim Sang-sik bày tỏ hy vọng người hâm mộ sẽ tiếp tục đồng hành, truyền dũng khí và sự tự tin để toàn đội hướng tới kết quả tốt nhất trong trận đấu then chốt sắp tới.