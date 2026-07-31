Bảng xếp hạng bảng A ASEAN Cup mới nhất: Hòa Singapore, tuyển Việt Nam tự đẩy mình vào thế ngàn cân treo sợi tóc!

Cập nhật bảng xếp hạng bảng A ASEAN Cup 2026 sau lượt trận thứ 2 của đội tuyển Việt Nam.

Dù được thi đấu trên sân nhà Mỹ Đình và tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm, đội tuyển Việt Nam vẫn không thể khuất phục được hàng phòng ngự kiên cường của Singapore, đành chấp nhận kết quả hòa 0-0 ở lượt trận thứ hai bảng A - ASEAN Cup 2026 tối 31/7.

Trận hòa này được coi là một kết quả đầy tiếc nuối đối với thầy trò HLV Kim Sang-sik. Trong suốt 90 phút thi đấu, các "Chiến binh sao vàng" hoàn toàn kiểm soát thế trận và liên tục dồn ép đối thủ. Tuy nhiên, yếu tố may mắn đã ngoảnh mặt với đội chủ nhà khi khung gỗ Singapore có đến hai lần từ chối bàn thắng của Việt Nam. Từ cú sút xa đẳng cấp của Nguyễn Hoàng Đức trong hiệp một cho đến dứt điểm của Tài Lộc ở hiệp hai. Sự thiếu sắc bén trong các tình huống cuối cùng cùng màn trình diễn xuất sắc của hàng thủ Singapore đã khiến tuyển Việt Nam bị cầm chân ngay trên sân nhà.

Trận hòa tai hại này đã trực tiếp làm thay đổi cục diện bảng A và đẩy tuyển Việt Nam vào thế khó. Singapore tận dụng thành công trận hòa này để vươn lên dẫn đầu bảng với 7 điểm sau 3 lượt trận. Trong khi đó, Indonesia vững vàng ở vị trí thứ hai với 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận toàn thắng. Tuyển Việt Nam hiện xếp thứ ba với 4 điểm (hiệu số +7) và đã mất đi quyền tự quyết cho tấm vé nhất bảng.

Bảng xếp hạng bảng A ASEAN Cup mới nhất

Tình thế nguy cấp này buộc đoàn quân của HLV Kim Sang-sik phải dồn toàn lực cho lượt trận tiếp. Cuộc chạm trán sắp tới với Indonesia trên sân khách ngày 3/8 sẽ trở thành trận "chung kết sớm" của bảng đấu, nơi bản lĩnh của nhà đương kim vô địch ASEAN Cup sẽ được kiểm chứng trước áp lực vô cùng lớn.