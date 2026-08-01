Mỹ nhân Tây Ban Nha Ester Expósito nổi giận, tuyên bố khởi kiện khi liên tục bị hater bôi nhọ và phá hoại chuyện tình yêu với Mbappe

Sau nhiều tháng im lặng, Ester Expósito - mỹ nhân Tây Ban Nha đang hẹn hò Kylian Mbappé - cuối cùng đã lên tiếng về chuyện tình cảm.

Sau khi World Cup 2026 khép lại, chuyện tình giữa Kylian Mbappé và nữ diễn viên Ester Expósito liên tục trở thành chủ đề bị bàn tán trên mạng xã hội. Tuy nhiên, thay vì những hình ảnh lãng mạn hay các lần xuất hiện công khai, điều khiến mỹ nhân người Tây Ban Nha không thể tiếp tục im lặng lại là hàng loạt thông tin sai sự thật xuất hiện ngày một dày đặc.

Trên Instagram có hơn 24,6 triệu người theo dõi, Ester đăng tải một thông báo dài, bày tỏ sự bức xúc trước những nội dung mà cô cho là đang cố tình bôi nhọ mình. "Trong những tháng gần đây, đặc biệt là những ngày vừa qua, trên mạng xã hội đã lan truyền những tiêu đề và thông tin sai sự thật, mang tính bôi nhọ về tôi và cuộc sống cá nhân của tôi, hoàn toàn không phản ánh sự thật hay con người tôi".

Nữ diễn viên nổi tiếng qua loạt phim Élite cho biết những thông tin này không chỉ gây ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân mà còn được dựng lên nhằm phá hoại mối quan hệ giữa cô và Mbappé. "Đó là những tin đồn vô lý được tạo ra chỉ nhằm bôi bẩn câu chuyện giữa hai con người và làm tổn hại đến danh dự của tôi".

Ảnh: Getty

Đáng chú ý, Ester không nhắc trực tiếp tên Mbappé trong bài đăng. Tuy nhiên, việc cô đề cập đến "câu chuyện giữa hai con người" được truyền thông Tây Ban Nha xem như lời ám chỉ rõ ràng đến mối quan hệ với đội trưởng tuyển Pháp.

Không dừng ở việc lên tiếng, nữ diễn viên còn đưa ra lời cảnh báo cứng rắn. "Không phải điều gì cũng có thể bị đem ra bịa đặt. Lần này tôi buộc phải đặt ra giới hạn và sẽ sử dụng các biện pháp pháp lý đối với những người phải chịu trách nhiệm". Đây được xem là lần đầu tiên Ester công khai tuyên bố sẽ khởi kiện những cá nhân phát tán thông tin sai sự thật về đời tư của mình.

Chuyện tình ngày càng công khai, tin đồn cũng bủa vây

Tin đồn hẹn hò giữa Ester Expósito và Kylian Mbappé bắt đầu xuất hiện từ tháng 3 năm nay, khi cả hai bị bắt gặp cùng dùng bữa tối, đi chuyên cơ riêng và chơi bowling đầy thân mật. Dù chưa từng chính thức xác nhận mối quan hệ, cặp đôi ngày càng ít che giấu việc xuất hiện cùng nhau. Ester có mặt trên khán đài theo dõi Mbappé thi đấu tại World Cup 2026, trong khi mới đây, tạp chí ¡Hola! còn đăng tải loạt hình ảnh cả hai tận hưởng kỳ nghỉ lãng mạn tại đảo Sardinia (Italy).

Bức ảnh lan truyền tố cáo Mbappe "ngoại tình" thực chất chỉ là sản phẩm AI

Thế nhưng, song song với những khoảnh khắc đời thực, mạng xã hội cũng xuất hiện vô số câu chuyện bị thêu dệt về cặp đôi. Theo báo El País, trong những ngày gần đây, TikTok và X (Twitter) lan truyền hàng loạt hình ảnh được cho là Mbappé tình tứ với một người phụ nữ khác trên du thuyền, làm dấy lên nghi vấn ngôi sao Real Madrid ngoại tình.

Tuy nhiên, trang kiểm chứng thông tin Maldita.es sau đó xác nhận những hình ảnh này đều được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Một trong các bức ảnh còn chứa watermark SynthID - dấu hiệu nhận diện dành cho nội dung được tạo bằng AI. Bức còn lại xuất hiện nhiều lỗi đặc trưng của ảnh AI, như chi tiết chiếc vòng cổ của người phụ nữ bị méo và không thể đọc được.

Mỹ nhân bị đổ lỗi cho phong độ của Mbappé

Không chỉ xuất hiện các tin đồn Mbappe ngoại tình, nhiều bài đăng trên mạng xã hội còn cho rằng Ester và Mbappé xảy ra mâu thuẫn, thậm chí quy kết đời sống tình cảm của họ là nguyên nhân khiến phong độ của tiền đạo người Pháp sa sút.

Trong thời gian diễn ra World Cup 2026, nữ diễn viên cũng liên tục trở thành mục tiêu của những meme và bình luận mang tính miệt thị giới. Thậm chí, không ít tài khoản còn kêu gọi Ester "làm Mbappé kiệt sức" trước trận bán kết gặp Tây Ban Nha - trận đấu mà tuyển Pháp sau đó thất bại 0-2. Đó cũng là lý do khiến Ester quyết định chấm dứt sự im lặng sau nhiều tháng.

Loạt ảnh hẹn hò của Ester và Mbappé mới đây (Ảnh: iHola)

Ảnh: iHola

Ảnh: iHola

Ảnh: iHola

Ảnh: iHola

Không phải lần đầu đáp trả dư luận

Đây không phải lần đầu Ester Expósito phản ứng trước những chỉ trích trên mạng. Hồi tháng 6, cô từng gây tranh cãi sau khi xuất hiện tại Casita de Bad Bunny trong buổi hòa nhạc đầu tiên của nam ca sĩ tại Madrid. Trả lời chương trình Al cielo con ella, nữ diễn viên thẳng thắn bày tỏ quan điểm: một người hoàn toàn có thể theo chủ nghĩa nữ quyền nhưng vẫn yêu thích nhạc reggaeton và nhảy hết mình nếu muốn. Theo Ester, đó là cuộc tranh luận đã quá cũ và cô từng nghĩ xã hội đã vượt qua những định kiến ấy từ lâu.

Lần này, thay vì chỉ đáp trả bằng quan điểm cá nhân, mỹ nhân sinh năm 2000 khẳng định sẽ để pháp luật lên tiếng. Sau nhiều tháng trở thành tâm điểm của tin giả, ảnh AI và những lời đồn ác ý xoay quanh chuyện tình với Mbappé, Ester Expósito cho biết cô sẽ không tiếp tục im lặng trước những hành vi làm ảnh hưởng đến danh dự và cuộc sống riêng tư của mình.