Đội tuyển Việt Nam tức tốc lên đường sang Indoneisa: Giờ là lúc cần tập trung, đừng thấy không thắng mà buồn

Sáng ngày 1/8, đội tuyển Việt Nam lên đường sang Indonesia chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo tại ASEAN Cup 2026.

Tạm gạt sang một bên nỗi thất vọng sau trận hòa 0-0 đầy tiếc nuối trước Singapore, sáng 1/8, đội tuyển Việt Nam đã chính thức lên đường sang Indonesia từ sân bay Nội Bài (Hà Nội). Chuyến đi khởi đầu cho giai đoạn khốc liệt nhất của thầy trò HLV Kim Sang-sik tại bảng A - ASEAN Cup 2026, nơi nhiệm vụ giành kết quả có lợi trước đội chủ nhà được xem là “mệnh lệnh chiến thắng”. Dù tuyển Việt Nam không thắng Singapore nhưng mọi điều tốt đẹp và cơ hội vào bán kết vẫn ở phía trước. Lúc này, tuyển Việt Nam cần gác lại mọi điều không vui để tập trung vào trận đấu quan trọng phía trước.

Đội tuyển Việt Nam lên đường sang Indonesia sáng nay (Ảnh: VFF)

(Ảnh: VFF)

(Ảnh: VFF)

(Ảnh: VFF)

Theo kế hoạch, toàn đội hạ cánh xuống khu vực Tây Java trong chiều cùng ngày để sớm ổn định chỗ ăn ở. Ngay sau khi di chuyển, các cầu thủ sẽ bước vào buổi tập nhẹ nhằm thả lỏng cơ bắp và duy trì cảm giác bóng. Dù phải đối mặt với mật độ thi đấu dồn dập cùng hành trình di chuyển dài, tuyển Việt Nam không chịu quá nhiều bất lợi về mặt thể lực so với đối thủ. Indonesia cũng chỉ mới thi đấu vào ngày 31/7 tại Thái Lan (thắng Timor Leste 3-0 trên sân trung lập) và trải qua chặng bay tương tự để trở về nước.

Sau 2 lượt trận, cục diện bảng A đang trở nên vô cùng khó lường. Tuyển Việt Nam hiện có 4 điểm, tạm xếp sau Indonesia (6 điểm, 2 trận) và Singapore (7 điểm, 3 trận). Để chắc chắn mở cánh cửa vào vòng bán kết, các chiến binh sao vàng cần tích lũy tối thiểu 4 điểm trong 2 trận đấu còn lại. Điều này đòi hỏi ban huấn luyện phải nhanh chóng mổ xẻ những hạn chế về khả năng pressing cũng như sự vội vàng trong các tình huống xử lý cuối cùng – những nút thắt khiến đội nhà bị chia điểm ở lượt trận vừa qua.

Thời gian chuẩn bị cho trận đại chiến trên sân Pakansari vào ngày 3/8 là vô cùng ngắn ngủi. Bằng sự tập trung cao độ và quyết tâm khắc phục nhược điểm, HLV Kim Sang-sik cùng các học trò đang dồn toàn bộ tâm trí cho phương án tác chiến tối ưu, hướng tới một kết quả thuận lợi để tiếp tục hành trình chinh phục tấm vé đi tiếp.