Đình Bắc cũng giống Bellingham, Haaland: Sống rất "social"

Đình Bắc có những chia sẻ đầu tiên sau trận đấu bị thay ra từ hiệp 1 trận Việt Nam hoà 0-0 Singapore tối 31/7.

Tối ngày 31/7/2026, trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam đã trải qua một trận đấu đầy thất vọng khi để Singapore cầm hòa với tỷ số 0-0 ở lượt trận thứ 2 Bảng A – ASEAN Cup 2026. Dù kiểm soát hoàn toàn thế trận và tung ra tới 22 cú dứt điểm, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn không một lần tìm thấy đường vào khung thành đối phương. Trận đấu ghi nhận sức ép dồn dập từ phía đội chủ nhà ngay từ những phút đầu tiên. Tuy nhiên, sự vô duyên của các chân sút cùng sự kiên cường từ hàng phòng ngự lùi sâu của Singapore đã khiến các cơ hội lần lượt trôi qua.

Tuyển Việt Nam cảm ơn người hâm mộ sau trận đấu (Video: Như Hoàn/ Sport5)

Điểm nhấn đáng chú ý của trận đấu nằm ở quyết định nhân sự quyết đoán từ HLV Kim Sang-sik khi ông rút tiền đạo Nguyễn Đình Bắc ra nghỉ ở phút 41 để tung Nguyễn Tài Lộc vào sân. Trong khoảng thời gian thi đấu trên sân, chân sút sinh năm 2004 đã thi đấu đầy năng nổ nhưng phung phí ít nhất hai cơ hội ngon ăn. Nhận thấy sự bế tắc và cần thêm chiều cao (1m88) để tăng cường khả năng không chiến trong vòng cấm, chiến lược gia người Hàn Quốc đã đưa ra sự thay đổi mang tính chiến thuật khi hiệp một còn chưa khép lại.

Sau trận đấu, Đình Bắc thẳng thắn nhìn nhận màn trình diễn chưa tốt của bản thân: "Màn trình diễn của tôi hôm nay chắc là tệ. Tôi nghĩ mình đã bỏ lỡ 2 tình huống thuận lợi. Nếu tôi giải quyết được thì tuyển Việt Nam đã thi đấu dễ dàng hơn. Khi bị thay ra là do mình chưa làm tốt nhiệm vụ. Tôi cần phải quay lại tập luyện và nỗ lực nhiều hơn nữa".

Đình Bắc bị thay ra sớm (Ảnh: HĐ)

Cầu thủ sống Social nhưng đừng vội trách

Ngay sau đó, trên trang cá nhân, tiền đạo trẻ cũng gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ vì những tin nhắn động viên sau trận đấu. Đính kèm bức ảnh trân trọng hôn lên quốc kỳ trên ngực áo, Đình Bắc bày tỏ thái độ tích cực: "Có rất nhiều lời động viên mà Bắc nhận được sau trận đấu, Bắc cảm ơn tình cảm của mọi người rất nhiều! Bắc vẫn sẽ luôn hết mình vì màu cờ sắc áo ạ!".

Chia sẻ của Đình Bắc

Đình Bắc cũng giống như nhiều cầu thủ Gen Z khác trên thế giới như Bellingham hay Haaland, sau trận đấu dù thắng hay thua đều có những cập nhật trên mạng xã hội. Trong bài đăng, Đình Bắc còn gắn thêm cảm xúc: "Đang cảm thấy tích cực". Rõ ràng, Đình Bắc hiểu được mình đang thiếu ở đâu, chơi tốt ở chỗ nào. Đình Bắc là cầu thủ đã từng trải qua nhiều sóng gió, từng vấp ngã và cũng từng đứng ở đỉnh vinh quang. Trận đấu chưa tốt trước Singapore chắc chắn sẽ là bài học để Đình Bắc cố gắng nếu được trao cơ hội ở trận Việt Nam làm khách trên sân Singapore ngày 3/8.

Trận hòa này khiến đội tuyển Việt Nam tạm thời xếp ở vị trí thứ 3 Bảng A với 4 điểm sau 2 trận (kém Singapore 3 điểm nhưng đá ít hơn 1 trận). Thử thách tiếp theo của thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ là chuyến làm khách đầy gian nan trên sân của đối thủ cạnh tranh trực tiếp Indonesia ở lượt trận tới.