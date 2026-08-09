Mbappé chứng minh dù là cầu thủ nổi tiếng hàng đầu thế giới cũng không thoát... "nhiệm vụ của bạn trai" khi ở cạnh mỹ nhân Ester Expósito

Một bức ảnh của Mbappe bất ngờ chiếm trọn sự chú ý vì lý do mà bất kỳ chàng trai nào cũng có thể đồng cảm.

Sau nhiều tháng yêu đương kín tiếng, Kylian Mbappé và nữ diễn viên Ester Expósito đang dần thoải mái chia sẻ chuyện tình cảm với công chúng. Trong loạt ảnh nghỉ hè vừa đăng tải trên Instagram, tiền đạo của Real Madrid lần đầu để bạn gái xuất hiện trên trang cá nhân. Thế nhưng, điều khiến dân mạng bàn tán nhiều nhất lại là một khoảnh khắc rất đời thường của siêu sao người Pháp.

Mbappé đang hẹn hò mỹ nhân Tây Ban Nha Ester (Ảnh: IGNV)

Sau khi World Cup 2026 khép lại, Mbappé bắt đầu tận hưởng kỳ nghỉ trước mùa giải mới. Trên Instagram, anh đăng bộ ảnh ghi lại những ngày thư giãn cùng dòng chú thích bằng tiếng Pháp: "Elle a les cheveux blonds hein" (tạm dịch: "Cô ấy có mái tóc vàng, đúng không?").

Trong loạt ảnh có một bức ghi lại khoảnh khắc Mbappé và Ester cùng xem phim ngoài trời dưới bầu trời đầy sao. Đây cũng được xem là lần đầu tiên tiền đạo sinh năm 1998 công khai đăng ảnh bạn gái trên mạng xã hội, thay vì để mối quan hệ chỉ dừng ở những tin đồn hay các lần bị paparazzi bắt gặp.

Tuy nhiên, "chiếm spotlight" lại là một bức ảnh khác. Trong ảnh, Mbappé đứng ôm trên tay ba chiếc váy của Ester khi bạn gái đang mua sắm. Với vẻ mặt bình thản, tiền đạo người Pháp trông chẳng khác nào một "giá treo quần áo" bất đắc dĩ - hình ảnh khiến hàng nghìn người bật cười vì quá quen thuộc.

Mbappe làm "giá treo đồ" khi đưa mỹ nhân Ester đi mua sắm, còn tự tay khoe ảnh bạn gái trên MXH (Ảnh: IGNV)

Nhiều cư dân mạng hài hước bình luận rằng dù là ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới, sở hữu danh tiếng và khối tài sản khổng lồ, Mbappé vẫn không thể "thoát" khỏi một trong những nhiệm vụ kinh điển của mọi chàng bạn trai: đứng chờ bên ngoài phòng thử đồ và cầm đồ giúp người yêu.

Chính sự bình dị ấy khiến bức ảnh nhận được nhiều sự yêu thích hơn cả những khung hình sang chảnh trong kỳ nghỉ. Thời gian qua, Mbappé và Ester Expósito gần như không còn giấu kín mối quan hệ. Sau World Cup, cả hai liên tục bị bắt gặp nắm tay nhau tại nhiều địa điểm ở châu Âu. Việc tiền đạo Real Madrid chủ động đăng ảnh bạn gái trên Instagram được xem là dấu mốc cho thấy anh sẵn sàng công khai chuyện tình cảm sau thời gian dài giữ kín.

Động thái này cũng khiến người hâm mộ tin rằng Ester sẽ xuất hiện nhiều hơn trên khán đài Bernabéu ở mùa giải mới. Với sức hút sẵn có của một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất Tây Ban Nha, cô được dự đoán sẽ nhanh chóng trở thành một trong những nàng WAG được quan tâm nhất của Real Madrid.