Doãn Hải My ra ngoài là tiểu thư sang chảnh, về nhà trổ tài "nữ công gia chánh", chăm chút biệt thự của Văn Hậu cực khéo

Doãn Hải My khiến nhiều người thích thú khi cho thấy hai hình ảnh đối lập: bước ra ngoài là nàng WAG thanh lịch, sang chảnh, nhưng khi trở về nhà lại vô cùng giản dị, tự tay chăm chút từng góc nhỏ trong tổ ấm.

Doãn Hải My từ lâu đã được biết đến với phong cách thời trang nữ tính, thanh lịch. Mỗi khi xuất hiện trước công chúng hay xuống phố, bà xã Đoàn Văn Hậu thường gây chú ý với những bộ trang phục chỉn chu, cách phối đồ tinh tế cùng thần thái đúng chuẩn tiểu thư.

Trong hình ảnh mới, cô diện một chiếc váy hai dây màu nude với phần thân váy mềm mại, nữ tính, khoe khéo xương quai xanh và vóc dáng mảnh mai, quyến rũ. Mái tóc đen buông tự nhiên, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng càng làm nổi bật vẻ ngoài dịu dàng. Doãn Hải My còn xách theo một chiếc túi họa tiết monogram, hoàn thiện hình ảnh sang chảnh khi xuất hiện trong không gian biệt thự hiện đại.

Ảnh: Doãn Hải My

Ảnh: Doãn Hải My

Ảnh: Doãn Hải My

Thế nhưng khi ở nhà, nàng WAG lại có một hình ảnh rất khác. Doãn Hải My diện trang phục đơn giản, buộc tóc gọn gàng và tự tay chăm chút cây cối, hoa lá. Không còn vẻ ngoài cầu kỳ như khi xuống phố, cô nàng tập trung vào những công việc nhỏ trong nhà, cắm những bình hoa xinh xắn để làm đẹp không gian sống.

Hình ảnh này phần nào cho thấy sự khéo léo, đảm đang của bà xã Đoàn Văn Hậu. Thay vì chỉ tận hưởng cuộc sống trong căn biệt thự rộng rãi, Doãn Hải My vẫn tự tay chăm chút cho tổ ấm, đặc biệt là những góc có cây xanh và hoa. Sự đối lập giữa hai khoảnh khắc cũng khiến hình ảnh của Doãn Hải My trở nên thú vị hơn. Một bên là nàng tiểu thư bước ra ngoài với váy áo thanh lịch, túi xách sang trọng; một bên lại là cô gái giản dị, tóc buộc gọn, thoải mái làm việc nhà và chăm chút từng góc nhỏ trong tổ ấm.

Doãn Hải My gây thiện cảm với hình ảnh nữ công gia chánh (Ảnh: TTNV)

Ảnh: TTNV

Ảnh: IGNV

Ảnh: IGNV

Ảnh: IGNV

Ảnh: IGNV

Ảnh: IGNV

Sau khi kết hôn với Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My thường xuyên nhận được sự chú ý bởi cuộc sống gia đình. Cô không chỉ gây ấn tượng với nhan sắc ngày càng mặn mà mà còn được yêu thích bởi hình ảnh một nàng WAG có phong cách sống nhẹ nhàng, nữ tính.

Qua những khoảnh khắc đời thường, có thể thấy phía sau vẻ ngoài sang chảnh của Doãn Hải My là một cô gái khá đảm đang và yêu thích việc tự tay vun vén không gian sống. Chính sự tương phản này càng khiến hình ảnh của bà xã Văn Hậu nhận được nhiều thiện cảm.