Messi "không biết phải tiếp tục thế nào" sau khi cha qua đời, úp mở khả năng giải nghệ trong bức tâm thư đẫm nước mắt

Lionel Messi lần đầu lên tiếng sau khi cha qua đời ở tuổi 68, gửi những lời nghẹn ngào và khiến người hâm mộ lo lắng về tương lai của anh trên sân cỏ.

Ngày 7/8 (giờ địa phương), ông Jorge Messi - cha và cũng là người đồng hành quan trọng nhất trong sự nghiệp của Lionel Messi - qua đời ở tuổi 68 sau thời gian chống chọi với bệnh tật. Vài ngày sau mất mát lớn, Messi mới chính thức lên tiếng và chia sẻ những tâm sự khiến người hâm mộ không khỏi xót xa.

Messi úp mở khả năng giải nghệ bóng đá

Trên trang cá nhân, Messi đăng một bức thư dài gửi cha. Anh thừa nhận vẫn chưa thể tin rằng ông Jorge đã ra đi. “Bố à, con vẫn không thể tin rằng bố đã ra đi. Con vẫn chưa thể chấp nhận được, hay đúng hơn là con không muốn chấp nhận điều đó. Thật khó để con tưởng tượng rằng mình sẽ không bao giờ được gặp bố, không bao giờ được nói chuyện với bố nữa".

Messi hiểu rằng cha đã phải chịu đựng trong thời gian dài và sự ra đi có thể là điều tốt nhất đối với ông. Thế nhưng với anh, nỗi đau vẫn quá lớn. “Bố đã ra đi quá sớm. Chúng ta vẫn còn rất nhiều điều để cùng nhau tận hưởng. Con không biết mình sẽ làm gì nếu không có bố, con không biết phải tiếp tục thế nào".

Ảnh: IGNV

Đáng chú ý, Messi lần đầu úp mở về khả năng không tiếp tục sự nghiệp bóng đá trong thời gian dài nữa. "Con không biết mình sẽ làm gì nếu không có bố, con không biết phải tiếp tục thế nào. Con chỉ biết chơi bóng và giờ đây con thực sự nghi ngờ liệu mình có thể tiếp tục làm điều đó trong thời gian dài nữa hay không. Bố đã ở bên con từ những ngày đầu tiên, và cho đến tận gần cuối cùng. Tại sao bố không thể cố gắng thêm một chút nữa để chúng ta có thể cùng nhau đi đến cuối chặng đường?”.

Lời chia sẻ này lập tức thu hút sự chú ý, bởi bóng đá vốn là một phần không thể tách rời trong cuộc đời Messi, đồng thời cũng là sợi dây đặc biệt gắn kết anh với cha mình.

Cha là người thúc giục Messi dự World Cup

Trong bài viết, Messi tiết lộ ông Jorge chính là người liên tục động viên anh tham dự kỳ World Cup vừa qua. Chỉ vài ngày trước khi giải đấu khởi tranh, sức khỏe của ông Jorge trở nên xấu đi. Đây cũng là lần đầu tiên ông không thể đồng hành cùng con trai tại một giải đấu lớn.

“Bố luôn nhắc con phải thi đấu ở kỳ World Cup cuối cùng. Chỉ vài ngày trước khi giải đấu bắt đầu, bố trở nên yếu hơn. Mẹ vẫn nói với con rằng bố sẽ khỏe lại và đủ sức để đến đó. Con nói với bố rằng chúng ta sẽ vào chung kết để bố có thể đến xem".

Gia đình Messi (Ảnh: Getty)

Messi kể rằng sau mỗi trận đấu, anh đều chờ đợi tin nhắn từ cha. Việc không còn nhận được những lời hỏi han quen thuộc khiến anh nhận ra tình trạng của ông Jorge thực sự nghiêm trọng. Dù vậy, Messi vẫn cố gắng tiến càng xa càng tốt để cha có cơ hội chứng kiến anh thi đấu. Argentina cuối cùng vào đến trận chung kết, nhưng ông Jorge không thể có mặt.

“Con muốn giành chiến thắng để mang chiếc cúp về cho bố và cho bố xem một chiếc cúp mới. Con đã không thể làm được. Đôi chân của con không chịu nổi nữa". Messi thừa nhận anh đã cố vượt qua những giới hạn thể chất để hoàn thành lời hứa với cha nhưng không thành công.

Ảnh: Juano Tesone

“Bố là cha, là bạn và là người quản lý của con”

Trong ký ức của Messi, ông Jorge không chỉ là cha mà còn là người luôn hiện diện trong từng bước đi của anh. Từ khi Messi còn nhỏ, ông Jorge thường đưa con trai tới các buổi tập ngay sau khi tan làm. Khi bận công việc, bà Celia - mẹ Messi - sẽ thay ông đưa con đến sân. Nhưng bất kể công việc thế nào, ông Jorge gần như không bỏ lỡ bất kỳ trận đấu nào của con.

Messi cũng nhớ cách cha dõi theo sự nghiệp của mình. Ông Jorge không phải người thường xuyên dành lời khen cho con trai, nhưng luôn âm thầm theo sát từng trận đấu. Với Messi, đó chính là tình yêu đặc biệt của một người cha. “Con sẽ nhớ bố rất nhiều, nhưng bố sẽ luôn hiện diện, đặc biệt là trong cách con nuôi dạy các con, bởi con dạy dỗ chúng giống như cách bố từng dạy con".

Cuối bức thư, Messi viết: “Hãy yên nghỉ và dõi theo chúng con từ trên đó như bố từng làm ở đây. Cảm ơn bố vì tất cả. Con yêu bố, bố à".

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Từ Neymar, Cristiano Ronaldo, Colapinto đến các đồng đội ở ĐT Argentina: Những lời nhắn gửi động viên Messi

Messi đăng bài tiễn biệt cha trên mạng xã hội và nhận được tình cảm từ những nhân vật hàng đầu của thể thao thế giới. Chỉ trong vài giờ, bài đăng đã vượt xa mốc 10 triệu lượt thích. Các cựu đồng đội và nhiều nhân vật thể thao đã để lại bình luận dưới bài đăng của Messi.

Một trong những lời nhắn gây chú ý nhất đến từ Cristiano Ronaldo, người vừa kết hôn với bạn gái người Argentina, Georgina Rodríguez vào ngày thứ Ba. “Một cái ôm thật lớn dành cho cậu và những người thân yêu trong khoảng thời gian khó khăn này, Leo. Hãy thật mạnh mẽ".

Neymar, người bạn lâu năm của Messi, cũng để lại lời nhắn: “Thật nhiều sức mạnh dành cho cậu và gia đình. Một cái ôm thật chặt". David Beckham - người đã đưa Messi tới Inter Miami - cũng gửi lời động viên: "Chúng tôi luôn ở bên cậu và gia đình, Leo".

Trong phần bình luận, không thể thiếu những đồng đội hiện tại của Messi ở ĐT Argentina như Enzo Fernández, cũng như những người bạn từng sát cánh cùng Leo trong quá khứ như Kun Agüero và Angelito Di María. Franco Colapinto, tay đua từng gặp Messi tại chặng đua GP Miami năm nay, cũng gửi một cái ôm từ xa tới siêu sao 39 tuổi: “Tất cả chúng tôi luôn ở bên cậu".

Bên cạnh sự động viên từ những nhân vật nổi tiếng, bài đăng của Messi nhanh chóng trở thành hiện tượng trên toàn cầu chỉ trong vài phút. Bài đăng đã thu hút hơn 21 triệu lượt thích và hơn 1 triệu bình luận sau ít giờ đăng tải.

Ông Jorge đồng hành cùng Messi suốt sự nghiệp

Ông Jorge Messi đóng vai trò đặc biệt trong hành trình của con trai. Không chỉ là cha, ông còn là người đại diện và quản lý công việc kinh doanh của Messi trong phần lớn sự nghiệp. Từ những ngày đầu tại Newell's Old Boys, khi Messi sang Barcelona gia nhập La Masia năm 2000, rồi sau đó chuyển tới PSG và Inter Miami, ông Jorge luôn là một trong những người đứng gần con trai nhất.

Ngay cả trong những thời điểm khó khăn ngoài sân cỏ, ông cũng không rời khỏi Messi. Năm 2016, ông Jorge cùng con trai đối mặt với vụ án gian lận thuế tại Tây Ban Nha và tiếp tục đóng vai trò quản lý công việc kinh doanh của Messi. Sự ra đi của ông Jorge vì thế không chỉ là mất mát của một người cha, mà còn là cú sốc lớn với Messi khi anh mất đi người đã đồng hành cùng mình từ những ngày đầu tiên của hành trình trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử.