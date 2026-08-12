Messi viết tâm thư đau xé lòng tiễn biệt cha, Ronaldo liền gửi lời động viên ấm áp

Lời tiễn biệt từ trái tim Lionel Messi với người cha của mình.

Tối 12/8, siêu sao Lionel Messi đã chia sẻ trên trang cá nhân bức tâm thư nghẹn ngào gửi tới người cha thân yêu – ông Jorge Messi. Phía sau những hào quang danh vọng và loạt kỷ lục vô tiền khoáng hậu của bóng đá thế giới, Leo đã giãi bày những tâm sự ruột gan về đấng sinh thành, người không chỉ nuôi dưỡng anh khôn lớn mà còn là chỗ dựa vững chắc cho mọi vinh quang trong sự nghiệp.

Messi hiện đang trải qua những ngày tháng khó khăn nhất cuộc đời. Sau khi ông Jorge Messi qua đời ở tuổi 68 tại quê nhà Rosario (Argentina) vì bệnh nặng, siêu sao mang áo số 10 đã gạt bỏ mọi lịch trình thi đấu để trở về bên gia đình, dành trọn thời gian tiễn biệt người cha kính yêu.

"Con vẫn không thể tin rằng cha đã ra đi..."

Mở đầu bức tâm thư, Messi không giấu nổi sự bàng hoàng trước nỗi đau mất mát quá lớn:

"Cha, con vẫn không thể tin rằng cha đã ra đi. Con không thể tin rằng từ nay con sẽ không còn được nhìn thấy cha, không còn được trò chuyện cùng cha nữa. Con biết cha đã phải chịu đựng rất nhiều và có lẽ ra đi cũng là điều tốt nhất đối với cha, nhưng cha đã rời xa chúng con quá sớm. Chúng ta vẫn còn rất nhiều điều muốn cùng nhau tận hưởng."

Dù phải gác lại những dự định dở dang, Messi nghẹn ngào nhớ về những kỷ niệm trước kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp – thời điểm sức khỏe của ông Jorge bắt đầu chuyển biến xấu:

"Cha luôn mong con được thi đấu ở kỳ World Cup cuối cùng. Vậy mà chỉ vài ngày trước khi giải đấu khởi tranh, sức khỏe của cha lại chuyển biến không tốt. Đó là lần đầu tiên cha không thể đồng hành cùng con tại một giải đấu. Nhưng mẹ nói với con rằng cha sẽ ổn, rằng cha sẽ đủ khỏe để sang đó. Con đã nói với cha rằng chúng ta sẽ vào đến trận chung kết, để cha có thể xem con thi đấu ít nhất một trận.

Con đã tìm đến cha, bởi con không thể nói với cha về tất cả những gì đã xảy ra. Cha chẳng thể tận hưởng được bất cứ điều gì. Chúng con không trở thành nhà vô địch, nhưng cha đâu biết rằng chúng con đã tận hưởng từng trận đấu như thế nào. Một lần nữa, cha lại đúng: cha cần phải có mặt ở đó, cần phải chứng kiến và thi đấu cùng con. Con nói với cha những điều này bởi đó là điều duy nhất chúng ta chưa thể nói với nhau. Còn tất cả những chuyện khác, cha đều đã biết".

Đối với thế giới bóng đá, ông Jorge Messi là một người đại diện nghiêm khắc, bản lĩnh trên bàn đàm phán. Nhưng trong mắt Lionel Messi, ông là tất cả những gì anh có vừa là cha, là bạn, vừa là người định hướng cho từng bước đi trong cuộc đời.

Nhớ lại những ngày thơ bé ở Rosario, Messi xúc động chia sẻ về sự hy sinh thầm lặng của cha:

"Con biết niềm hạnh phúc của cha là được nhìn thấy gia đình, người vợ, những đứa con của cha và trên hết, dù chẳng bao giờ để những người khác biết, là được nhìn thấy con thi đấu... Mọi thứ vẫn luôn như vậy từ khi con còn nhỏ. Cha đưa con đến tất cả các buổi tập ngay khi vừa tan làm trở về nhà. Cha chưa bao giờ bỏ lỡ một trận đấu nào của con. Cha đã khổ sở biết bao khi nhìn con thi đấu, rồi cũng vui sướng biết bao vì con, dù cha chẳng bao giờ dành cho con quá nhiều lời khen".

Sự gắn kết kỳ diệu giữa hai cha con không chỉ dừng lại ở tình thân mà còn chảy qua từng nhịp đập bóng đá. Đối với Messi, cha luôn là người đưa ra những lời khuyên chính xác nhất:

"Cha vừa là cha, là người bạn, vừa là người đại diện của con. Trong mọi khoảnh khắc, cha luôn biết mình phải làm gì và chưa bao giờ mắc sai lầm. Những lần trách móc hay cãi vã, cha luôn là người đúng. Sau tất cả, mọi chuyện rồi cũng trở về với những gì cha đã nói".

Messi viết tâm thư tiễn biệt cha (Ảnh: IGNV)

"Hãy yên nghỉ và tiếp tục che chở cho chúng con"

Sự ra đi của người cha đã để lại một khoảng trống vô bờ bến trong lòng thủ quân đội tuyển Argentina. Anh thừa nhận bản thân cảm thấy chông chênh khi mất đi điểm tựa lớn nhất:

"Chúng ta nói chuyện mỗi ngày và gặp nhau bất cứ khi nào có thể, dù con luôn bận rộn. Con không biết mình sẽ phải làm gì khi không còn cha bên cạnh, cũng không biết phải tiếp tục như thế nào. Con chỉ biết chơi bóng, nhưng giờ đây con bắt đầu chẳng rõ mình sẽ còn tiếp tục thi đấu trong bao lâu. Cha đã ở bên con từ những ngày đầu tiên, ở bên con gần như đến tận cuối cùng. Tại sao cha không cố gắng ở lại thêm một chút nữa, để chúng ta có thể cùng nhau đi đến cuối chặng đường?"

Khép lại những dòng tâm sự đẫm nước mắt, Messi khẳng định hình bóng và những bài học của cha sẽ sống mãi qua từng thế hệ trong gia đình:

"Con sẽ nhớ cha rất nhiều. Nhưng cha sẽ luôn hiện diện trong cuộc đời con, đặc biệt là trong cách con dạy dỗ các con của mình. Con sẽ nuôi dạy chúng như cách cha đã từng dạy con. Hãy yên nghỉ, cha nhé. Và từ trên cao, hãy tiếp tục dõi theo, che chở cho chúng con như cha đã từng làm khi còn ở đây. Cảm ơn cha vì tất cả.

Con yêu cha, nhiều lắm".

Cristiano Ronaldo gửi lời động viên ấm áp

Bài đăng xúc động kèm dòng chú thích ngắn gọn "Con yêu cha, cha ơi" của Messi đã nhận được sự đồng cảm sâu sắc từ người hâm mộ và đồng nghiệp trên toàn thế giới.

Đáng chú ý, ngay dưới bài viết, đại kình địch lớn nhất trong sự nghiệp của anh – Cristiano Ronaldo đã để lại bình luận chia sẻ nỗi đau. Bỏ qua mọi sự cạnh tranh khốc liệt suốt gần hai thập kỷ trên sân cỏ, siêu sao người Bồ Đào Nha nhắn gửi chân thành:

"Gửi một cái ôm thật chặt đến bạn và gia đình trong những thời khắc khó khăn này, Leo. Hãy thật mạnh mẽ nhé!".

Hành động tình cảm của CR7 nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác chỉ sau vài phút đăng tải. Trong khoảnh khắc mất mát lớn nhất của cuộc đời, tình bạn và sự tôn trọng lẫn nhau giữa hai huyền thoại vĩ đại nhất bóng đá hiện đại lại một lần nữa khiến hàng triệu người hâm mộ xúc động.