Kamito ra mắt vợt pickleball mới cùng ba đại sứ Minh “Tít”, Rob Stirling và Robert Huy

Mẫu vợt pickleball RX1 vừa được giới thiệu tại TP.HCM với sự đồng hành của Minh “Tít”, Rob Stirling và Robert Huy, thu hút sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, vận động viên và khách mời.

Ngày 12/8, KAMITO tổ chức sự kiện ra mắt cây vợt mới RX1 quy tụ nghệ sĩ, người nổi tiếng, vận động viên cùng các đối tác và đại lý của thương hiệu. 3 VĐV Minh “Tít”, Rob Stirling và Robert Huy xuất hiện với vai trò đại sứ, cùng giao lưu và trải nghiệm mẫu vợt pickleball RX1.

Lấy cảm hứng từ thông điệp “Every player has a next level”, cây vợt RX1 được phát triển theo hướng cân bằng, linh hoạt và dễ tiếp cận, đặc biệt dành cho người chơi đang trong quá trình nâng cao trình độ. Sản phẩm hướng tới sự ổn định, cảm giác bóng và khả năng kiểm soát trong nhiều tình huống thi đấu.

Ảnh: BTC

Ảnh: BTC

Lý Hoàng Nam cũng có mặt tại sự kiện này (Ảnh: BTC)

Bên cạnh hoạt động ra mắt, khách mời còn tham gia giải pickleball giao lưu, trực tiếp thi đấu và trải nghiệm sản phẩm trên sân. Hoạt động mang đến không khí kết nối, đồng thời tạo cơ hội để những người yêu pickleball thử sức và khám phá khả năng của bản thân.

Ảnh: BTC

Ảnh: BTC

Ảnh: BTC

Thông qua sự kiện, KAMITO muốn truyền tải tinh thần “Play beyond your level” - mỗi trận đấu không chỉ là cuộc cạnh tranh về điểm số mà còn là cơ hội để người chơi vượt qua giới hạn và tiến thêm một bước trên hành trình chinh phục pickleball.