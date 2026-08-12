Đình Bắc cực hot, được fan vây kín xin chụp ảnh sau buổi tập của đội tuyển Việt Nam

Theo Đời sống & Pháp luật
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Sức hút của cầu thủ đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026.

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