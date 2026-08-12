Đình Bắc cực hot, được fan vây kín xin chụp ảnh sau buổi tập của đội tuyển Việt Nam

Sức hút của cầu thủ đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026.
Đội tuyển Việt Nam trở về sau buổi tập trên sân Mỹ Đình chiều 11/8 chuẩn bị cho trận bán kết ASEAN Cup 2026 gặp Malaysia
Đình Bắc tiếp tục giữ súc hút nhất trong dàn cầu thủ
Ngôi sao của đội tuyển Việt Nam được fan vây kín xin chụp ảnh và chữ ký sau buổi tập
Đình Bắc là cầu thủ được người hâm mộ săn đón nhiều nhất
Sau buổi tập mệt, vã mồ hôi nhưng các cầu thủ đều vui vẻ tranh thủ ký tặng người hâm mộ
Xuân Mạnh rạng rỡ chụp ảnh cùng fan
HLV Kim Sang-sik cũng được người hâm mộ săn đón
Dàn cầu thủ đi giữa tình yêu mến của người hâm mộ
Hoàng Đức chụp ảnh cùng fan
ĐT Việt Nam đang có sự tập trung, ổn định tinh thần và sự ủng hộ lớn từ người hâm mộ nước nhà trước thềm trận bán kết ASEAn Cup 2026
Trung Kiên ký tặng người hâm mộ
Các cầu thủ rời sân Mỹ Đình sau buổi tập
Tài Lộc là gương mặt mới ở tuyển Việt Nam nhưng vẫn được yêu mến
Hoàng Hên nhanh chóng rời đám đông để lên xe buýt
Hoàng Hên chụp ảnh cùng fan
ĐT Việt Nam còn một buổi tập chiều nay 12/8 trước khi lên đường sang Malaysia