Đình Bắc, Quang Hải cười rạng rỡ trong buổi tập của ĐT Việt Nam trên sân Mỹ Đình, 1 trụ cột bất ngờ vắng mặt

Buổi tập của ĐT Việt Nam trên sân Mỹ Đình chuẩn bị đấu Malaysia tại bán kết ASEAN Cup 2026 bất ngờ vắng mặt 1 cầu thủ.
Đội tuyển Việt Nam duy trì tập luyện tại sân Mỹ Đình từ ngày 10-12/8 để chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi gặp tuyển Malaysia ngày 16/8 trên sân khách
Không khí của buổi tập diễn ra vui vẻ, thoải mái
Các cầu thủ được bắt gặp cười rạng rỡ
Đầu mỗi buổi tập HLV Kim Sang-sik luôn dành thời gian để các cầu thủ chơi bóng ma, khởi động với bài tập tạo tiếng cười
Những màn khởi động này giúp cho tinh thần của cầu thủ vui vẻ hơn
Sau bài tập thể lực khởi động, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn rèn luyện chiến thuật cao độ
Sau khi khép lại vòng bảng với ngôi đầu bằng chiến thắng trước Campuchia, thầy trò HLV Kim Sang-sik đang duy trì sự tập trung tối đa cho vòng knock-out đầy áp lực
Tuy nhiên, trong buổi tập ngày 11/8 của tuyển Việt Nam bất ngờ vắng mặt hậu vệ Văn Vĩ
Ban huấn luyện chú trọng điều chỉnh khối lượng vận động vừa phải để thích ứng với thời tiết Hà Nội
Bầu không khí cạnh tranh lành mạnh nhưng không kém phần thoải mái
Đáng chú ý, các trụ cột vừa gặp vấn đề tiêu hóa trước đó như Đỗ Hoàng Hên hay Đoàn Văn Hậu đều đã bình phục và nuốt trọn giáo án cùng toàn đội
Theo kế hoạch, toàn đội sẽ lên đường sang Malaysia vào trưa ngày 13/8
Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ có 3 ngày hội quân và làm quen với điều kiện thời tiết, sân bãi tại Kuala Lumpur trước khi bước vào màn thư hùng lượt đi diễn ra lúc 20h00 ngày 16/8
Xuân Son đang có phong độ ổn định trên hàng công
Toàn đội đều đồng lòng hướng đến mục tiêu chiến thắng
Nhóm thủ môn tập ở góc riêng