Tất tần tật về lễ cưới bí mật của Ronaldo và cô gái nghèo Georgina, vì sao chỉ có 5 người con góp mặt?

Không tiệc tùng xa hoa, không hàng trăm khách mời, Ronaldo và Georgina Rodriguez chọn một hôn lễ dân sự kín đáo tại Bồ Đào Nha, với 5 người con là những người duy nhất được xác nhận có mặt.

Sau gần một thập kỷ bên nhau, Cristiano Ronaldo và Georgina Rodriguez cuối cùng đã chính thức trở thành vợ chồng. Điều khiến công chúng bất ngờ không chỉ là thời điểm, mà còn nằm ở cách cặp đôi lựa chọn để đánh dấu ngày trọng đại: một buổi lễ dân sự riêng tư, gần như không có sự hiện diện của truyền thông hay khách mời nổi tiếng.

Thời gian, địa điểm lễ cưới, dàn khách mời vỏn vẹn 5 người con

Theo MARCA, Ronaldo và Georgina kết hôn tại Cascais, Bồ Đào Nha vào ngày 11/8. Năm người con của cặp đôi có mặt trong buổi lễ, trong khi không có một danh sách khách mời đình đám hay màn tiệc cưới hoành tráng nào được công bố.

Ronaldo công bố chuyện kết hôn chỉ bằng 1 bức ảnh giản dị (Ảnh: IGNV)

Ronaldo cũng không tổ chức màn thông báo cầu kỳ. Anh chỉ đăng một bức ảnh chụp đôi tay của mình và Georgina với hai chiếc nhẫn cưới bằng vàng, kèm dòng chú thích vỏn vẹn: “C *biểu tượng trái tim* G".

Người đại diện xác nhận

Sau đó, người đại diện của Ronaldo xác nhận cả hai đã chính thức kết hôn. Cách tổ chức này thực ra không quá bất ngờ nếu nhìn lại những gì Ronaldo từng nói về người bạn đời của mình.

“Cristiano Ronaldo và Georgina Rodriguez đã kết hôn hôm nay trong một buổi lễ dân sự tại Cascais, Bồ Đào Nha và hiện đã chính thức là vợ chồng. Buổi lễ là một khoảnh khắc riêng tư và thân mật với sự tham dự của năm người con".

Vì sao Ronaldo và Georgina tổ chức hôn lễ bí mật và riêng tư nhất có thể?

Trong cuộc trò chuyện với Piers Morgan, Ronaldo từng tiết lộ Georgina không phải người thích những bữa tiệc lớn. “Cô ấy không phải là người thích những bữa tiệc lớn. Cô ấy không thích điều đó. Cô ấy thích những thứ riêng tư. Vì vậy, tôi sẽ tôn trọng những quyết định đó".

Và lần này, Ronaldo đã làm đúng như vậy. Thay vì biến đám cưới thành một sự kiện thu hút hàng loạt khách VIP và truyền thông quốc tế, cặp đôi lựa chọn một buổi lễ chỉ dành cho những người thân thiết nhất. Năm người con trở thành những nhân vật đặc biệt chứng kiến bố mẹ chính thức bước vào cuộc sống hôn nhân.

Ronaldo và Georgina kết hôn với sự chứng kiến của 5 người con

Sự kín đáo này càng đáng chú ý khi chỉ vài ngày trước đó, hàng nghìn người hâm mộ đã đổ tới Nhà thờ Funchal ở Madeira vì tin rằng Ronaldo và Georgina sẽ tổ chức đám cưới tại đây. Hóa ra, hôn lễ diễn ra tại nhà thờ hôm đó thuộc về một cặp đôi địa phương hoàn toàn khác. Ronaldo và Georgina không hề xuất hiện, qua đó tránh được sự chú ý mà một đám cưới của một trong những cặp đôi nổi tiếng nhất thế giới chắc chắn sẽ tạo ra.

Họ đã chờ gần một thập kỷ để có ngày này

Ronaldo và Georgina bắt đầu mối quan hệ từ năm 2016, sau khi gặp nhau tại một cửa hàng Gucci ở Madrid, nơi Georgina khi đó làm việc. Một năm sau, chuyện tình của họ được công khai. Từ đó, Georgina đồng hành cùng Ronaldo qua nhiều chặng đường sự nghiệp, từ Tây Ban Nha, Italy, Anh cho tới Saudi Arabia.

Cặp đôi có chung nhiều người con và cùng xây dựng một gia đình đông thành viên. Nhưng hành trình của họ cũng trải qua một mất mát khủng khiếp. Năm 2022, Ronaldo và Georgina thông báo con trai sơ sinh Angel qua đời trong quá trình sinh nở, trong khi người chị em song sinh Bella Esmeralda may mắn sống sót.

Ảnh: Getty

Ronaldo từng nói chính biến cố ấy khiến mối quan hệ của hai người trở nên bền chặt hơn: “Tôi cảm thấy rằng chúng tôi luôn ủng hộ nhau. Có lẽ trong giai đoạn đó, mối quan hệ của chúng tôi càng trở nên bền chặt hơn".

Có lẽ vì vậy, đám cưới của Ronaldo và Georgina không cần một sân khấu lớn. Sau những năm tháng cùng nhau trải qua cả vinh quang lẫn mất mát, những người quan trọng nhất với họ chính là gia đình.

Ronaldo từng nói anh chờ một “cú click”

Trước khi chính thức kết hôn, Ronaldo từng thừa nhận anh không muốn cưới chỉ vì áp lực từ dư luận. Ngôi sao người Bồ Đào Nha nói mình sẽ chờ đến khi cảm nhận được “cú click”, tức thời điểm bản thân thực sự biết rằng đã đến lúc.

Màn cầu hôn cuối cùng cũng đến vào tháng 8/2025. Georgina khoe chiếc nhẫn kim cương và viết: “Yes I do. In this and in all my lives".

Một năm sau, lời đồng ý ấy chính thức trở thành một cuộc hôn nhân. Vì thế, sự bất ngờ của hôn lễ lần này có lẽ nằm ở thời điểm và mức độ kín đáo, chứ không phải ở lựa chọn của Ronaldo và Georgina. Họ từng nói rõ muốn giữ ngày trọng đại cho riêng mình.

Ronaldo và Georgina đã bên nhau gần 1 thập kỉ (Ảnh: IGNV)

Không có đám cưới trong sân vận động, không có danh sách khách mời dài hàng trăm người, cũng chẳng cần một bữa tiệc khiến cả thế giới phải dõi theo. Ronaldo và Georgina chọn cách đơn giản nhất: trở thành vợ chồng bên cạnh 5 người con - những người mà họ muốn có mặt nhất trong khoảnh khắc đặc biệt này.