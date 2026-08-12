Sự nghiệp rực rỡ của HLV - huyền thoại Phan Thanh Hùng trước khi qua đời

Nhìn lại những đóng góp to lớn của HLV Phan Thanh Hùng cho bóng đá Việt Nam.

Sự ra đi của HLV Phan Thanh Hùng vào tối ngày 11/8/2026 tại quê nhà Đà Nẵng đã để lại niềm tiếc thương vô hạn cho giới chuyên môn cùng người hâm mộ bóng đs Việt Nam. HLV Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66 tuổi, ông khép lại một cuộc đời tận tụy, trọn vẹn cống hiến và ghi dấu ấn đậm nét trong lịch sử bóng đá nước nhà.

HLV Phan Thanh Hùng qua đời (Ảnh: Bóng đá Đà Nẵng)

Sự nghiệp cầm quân: Kiến kiến tạo triết lý, chinh phục đỉnh cao

Giải nghệ năm 1993, HLV Phan Thanh Hùng nhanh chóng chuyển sang công tác huấn luyện và sớm khẳng định mát tay ở khâu đào tạo trẻ khi đưa U21 Đà Nẵng hai lần liên tiếp đăng quang giải U21 Quốc gia (2008, 2009). Tuy nhiên, tên tuổi của ông thực sự vươn tầm đỉnh cao khi bước vào môi trường bóng đá chuyên nghiệp.

Tại Hà Nội T&T (tiền thân của Hà Nội FC) giai đoạn 2010–2015, ông không chỉ mang về 2 chức vô địch V-League (2010, 2013) cùng Siêu Cúp Quốc gia 2010, mà còn là người đặt nền móng kiến tạo nên bản sắc bóng đá kiểm soát, ban bật ngắn đẹp mắt trổ bông cho đội bóng thủ đô suốt hơn một thập kỷ qua. Đến Than Quảng Ninh (2016–2020), ông tiếp tục biến đội bóng đất Mỏ thành một thế lực lớn của bóng đá Việt Nam với chiếc Cúp Quốc gia 2016 và Siêu Cúp Quốc gia 2016. Những năm sau đó, ông tiếp tục cống hiến cho Becamex Bình Dương và SHB Đà Nẵng trước khi lui về nghỉ ngơi.

Ở cấp độ Đội tuyển Quốc gia, HLV Phan Thanh Hùng là "cánh tay phải" đắc lực của HLV Henrique Calisto trong hành trình lên ngôi vô địch lịch sử tại AFF Cup 2008 và HCB SEA Games 2009. Sau đó, chính ông cũng được tin tưởng giao trọng trách đảm nhận vị trí HLV trưởng ĐTQG và U23 Việt Nam vào năm 2012.

Không chỉ ghi dấu ấn bằng hàng loạt danh hiệu cao quý, HLV Phan Thanh Hùng còn nhận được sự kính trọng tuyệt đối từ các đồng nghiệp và nhiều thế hệ học trò nhờ tính cách điềm đạm, nhân hậu cùng tư duy bóng đá hiện đại. Trước khi trút hơi thở cuối cùng sau thời gian lâm bệnh nặng, ông đã được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) trân trọng trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp bóng đá Việt Nam" - sự ghi nhận trọn vẹn cho những đóng góp bền bỉ của một tượng đài bóng đá nước nhà.