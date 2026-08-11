Cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời

Bóng đá Việt Nam vừa nhận tin buồn sâu sắc khi HLV Phan Thanh Hùng – cựu thuyền trưởng đội tuyển quốc gia và là một trong những nhà cầm quân nội thành công nhất lịch sử V.League qua đời.

Ngày 11/8, HLV Phan Thanh Hùng, Ủy viên Hội đồng HLV Bóng đá quốc gia, cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, đã từ trần tại quê nhà Đà Nẵng sau một thời gian dài lâm bệnh.

HLV Phan Thanh Hùng qua đời (Ảnh: TL)

Chỉ hai ngày trước khi trút hơi thở cuối cùng, vào sáng 9/8/2026, đại diện VFF do Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Vũ dẫn đầu đã trực tiếp đến nhà riêng tại Đà Nẵng để thăm hỏi và trao tặng ông Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp bóng đá Việt Nam". Đây là phần thưởng cao quý ghi nhận những cống hiến bền bỉ, tận tụy của ông cho nền bóng đá nước nhà qua nhiều thập kỷ.

Người đặt nền móng cho triết lý bóng đá đẹp

Sinh năm 1960 tại Đà Nẵng, ông Phan Thanh Hùng khởi đầu sự nghiệp trong vai trò cầu thủ, khoác áo đội bóng Quảng Nam - Đà Nẵng giai đoạn 1980–1992 và từng có thời gian cống hiến cho đội tuyển quốc gia.

Tuy nhiên, đỉnh cao sự nghiệp của ông gắn liền với băng ghế huấn luyện, nơi ông khẳng định tài năng của một "kiến trúc sư" thực thụ. Ông là trợ lý đắc lực cho HLV Henrique Calisto giai đoạn 2008–2011, góp công lớn vào chức vô địch AFF Cup 2008 lịch sử của đội tuyển Việt Nam. Năm 2010, ông trực tiếp huấn luyện U23 Việt Nam và sau đó chính thức đảm nhận vị trí HLV trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam vào năm 2012.

Tại V.League, ông tạo nên thương hiệu lối chơi kiểm soát bóng ngắn, ban bật đẹp mắt. Ông giúp CLB Hà Nội hai lần bước lên đỉnh V.League, đoạt Siêu cúp Quốc gia, đồng thời để lại dấu ấn đậm nét tại Than Quảng Ninh, Bình Dương và SHB Đà Nẵng.

Không chỉ nổi tiếng với tư duy chiến thuật hiện đại, HLV Phan Thanh Hùng còn được yêu mến bởi tính cách hiền hòa, sự điềm tĩnh và tâm huyết nuôi dưỡng các tài năng trẻ. Trước khi qua đời, ông vẫn dành những tâm huyết cuối cùng cho công tác đào tạo trẻ tại quê nhà Đà Nẵng.

Sự ra đi của HLV Phan Thanh Hùng là mất mát to lớn đối với bóng đá Việt Nam, nhưng di sản chuyên môn cùng triết lý bóng đá cống hiến mà ông để lại sẽ luôn ghi dấu trong lòng người hâm mộ.

Hải Đăng