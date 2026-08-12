Giỏi quá cũng khổ: Lý do vô lý khiến "thánh meme" Haaland không được làm đội trưởng

“Không đời nào cho Haaland làm đội trưởng!” - HLV Man City tiết lộ lý do “dở khóc dở cười”: “Vì cậu ấy ghi quá nhiều bàn..."

Erling Haaland đang là một trong những ứng viên cho vị trí đội trưởng Man City, nhưng HLV Enzo Maresca lại có một quy định đặc biệt khiến tiền đạo người Na Uy khó có cơ hội đeo băng thủ quân. Erling Haaland đã ghi tới 162 bàn thắng cho Manchester City chỉ sau 4 năm khoác áo đội bóng. Tiền đạo người Na Uy hiện cũng nằm trong nhóm lãnh đạo của CLB và từng là một trong những cầu thủ đầu tiên liên lạc với Enzo Maresca sau khi nhà cầm quân người Italy được bổ nhiệm thay Pep Guardiola.

Thế nhưng, Haaland nhiều khả năng sẽ không được lựa chọn để kế nhiệm Bernardo Silva. Lý do mà Maresca đưa ra khiến nhiều người không khỏi bật cười: Haaland ghi quá nhiều bàn thắng.

Ảnh: Getty

Luật đặc biệt của Maresca khiến Haaland “mất điểm”

Trong cuộc chia sẻ mới đây, Maresca tiết lộ ông có một quy tắc khá đặc biệt được áp dụng từ thời còn dẫn dắt Leicester City và Chelsea. Theo đó, mỗi khi đội bóng ghi bàn, đội trưởng sẽ phải chạy về khu vực băng ghế dự bị thay vì cùng đồng đội ăn mừng. Mục đích là để nhận những chỉ đạo chiến thuật mới từ ban huấn luyện.

Ngoại lệ duy nhất là khi chính đội trưởng là người ghi bàn. Khi đó, cầu thủ này được phép ăn mừng cùng các đồng đội. Maresca nói: “Ở Leicester và Chelsea, tôi có một quy định rằng khi chúng tôi ghi bàn, đội trưởng phải đến băng ghế dự bị thay vì ăn mừng để nhận chỉ đạo. Nhưng nếu chính cậu ấy ghi bàn thì có thể ăn mừng”.

Enzo Maresca tiết lộ lý do vì sao Erling Haaland sẽ không được bổ nhiệm làm đội trưởng Manchester City (Ảnh: Penta Press/Shutterstock)

Quy định tưởng như đơn giản lại trở thành vấn đề lớn nếu Haaland được trao băng đội trưởng. Sau 4 mùa giải tại Man City, Haaland đã ghi tới 162 bàn. Với hiệu suất khủng khiếp này, tiền đạo 26 tuổi hoàn toàn có thể phải chạy về phía băng ghế dự bị sau rất nhiều lần lập công.

Maresca thậm chí bật cười khi nói: “Vì vậy, nếu Erling là đội trưởng thì chúng tôi sẽ gặp vấn đề. Chết tiệt, bạn có thể tưởng tượng được không?”.

Ruben Dias sáng cửa thay Bernardo Silva

Thay vì Haaland, Ruben Dias đang được xem là ứng viên sáng giá để tiếp quản chiếc băng đội trưởng từ Bernardo Silva. Quy định của Maresca thực tế đã được áp dụng trong chuyến du đấu châu Á gần đây của Man City. Ở một trận đấu, ngay sau khi đội bóng ghi bàn mở tỷ số, Dias đã lập tức chạy về phía khu vực băng ghế dự bị để nhận chỉ đạo.

Maresca cho rằng ngay cả khi chỉ có 2-3 phút, ban huấn luyện vẫn có thể đưa ra những điều chỉnh quan trọng. “Tôi nghĩ ngay cả khi chỉ có 2 hoặc 3 phút, luôn có điều gì đó cần điều chỉnh”, ông nói.

Hiện Dias, Haaland và Rodri đang nằm trong nhóm lãnh đạo của Man City. Tuy nhiên, vị trí của Rodri vẫn chưa chắc chắn do tiền vệ người Tây Ban Nha đang được Barcelona theo đuổi. Maresca sẽ tự mình lựa chọn nhóm đội trưởng mới và muốn có ít nhất một cầu thủ người Anh góp mặt. Phil Foden hiện được xem là một trong những ứng viên sáng giá.

“Hiện tại chúng tôi có 3 hoặc 4 đội trưởng và đang thiếu một người. Còn trường hợp của Rodri, hãy chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra”, Maresca chia sẻ.

Với quy định đặc biệt về việc đội trưởng phải trở lại băng ghế dự bị sau mỗi bàn thắng, Haaland có lẽ sẽ phải tiếp tục đóng vai trò một “sát thủ vòng cấm” thay vì trở thành thủ lĩnh chính thức của Man City. Một nghịch lý khá thú vị: ghi càng nhiều bàn, Haaland càng khó trở thành đội trưởng dưới thời Maresca.