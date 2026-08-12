Messi mang theo nỗi buồn, lặng lẽ cùng vợ con lên chuyên cơ riêng rời quê nhà, trở lại Mỹ sau tang lễ của bố

Sau 3 ngày tiễn biệt bố, Messi lặng lẽ rời quê nhà cùng Antonela và 3 con, trở lại Miami.

Sau những ngày trở về quê nhà để tiễn biệt người bố thân yêu, Lionel Messi đã rời Rosario trong sự kín đáo. Theo TN, đội trưởng tuyển Argentina lên máy bay vào tối 11/8 (giờ địa phương), sau khi dành những giờ cuối cùng tại căn nhà của gia đình ở Funes, ngoại ô Rosario.

Messi trở về Argentina ngay sau khi bố anh - ông Jorge Messi qua đời ở tuổi 68. Tang lễ của bố Messi được tổ chức riêng tư tại nghĩa trang El Prado ở Pérez, gần Rosario. Sau buổi tiễn biệt, gia đình Messi gần như không xuất hiện trước truyền thông.

Đến tối 11/8 (giờ địa phương), Messi cùng Antonela Roccuzzo và ba con Thiago, Mateo, Ciro xuất hiện tại sân bay quốc tế Islas Malvinas ở Rosario để trở lại Mỹ. Theo TN, chuyên cơ của gia đình Messi cất cánh vào khoảng 22h30, sau ba ngày Messi ở Argentina.

Messi và vợ con lặng lẽ rời quê nhà sau tang lễ của bố anh (Ảnh: TN)

Chiếc chuyên cơ rời đi trong đêm lặng lẽ (Ảnh: TN)

Khoảnh khắc Messi rời quê nhà cũng được giới truyền thông ghi lại qua video. Siêu sao 39 tuổi trở lại cuộc sống thường nhật sau những ngày đặc biệt khó khăn, nhưng vẫn giữ thái độ kín đáo, không đưa ra bất kỳ phát biểu nào. Trước khi rời Rosario, Messi đã dành những giờ cuối cùng tại căn nhà của gia đình ở Funes, nơi anh và người thân tìm kiếm một không gian riêng tư sau lễ tang.

Việc Messi trở lại Mỹ cũng đánh dấu thời điểm anh chuẩn bị tiếp tục cuộc sống tại Inter Miami, dù lịch trình thi đấu cụ thể của anh sau biến cố gia đình vẫn cần được xác định. Một số nguồn quốc tế cho biết Messi đã tạm thời rút khỏi các hoạt động bóng đá để dành thời gian cho gia đình sau khi bố qua đời.

Đồng đội của Messi ở Miami tưởng nhớ cha anh (Ảnh: Getty)

Jorge Messi qua đời ngày 8/8 sau thời gian chống chọi với bệnh tật. Ông không chỉ là bố mà còn là người đại diện và nhân vật có ảnh hưởng đặc biệt tới sự nghiệp của Lionel Messi, đồng hành cùng con trai từ những năm đầu bước vào bóng đá chuyên nghiệp. Reuters mô tả Jorge là một nhân vật quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển sự nghiệp của Messi.

Sau World Cup 2026 và những tháng ngày bận rộn cùng Inter Miami, Messi đã lập tức trở về Rosario khi nhận tin dữ. Anh cùng Antonela và các con ở bên gia đình trong thời điểm đau buồn nhất.

Giờ đây, khi chiếc máy bay rời quê nhà, Messi lại trở về Miami. Một hành trình ngắn ngủi nhưng nặng trĩu cảm xúc - trở về để tiễn người bố đã dành phần lớn cuộc đời đồng hành cùng mình, rồi lặng lẽ rời đi để tiếp tục cuộc sống phía trước.