Người cha vừa qua đời là người có vai trò vô cùng đặc biệt với sự nghiệp vĩ đại của Messi

Sự nghiệp huy hoàng của Lionel Messi có dấu ấn rất lớn của Jorge Messi - người cha, người đại diện và cũng là một trong những người đồng hành với anh từ những ngày đầu tiên.

Lionel Messi được cả thế giới biết đến như một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Nhưng trước khi có những Quả bóng Vàng, chức vô địch World Cup hay những đêm chói sáng trên sân cỏ, Messi chỉ là một cậu bé nhỏ con ở Rosario với giấc mơ chơi bóng. Và phía sau giấc mơ ấy là một người cha luôn tin tưởng con trai mình: Jorge Messi.

Jorge Messi vừa qua đời ở tuổi 68 sau một thời gian gặp vấn đề về sức khỏe. Theo những thông tin mới nhất từ truyền thông quốc tế, ông qua đời tại Rosario, Argentina. Sự ra đi của người cha chắc chắn là mất mát lớn đối với Messi, người vốn luôn giữ mối quan hệ đặc biệt với gia đình.

Cha Messi đã qua đời (Ảnh: Getty)

Người cha đứng sau bước ngoặt lớn nhất cuộc đời Messi

Năm 13 tuổi, Messi đứng trước một bài toán không hề đơn giản. Cậu bé sở hữu tài năng bóng đá đặc biệt nhưng gặp vấn đề về tăng trưởng và cần điều trị hormone. Chi phí điều trị là gánh nặng không nhỏ đối với gia đình. Chính Jorge là người đồng hành cùng con trai trong giai đoạn ấy. Ông đưa Messi sang Tây Ban Nha để thử việc tại Barcelona và tìm cách thuyết phục đội bóng xứ Catalonia hỗ trợ việc điều trị cho cậu bé.

Tháng 9/2000, Messi khi ấy mới 13 tuổi đặt chân tới Barcelona cùng cha. Cậu bé đến từ Rosario nhanh chóng gây ấn tượng trong các buổi tập và cuối cùng được Barcelona giữ lại. Đó chính là bước ngoặt làm thay đổi toàn bộ cuộc đời Messi. Nếu không có chuyến đi ấy, lịch sử bóng đá thế giới có thể đã rất khác.

Cha mẹ của Leo Messi, Jorge Messi và Celia Cuccittini (Ảnh: iHola) Cha mẹ của Leo Messi, Jorge Messi và Celia Cuccittini (Ảnh: iHola)

Ảnh: iHola

Từ một người cha thành "cánh tay phải" của siêu sao

Jorge ban đầu chỉ là một người cha cố gắng tìm con đường tốt nhất cho con trai. Nhưng khi Messi bước vào bóng đá chuyên nghiệp, ông dần trở thành người đại diện và trực tiếp quản lý nhiều vấn đề quan trọng trong sự nghiệp của con.

Ông tham gia đàm phán các hợp đồng của Messi với Barcelona, sau đó tiếp tục đồng hành trong những bước chuyển lớn của con trai, bao gồm các thương vụ tới Paris Saint-Germain và Inter Miami. Jorge cũng phụ trách nhiều vấn đề liên quan đến hình ảnh, thương mại và hoạt động kinh doanh của Messi.

Trong nhiều năm, Jorge gần như đứng sau mọi quyết định quan trọng trong sự nghiệp của Messi, trong khi bản thân ông lại hiếm khi xuất hiện trước ánh đèn sân khấu. Một nguồn tin được Le Monde dẫn lại từng mô tả Messi là người có sự tin tưởng đặc biệt dành cho cha. Jorge cũng được biết đến với phong cách khá kín tiếng, âm thầm xây dựng mạng lưới quan hệ và bảo vệ lợi ích của con trai khi Messi từng bước vươn lên đỉnh cao bóng đá thế giới.

Messi luôn có cha đồng hành trong sự nghiệp (Ảnh: Getty)

Ảnh: Getty

Người đã cùng Messi đi qua cả những ngày khó khăn

Đằng sau những khoảnh khắc Messi nâng cao danh hiệu là rất nhiều năm tháng không dễ dàng. Từ một cậu bé bị nghi ngờ vì thể hình nhỏ bé, phải điều trị để phát triển chiều cao, Messi trở thành ngôi sao của Barcelona, giành hàng loạt danh hiệu cấp CLB, phá vô số kỷ lục rồi cuối cùng hoàn tất bộ sưu tập bằng chức vô địch World Cup cùng Argentina.

Trong hành trình ấy, Jorge không chỉ là người đại diện. Ông là người đã ở bên Messi từ trước khi cả thế giới biết đến cái tên Lionel Messi. Khi Messi còn chưa có gì trong tay, Jorge đã tin rằng con trai mình có thể làm nên chuyện. Khi Messi trở thành siêu sao, ông tiếp tục đứng phía sau để bảo vệ những lợi ích của con. Đó cũng là lý do Jorge Messi được xem là một nhân vật có ảnh hưởng đặc biệt đối với sự nghiệp của con trai.

Ảnh: Europa Press

Một chương lớn của gia đình Messi khép lại

Sự ra đi của Jorge đến sau một giai đoạn sức khỏe của ông khiến người hâm mộ đặc biệt lo lắng. Hồi tháng 6, gia đình Messi từng lên tiếng xác nhận Jorge đang được điều trị và yêu cầu truyền thông tôn trọng sự riêng tư, sau khi xuất hiện những tin đồn sai lệch về tình trạng của ông.

Giờ đây, người đàn ông từng đưa một cậu bé 13 tuổi từ Rosario tới Barcelona đã không còn. Nhưng dấu ấn của Jorge Messi sẽ gần như không thể tách khỏi câu chuyện về Lionel Messi.

Bởi trước khi Messi trở thành huyền thoại của Barcelona, nhà vô địch World Cup và một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử, anh đơn giản chỉ là một cậu bé mê bóng đá. Và người đầu tiên nhìn thấy giấc mơ lớn lao ấy, tin tưởng nó và cùng anh bước những bước đầu tiên chính là cha mình.

Với Messi, có lẽ Jorge sẽ mãi là người đứng phía sau câu chuyện vĩ đại nhất của cuộc đời anh.