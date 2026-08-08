Cha của Messi qua đời

Ông Jorge Messi, cha của Lionel Messi, đã qua đời ở tuổi 68.

Ông Jorge Messi qua đời ngày 7/8 ở tuổi 68 tại một cơ sở y tế ở thành phố Rosario, Argentina, sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật.

Ông Jorge Messi là doanh nhân và từng đảm nhiệm vai trò người đại diện cho Lionel Messi trong nhiều năm. Trong suốt hành trình sự nghiệp của Messi, ông Jorge Messi luôn sát cánh và có những đóng góp quan trọng giúp con trai trở thành ngôi sao vĩ đại bậc nhất lịch sử bóng đá.

Ông Jorge Messi và con trai Lionel Messi

Khi còn nhỏ tuổi, Messi mắc chứng thiếu hụt hormone tăng trưởng và có nguy cơ phải sớm từ giã giấc mơ bóng đá. Nhưng ông Jorge Messi đã nỗ lực tìm đủ mọi phương án để giúp con trai chữa trị. Cuối cùng, Messi được CLB Barcelona ký hợp đồng.

El Pulga chuyển sang Tây Ban Nha năm 13 tuổi và bắt đầu hành trình cùng Barcelona. Ông Jorge Messi đồng hành cùng con trai trong từng buổi tập hay những buổi điều trị. Để rồi, Messi đã vượt qua những gian khó để trở thành ngôi sao hàng đầu thế giới.