Quang Hải không đáng phải nhận những lời chỉ trích cay nghiệt như thế!

Quang Hải nhận bão chỉ trích từ cộng đồng mạng sau màn trình không để lại nhiều dấu ấn ở ASEAN Cup 2026.

Cán mốc 84 lần khoác áo đội tuyển quốc gia – chính thức vượt qua kỷ lục của huyền thoại Lê Công Vinh, Nguyễn Quang Hải bước vào ngôi đền lịch sử của bóng đá Việt Nam đúng vào thời điểm sóng gió dư luận bủa vây dữ dội nhất. Sự đối lập giữa một cột mốc chói lọi và làn sóng chỉ trích gay gắt sau trận thắng Campuchia 3-1 đặt ra một câu hỏi trăn trở: Liệu chúng ta có đang quá khắt khe với người từng là ngọn hải đăng của bóng đá nước nhà?

Quang Hải giữa bủa vây chỉ trích (Ảnh: HĐ)

Trận đấu lượt cuối bảng A ASEAN Cup 2026 ghi nhận một lát cắt đầy hoài niệm lẫn trăn trở. Quang Hải mang băng đội trưởng, chơi xông xáo và chính thức vươn lên dẫn đầu danh sách sở hữu số lần ra sân nhiều nhất cho ĐTQG. Tuy nhiên, tình huống bỏ lỡ cơ hội ngon ăn cùng chỉ số chấm điểm 6,8 từ thuật toán máy tính ngay lập tức trở thành ngòi nổ cho những lời phán xét. Trên các diễn đàn bóng đá, người ta chê bai, chỉ trích và dùng những lời cay nghiệt để nói về số 19 của tuyển Việt Nam. Nhiều ý kiến cho rằng tiền vệ sinh năm 1997 đã chậm lại, thiếu đi sự tinh tế ma mị và không còn xứng đáng giữ suất đá chính trước sự vươn lên của những gương mặt trẻ hơn.

Quang Hải đã làm gì ở trận đấu này?

Thế nhưng, nếu gạt bỏ cảm xúc để bóc tách trận đấu dưới góc độ chuyên môn, hình ảnh của Quang Hải hoàn toàn không xám xịt như cách đám đông mô tả. Trong 79 phút hiện diện trên sân, anh là trạm luân chuyển bóng chủ lực với 53 lần chạm bóng, tỷ lệ chuyền chính xác đạt tới 93% (39/42 đường chuyền). Đáng chú ý, toàn bộ các đường chuyền phát động vào 1/3 sân đối phương của anh đạt tỷ lệ chuẩn xác tuyệt đối 100%, đi kèm 4 đường chuyền quyết định tạo cơ hội uy hiếp khung thành. Sự hiện diện và nhãn quan chiến thuật của Hải "con" chính là thỏi cảm ứng thu hút hàng thủ đối phương, mở ra khoảng trống thênh thang cho Đình Bắc hay Xuân Son khai thác.

Quang Hải thi đấu năng nổ suốt trận đấu (Ảnh: HĐ)

Ảnh: HĐ

Ảnh: HĐ

Ảnh: HĐ

Nhìn lại những giá trị của Quang Hải

Nhìn rộng hơn ra ngoài cỗ máy thống kê, giá trị của Quang Hải nằm ở bản sắc và dấu ấn không thể phai mờ trong lịch sử bóng đá hiện đại Việt Nam. Từ “cầu vồng trong tuyết” ở Thường Châu 2018, chiến tích Tứ kết ASIAD, cúp vô địch AFF Cup 2018, Tứ kết Asian Cup 2019 cho đến ngôi vương ASEAN Cup 2024 - mọi khoảnh khắc vinh quang rực rỡ nhất của bóng đá Việt Nam suốt gần một thập kỷ qua đều mang đậm dấu giày của số 19. Anh không chỉ ghi bàn hay kiến tạo, anh là người định hình niềm tin, người bước lên nhận trách nhiệm ở những giây phút sinh tử nhất.

Bóng đá chuyên nghiệp vốn dĩ khắc nghiệt và cầu thủ cũng chỉ là con người. Đến ngay cả những tượng đài kiệt xuất thế giới như Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo cũng không thể chống lại quy luật thời gian hay duy trì phong độ đỉnh cao liên tục. Sự sa sút về mặt thể lực hay những khoảng lặng về cảm hứng là điều tất yếu trong sự nghiệp của bất kỳ ngôi sao nào.

Phê bình một pha xử lý hỏng hay góp ý về mặt chiến thuật là quyền của người hâm mộ. Tuy nhiên, biến sự thất vọng thoáng qua thành những lời lẽ cay nghiệt hay phủ nhận toàn bộ giá trị của một biểu tượng là sự bất công lớn. Trước khi buông lời chỉ trích Quang Hải của ngày hôm nay, hãy nhớ về người từng khiến cả dân tộc vỡ òa bật khóc vì hạnh phúc. Hãy bao dung và tôn trọng đối với những cống hiến bền bỉ suốt nhiều năm qua của Quang Hải.