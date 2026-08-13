Đánh bại Aston Villa, PSG lên ngôi vô địch Siêu cúp châu Âu

PSG đã trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công Siêu cúp châu Âu kể từ năm 2017 khi bàn thắng của Desire Doue trong hiệp hai giúp họ giành chiến thắng 2-1 trước Aston Villa tại Salzburg.

PSG vô địch Siêu cúp châu Âu.

Chín trong số 11 cầu thủ đá chính của PSG đã ra sân trong trận chung kết UEFA Champions League (UCL) gặp Arsenal hồi tháng 5, nhưng với việc nhiều ngôi sao chỉ mới trở lại tập luyện vào tuần trước, gã khổng lồ nước Pháp cần thời gian để tìm lại nhịp điệu thi đấu.

Một cầu thủ không cần nhiều thời gian để bắt nhịp trận đấu là Khvicha Kvaratskhelia, người đã giúp nhà đương kim vô địch Champions League vươn lên dẫn trước ở phút 20. Anh nhận đường chuyền từ Desire Doue, thực hiện động tác đảo chân quen thuộc rồi đánh bại thủ môn Marco Bizot bằng cú sút uy lực vào góc gần.

Kvaratskhelia mở tỷ số.

Đội quân của Luis Enrique hiện đã ghi bàn trong 29 trận đấu chính thức liên tiếp, và lẽ ra đã có thể nhân đôi cách biệt vào phút 26 khi Nuno Mendes băng xuống phía sau hàng phòng ngự, nhưng anh lại không thể chuyền bóng chính xác đến bốn cầu thủ PSG trong vòng cấm. Họ suýt phải trả giá chỉ vài phút sau đó, khi Brian Madjo, cầu thủ 17 tuổi lần đầu ra mắt Villa và trở thành cầu thủ trẻ nhất đá chính trong một trận Siêu cúp châu Âu, đánh đầu chệch khung thành từ đường chuyền của John McGinn.

Cầu thủ trẻ này có thêm hai cơ hội tuyệt vời nữa khi đánh đầu vọt xà ngang từ cự ly gần và sút trúng cột dọc sau khi vượt qua Willian Pacho. Tuy nhiên, Madjo cuối cùng cũng gặp may mắn ở lần dứt điểm lần thứ tư ngay trước khi hiệp một kết thúc. Phút 45, McGinn tạt bóng về phía cột xa cho Madjo dứt điểm một chạm đánh bại thủ môn Safonov, trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất trong lịch sử Siêu cúp châu Âu.

Madjo gỡ hòa cho Aston Villa.

Bước sang hiệp 2, HLV Luis Enrique đưa Ousmane Dembele vào sân thay Maghnes Akliouche. Aston Villa là đội có cơ hội đầu tiên sau khi hiệp hai bắt đầu. Phút 50, cú sút hiểm hóc của McGinn buộc Safonov phải trổ tài cứu thua. Thi đấu lép vế trong khoảng thời gian đầu hiệp 2 nhưng PSG vẫn có được bàn thắng vươn lên dẫn trước lần thứ 2 nhờ công của Doue. Dembele chọc khe cho Doue phá bẫy việt vị và dứt điểm tung lưới Bizot. Ban đầu, bàn thắng bị từ chối vì lỗi việt vị, nhưng sau khi kiểm tra VAR, bàn thắng đã được công nhận.

Doue ghi bàn thắng quyết định cho PSG.

PSG giữ vững tỷ số mặc dù gặp nhiều khó khăn từ các tình huống tấn công của Aston Villa. George Hemmings và Joao Gomes có những cơ hội ghi bàn trong hiệp 2 nhưng không tận dụng thành công. Thất bại này khiến HLV Unai Emery vẫn chưa thể nâng cao danh hiệu Siêu cúp châu Âu sau bốn lần tham dự, trong khi Luis Enrique đã vô địch ba lần.