Tuyển Malaysia nhận bão chấn thương, sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng trước trận đấu với tuyển Việt Nam

Đội tuyển Malaysia gặp vấn đề về lực lượng trước trận bán kết ASEAN Cup 2026.

Trước thềm trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026, đội tuyển Malaysia đang phải đối mặt với bài toán nhân sự vô cùng nan giải. Ghi nhận từ truyền thông Malaysia cho thấy, HLV Tan Cheng Hoe đang rơi vào tình cảnh "đau đầu" khi cơn bão chấn thương càn quét qua đội hình.

Cụ thể, trong buổi tập mới nhất chuẩn bị cho cuộc tiếp đón đội tuyển Việt Nam, Malaysia chỉ còn vỏn vẹn 16 cầu thủ lành lặn đủ điều kiện nuốt trọn giáo án. Có tới 6 trong tổng số 22 tuyển thủ hiện phải tập riêng hoặc làm khán giả bất đắc dĩ. Đáng chú ý, danh sách "bệnh binh" bao gồm cả 3 trụ cột quan trọng là Endrick Dos Santos, Jimmy Raymond và Engku Nur Shakir Engku Yacob.

Buổi tập của Malaysia thiếu vắng lực lượng (Ảnh: Astro Stadium)

Tình cảnh sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng khiến trận đấu tiếp đón tuyển Việt Nam vô cùng gian truân đối với đội chủ nhà. Đánh giá về đối thủ, HLV Tan Cheng Hoe thẳng thắn thừa nhận việc chạm trán đội tuyển Việt Nam luôn là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn với Malaysia trong nhiều năm qua. Dù vậy, nhà cầm quân này vẫn kêu gọi các học trò giữ vững niềm tin và hy vọng sự tiếp sức từ khán giả nhà sẽ giúp đội bóng tạo nên bất ngờ.

Đồng quan điểm với thuyền trưởng của mình, ngôi sao nhập tịch Mohamadou Sumareh nhận định Việt Nam rõ ràng là đội bóng cửa trên. Tuy nhiên, cầu thủ chạy cánh 31 tuổi vẫn giữ sự tự tin nhất định khi cho rằng ở một trận bán kết Knock-out, mọi kịch bản đều có thể xảy ra nếu Malaysia tiếp tục duy trì sự khiêm tốn và tinh thần gắn kết như đã thể hiện từ đầu giải.

Thống kê lịch sử cũng đang hoàn toàn nghiêng về phía đội tuyển Việt Nam. Trong suốt một thập kỷ qua, tuyển Việt Nam duy trì thành tích bất bại trước đối thủ duyên nợ này với 9 chiến thắng và 1 trận hòa. Ở lần chạm trán gần nhất tại vòng loại Asian Cup 2027 trên SVĐ Mỹ Đình, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã dễ dàng vượt qua Malaysia với tỷ số 3-1 nhờ các pha lập công của Đỗ Duy Mạnh và Nguyễn Xuân Son.

Theo lịch thi đấu, trận bán kết lượt đi giữa Malaysia và Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 16/8 trên sân vận động Kuala Lumpur. Ba ngày sau đó (19/8), hai đội sẽ tái đấu trong trận lượt về tại Việt Nam để xác định tấm vé vào chơi trận chung kết.