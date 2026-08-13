"Thánh meme" Haaland thế mà thù dai: Gọi thẳng đồng đội mới là "gã ăn vạ" vì còn cay cú ngã ở World Cup 2026

Haaland “cà khịa” đồng đội mới bằng 2 từ, vẫn chưa quên màn đối đầu ở World Cup.

Elliot Anderson vừa trở thành đồng đội của Erling Haaland tại Man City, nhưng tiền đạo người Na Uy dường như vẫn chưa bỏ qua tình huống gây tranh cãi giữa hai người ở World Cup. Trong động thái mới đây, Erling Haaland đã có màn đáp trả khiến người hâm mộ thích thú khi một CĐV nhắc đến Elliot Anderson. Chỉ với hai từ, chân sút người Na Uy lập tức gợi lại vụ va chạm gây tranh cãi giữa hai người tại World Cup mùa hè vừa qua.

Cụ thể, sau khi trở lại Manchester, Haaland đăng tải hình ảnh lên Instagram cùng dòng chú thích: “Back in sunny Manchester!” (Trở lại Manchester đầy nắng!). Một CĐV nhanh chóng để lại bình luận: “Greet Anderson for me" (Tạm dịch: “Gửi lời chào Anderson giúp tôi"). Haaland lập tức đáp lại: “The diver?”. Có thể hiểu là: “Gã chuyên ăn vạ à?”/"Gã giả vờ ngã đấy à?".

Câu trả lời ngắn gọn nhưng đầy tính châm chọc khiến phần bình luận lập tức trở nên sôi nổi. Một số người hâm mộ cho rằng Haaland rõ ràng vẫn chưa quên những gì xảy ra trong trận tứ kết World Cup giữa Anh và Na Uy.

Haaland đã trở lại hội quân với Man City (Ảnh: IGNV)

Haaland vẫn "thù dai" vì tình huống gây tranh cãi

Ở trận đấu Anh gặp Na Uy ở World Cup 2026, khi hai đội đang hòa 1-1, Torbjorn Heggem đưa bóng vào lưới Na Uy sau một tình huống bóng bật ra từ quả phạt góc. Tuy nhiên, bàn thắng sau đó bị VAR hủy bỏ. Các trọng tài xác định Haaland đã đẩy Anderson ngã xuống đất trong pha bóng trước khi bàn thắng được ghi.

Quyết định này lập tức gây tranh cãi. Một bộ phận người hâm mộ cho rằng Anderson đã ngã quá dễ dàng, trong khi những người khác lại nhận định tiền vệ người Anh mới là người chủ động đặt tay lên Haaland trước. Bản thân Haaland cũng không hài lòng với quyết định của trọng tài và từng mô tả tình huống này là “yếu kém”. Vì vậy, khi Anderson bất ngờ trở thành đồng đội của Haaland tại Man City, câu chuyện cũ lại được người hâm mộ đào lại.

Haaland vẫn chưa quên sự cố với Anderson ở World Cup 2026 (Ảnh: Getty)

Haaland cho rằng Anderson đã giả vờ ngã (Ảnh: iTV)

Từ đối thủ thành đồng đội

Man City đã bỏ ra 116 triệu bảng để đưa Anderson về Etihad, kỳ vọng tiền vệ người Anh góp phần giúp đội bóng cạnh tranh chức vô địch Premier League. Trớ trêu là người đồng đội mới của Anderson lại chính là Haaland - cầu thủ từng trực tiếp đối đầu với anh trong tình huống gây tranh cãi tại World Cup.

Cả hai giờ đây sẽ phải gác lại những màn đối đầu trên sân để cùng tập luyện và thi đấu cho Man City. Sau khi trở lại từ kỳ nghỉ hậu World Cup, Haaland và Anderson đều cần nhanh chóng bắt nhịp với mùa giải mới do bỏ lỡ phần lớn giai đoạn tiền mùa giải.

Trước mắt, Man City hướng tới trận Community Shield gặp Arsenal vào Chủ nhật. Còn Anderson có lẽ cũng đã biết mình sẽ phải đối mặt với một người đồng đội khá “thù dai”. Chỉ một bình luận của CĐV cũng đủ khiến Haaland đào lại ngay biệt danh “diver” dành cho tiền vệ người Anh.