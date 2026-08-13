Tiền vệ Tiến Anh: "ĐT Việt Nam không quan tâm lịch sử đối đầu, đoàn kết là sức mạnh để chiến thắng Malaysia"

Tiền vệ Trương Tiến Anh khẳng định đội tuyển Việt Nam đặt quyết tâm cao và cố gắng mang về niềm vui cho người hâm mộ ở trận bán kết ASEAN Cup 2026.

Đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu làm khách tuyển Malaysia tại bán kết ASEAN Cup 2026. Trước thềm trận đấu, tiền vệ Trương Tiến Anh khẳng định toàn đội đang dành sự tập trung cao nhất cho cuộc đối đầu quan trọng này, đồng thời nhấn mạnh tinh thần đoàn kết chính là sức mạnh cốt lõi của đội tuyển.

Đánh giá về đối thủ, Tiến Anh cho biết Ban huấn luyện và các cầu thủ đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng: “Đến thời điểm hiện tại, toàn đội đã có sự chuẩn bị và phân tích chi tiết về điểm mạnh, điểm yếu của Malaysia. Đây là một đối thủ khó chịu, đặc biệt khi chúng ta phải thi đấu trên sân khách. Vì vậy, toàn đội sẽ đặt quyết tâm cao và cố gắng mang về niềm vui cho người hâm mộ".

Dù tuyển Việt Nam chiếm ưu thế ở thành tích đối đầu trong nhiều năm qua, Tiến Anh cho rằng những con số thống kê không còn nhiều ý nghĩa khi bóng chưa lăn: “Trước trận đấu này, nhiều người nhắc đến những thống kê trong quá khứ, nhưng cá nhân tôi và toàn đội không quá quan tâm. Gặp đối thủ nào thì chúng ta cũng phải thi đấu với sự tôn trọng. Toàn đội đang rất tập trung và quyết tâm cho trận bán kết lượt đi trên đất Malaysia".

Tiến Anh hướng đến chiến thắng cùng tuyển Việt Nam (Ảnh: VFF)

Một trong những thử thách không nhỏ đối với tuyển Việt Nam ở chuyến làm khách lần này là việc phải thi đấu trên mặt cỏ lá gừng tại sân Kuala Lumpur – loại mặt cỏ mà các cầu thủ ít khi trải nghiệm. Dù vậy, anh tỏ ra lạc quan về khả năng ứng biến của toàn đội và hy vọng cả đội sẽ sớm thích nghi để đạt kết quả tốt nhất. Trước nhận định từ HLV trưởng tuyển Malaysia rằng Việt Nam là đội bóng cửa trên, Tiến Anh thể hiện góc nhìn rất thực tế: “Đến vòng này rồi thì tôi nghĩ không có đội nào trên đội nào. Đó là nhận định của HLV đối phương, còn đội tuyển Việt Nam luôn tôn trọng đối thủ. Khi ra sân, chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình.”

Nhìn lại hành trình đã qua tại vòng bảng, cầu thủ của tuyển Việt Nam bày tỏ sự tự hào về yếu tố tinh thần chính là chìa khóa giúp đội nhà vượt qua các thử thách: “Qua vòng bảng, tôi nghĩ toàn đội đã luôn vì nhau, cùng cố gắng. Đặc biệt nhất là sự đoàn kết. Khi đoàn kết, chúng ta sẽ tạo ra một tập thể mạnh".

Theo kế hoạch, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ lên đường sang Malaysia vào ngày 13/8. Trận bán kết lượt đi ASEAN Championship 2026 giữa ĐT Malaysia và Việt Nam sẽ chính thức diễn ra vào lúc 20h00 ngày 16/8 (theo giờ Việt Nam) trên sân vận động Kuala Lumpur.