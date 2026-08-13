Messi kiên cường trở lại thi đấu sau tang lễ của cha, tiếc là Inter Miami thua đau và bị loại

Chỉ ít ngày sau khi cha qua đời, Lionel Messi trở lại sân cỏ trong màu áo Inter Miami. Siêu sao Argentina vào sân từ đầu hiệp hai nhưng không thể giúp đội nhà tránh thất bại 2-3 trước León tại Leagues Cup.

Lionel Messi vừa trải qua những ngày đau buồn nhất khi trở về Rosario để tiễn biệt cha, ông Jorge Messi. Chỉ vài giờ sau khi đăng bức thư xúc động gửi người cha quá cố, Leo đã trở lại Miami và có tên trên băng ghế dự bị trong trận đấu quyết định với León.

Messi được tung vào sân ngay đầu hiệp hai, thay Dániel Pintér. Thời điểm đó, Inter Miami đang dẫn trước 1-0 nhờ bàn thắng của Pintér ở phút 42. Sự xuất hiện của Messi lập tức mang đến thêm sức tấn công cho Inter Miami. Chỉ vài phút sau khi vào sân, số 10 có một pha dứt điểm bằng chân trái. Anh cũng thực hiện đường chuyền tạo cơ hội để Ian Fray đánh đầu trong vòng cấm.

Thế nhưng, León nhanh chóng đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Daniel Arcila ghi bàn ở phút 50, trước khi Yannick Bright giúp Inter Miami vượt lên dẫn 2-1 chỉ 3 phút sau đó. Đến phút 61, Juan Domínguez tiếp tục lập công cho đội khách, đưa trận đấu trở về thế hòa 2-2.

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Messi nỗ lực nhưng không thể cứu Inter Miami

Trong phần còn lại của trận đấu, Messi liên tục tìm kiếm cơ hội để tạo khác biệt. Anh có thêm một cú sút bằng chân trái từ khoảng cách xa ở phút 75.

Cuối trận, Messi tiếp tục xuất hiện trong những pha tấn công đáng chú ý của Inter Miami. Anh có cú dứt điểm trong vòng cấm ở phút 88, đồng thời kiến tạo để Rodrigo De Paul tung cú sút. Ở phút 90+2, Messi tiếp tục thực hiện đường chuyền cho Gonzalo Luján đánh đầu ở cự ly gần.

Nhưng trong ngày trở lại đặc biệt này, Messi vẫn không thể giúp Inter Miami tránh khỏi thất bại. Phút 83, Daniel Arcila hoàn tất cú đúp, đưa León vượt lên dẫn 3-2. Bàn thắng sau đó được VAR kiểm tra và công nhận. Inter Miami không thể tìm được bàn gỡ trong những phút còn lại. Chung cuộc, đội bóng của Messi nhận thất bại 2-3 và chính thức dừng bước tại Leagues Cup.

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Trở lại sân cỏ giữa nỗi đau mất cha

Điều khiến màn tái xuất của Messi trở nên đặc biệt hơn cả là hoàn cảnh anh trở lại thi đấu. Ông Jorge Messi qua đời vào ngày 7/8 sau thời gian chống chọi với bệnh tật. Messi lập tức trở về Rosario để ở bên gia đình và chịu tang cha.

Sau những ngày đau buồn, anh trở lại Miami. Cũng trong ngày này, Messi đăng bức thư dài tiễn biệt cha, trong đó anh thừa nhận vẫn chưa thể tin ông Jorge đã ra đi. “Con không biết mình sẽ làm gì nếu không có bố, con không biết phải tiếp tục thế nào. Con chỉ chơi bóng và giờ đây con thực sự nghi ngờ liệu mình có thể tiếp tục làm điều đó trong thời gian dài nữa hay không".

Chỉ vài giờ sau những lời tiễn biệt đầy đau đớn ấy, Messi lại khoác áo Inter Miami và bước ra sân. Dù không thể giúp đội nhà đi tiếp, hình ảnh Messi trở lại thi đấu ngay sau khi mất cha vẫn khiến người hâm mộ xúc động. Giữa lúc nỗi đau còn chưa nguôi, Leo vẫn trở lại với bóng đá - môn thể thao đã gắn bó với anh từ thuở nhỏ và cũng là điều ông Jorge từng dành cả cuộc đời để đồng hành cùng con trai.

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty