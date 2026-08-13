Dàn sao Man City "đọ" siêu xe ngày hội quân: Kovacic đi Mini 700 triệu lạc giữa "rừng" Ferrari, Porsche

Sân tập Man City biến thành "show diễn" siêu xe ngày hội quân.

Mới đây, không khí tại trung tâm huấn luyện Etihad Campus của Manchester City đã nóng lên hơn bao giờ hết khi các ngôi sao chính thức trở lại hội quân sau kỳ nghỉ hậu World Cup 2026. Màn tái xuất của dàn cầu thủ triệu đô không chỉ gây chú ý bởi phong độ trên sân cỏ mà còn bởi bộ sưu tập xế hộp xa xỉ nối đuôi nhau tiến vào đại bản doanh của "The Citizens".

Tâm điểm của mọi sự chú ý thuộc về Erling Haaland. Chân sút 26 tuổi người Na Uy đã tạo nên một màn xuất hiện đầy đẳng cấp khi cầm lái chiếc SUV Ferrari Purosangue 4x4 màu xanh lục trị giá lên tới 500.000 bảng (khoảng 16 tỷ đồng). Màn khoe xế sang của Haaland diễn ra ngay sau một mùa hè rực rỡ. Tại chiến dịch World Cup ở Bắc Mỹ, "cỗ máy ghi bàn" này đã bùng nổ với 7 bàn thắng sau 5 trận.

Haaland đã trở lại tập luyện sau kỳ nghỉ World Cup (Ảnh: Eamonn & James Clarke)

Không riêng gì Haaland, ngày trở lại sân tập của Man City còn ghi nhận cuộc so kè ngầm về độ chịu chơi của các ngôi sao khác. Tiền đạo Antoine Semenyo tỏ ra "đồng điệu" khi cũng tậu về một chiếc Ferrari Purosangue tương tự có giá 500.000 bảng. Trong khi đó, tài năng trẻ Rayan Cherki gây ấn tượng mạnh với chiếc Audi RS6 bản độ màu xanh lam trị giá 250.000 bảng. Tân binh Elliot Anderson xuất hiện trên chiếc Porsche GT3 trị giá 200.000 bảng, còn chú rể mới Donnarumma chọn sự vững chãi cùng chiếc SUV cỡ lớn Cadillac Escalade trị giá 120.000 bảng.

Antoine Semenyo cũng đã đầu tư vào một chiếc Ferrari Purosangue (Ảnh: Eamonn & James Clarke)

Cherki lái chiếc Audi RS6 đã được độ lại của mình đến nơi làm việc (Ảnh: Eamonn & James Clarke)

Giữa một tập thể gầm rú những động cơ triệu đô, tiền vệ Mateo Kovacic lại tạo nên một nốt trầm giản dị nhưng vô cùng thú vị. Ngôi sao người Croatia thong dong đến sân tập trên chiếc Mini nhỏ gọn có giá vỏn vẹn 24.000 bảng (khoảng 770 triệu đồng), tạo nên sự đối lập hài hước thu hút sự bàn tán sôi nổi của người hâm mộ.

Kovacic đang lái một chiếc Mini nhỏ nhắn (Ảnh: Eamonn & James Clarke)

Elliot Anderson, xuất hiện trên chiếc Porsche GT3 trị giá 200.000 bảng Anh (Ảnh: Eamonn & James Clarke)

Donnarumma xuất hiện trên chiếc Cadillac Escalade trị giá 120.000 bảng Anh (Ảnh: Eamonn & James Clarke)

Sự trở lại đông đủ của dàn trụ cột diễn ra đúng vào thời điểm then chốt khi Manchester City đang gấp rút hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng. Thầy trò HLV Enzo Maresca sẽ chính thức khởi động mùa giải 2026/27 bằng trận tranh Siêu cúp Anh với Arsenal vào 16/8, trước khi bước vào trận mở màn Premier League gặp Bournemouth vào ngày 23 tháng 8.