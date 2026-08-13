Lần đầu tiên tổ chức Giải bóng đá U16 Quốc gia: Mở cửa cho cầu thủ Việt kiều và nhập tịch

Khởi tranh giải U16 quốc gia Trường Tươi Cup 2026.

Sáng 13/8, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phối hợp cùng Tập đoàn Trường Tươi tổ chức lễ công bố nhà tài trợ chính và bốc thăm xếp lịch thi đấu Giải bóng đá vô địch U16 Quốc gia – Trường Tươi Cup 2026. Đây là lần đầu tiên VFF thiết lập sân chơi cấp quốc gia cho lứa tuổi U16 kể từ năm 2026, đánh dấu bước ngoặt mới trong hệ thống đào tạo trẻ của bóng đá nước nhà.

Tiếp nối hai giải đấu quen thuộc là U15 và U17 Quốc gia, Giải U16 Quốc gia ra đời nhằm lấp đầy khoảng trống cạnh tranh ở giai đoạn phát triển then chốt của lứa tuổi thiếu niên. Sân chơi này được kỳ vọng sẽ giúp các cầu thủ trẻ gia tăng mật độ thi đấu chuyên nghiệp, tích lũy kinh nghiệm thực chiến, đồng thời giúp các huấn luyện viên phát hiện và bồi dưỡng những nhân tố tiềm năng cho các lứa đội tuyển quốc gia trong tương lai.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất tại mùa giải năm nay là cơ chế mở đối với nhân sự thi đấu. Tương tự như quy định áp dụng tại hệ thống giải U15 và U17 thời gian gần đây, Điều lệ Giải U16 Quốc gia 2026 cho phép mỗi đội bóng được đăng ký tối đa 1 cầu thủ Việt Nam gốc nước ngoài (nhập tịch) và 1 cầu thủ nước ngoài gốc Việt Nam (Việt kiều). Ngoài ra, nhằm tạo điều kiện cho các tài năng chớm nở, ban tổ chức cũng cho phép các câu lạc bộ đôn lên và sử dụng không quá 6 cầu thủ 14 tuổi trong đội hình.

Ở mùa giải đầu tiên, giải đấu quy tụ 10 đội bóng trẻ đến từ các câu lạc bộ chuyên nghiệp trên cả nước, được chia thành hai bảng đấu.

Bảng A gồm 6 đội: U16 Công An Hà Nội, Thể Công-Viettel, Hà Nội, PVF-CAND, Sông Lam Nghệ An và Hải Phòng.

Trong khi đó, Bảng B hội tụ 4 đội: U16 Ninh Bình, Hoàng Anh Gia Lai, Công An TP.HCM và Becamex TP.HCM.

Công bố giải U16 Quốc gia 2026 (Ảnh: VFF)

Vòng loại của giải sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 22/8 đến ngày 29/11 theo thể thức vòng tròn hai lượt (sân nhà - sân khách) tại mỗi bảng để tính điểm xếp hạng. Kết thúc vòng loại, 4 đội bóng xuất sắc nhất sẽ giành vé bước vào vòng chung kết dự kiến diễn ra trong tháng 12. Tại đây, các đội tiếp tục so tài theo thể thức vòng tròn một lượt để tìm ra nhà vô địch đầu tiên trong lịch sử giải đấu.

Về cơ cấu giải thưởng, đội đăng quang ngôi vô địch U16 Quốc gia 2026 sẽ nhận cúp và 100 triệu đồng tiền thưởng. Các đội giành vị trí á quân và hạng ba sẽ lần lượt nhận thưởng 80 triệu đồng và 50 triệu đồng.