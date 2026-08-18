Hé lộ cuộc sống đời thường của vợ chồng Ronaldo - Georgina sau lễ cưới

Cách Ronaldo đánh thức vợ vào buổi sáng.

Chỉ ít ngày sau khi chính thức về chung một nhà với siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo, nữ người mẫu 32 tuổi Georgina Rodriguez đã khiến mạng xã hội chao đảo khi công khai đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đời thường của hai vợ chồng. Lễ cưới riêng tư, ấm cúng của cặp đôi diễn ra vào ngày 11/8 vừa qua tại một dinh thự sang trọng trị giá 30 triệu bảng ở Cascais (Bồ Đào Nha), khép lại hành trình 10 năm hẹn hò đầy ngọt ngào.

Trên tài khoản Instagram cá nhân, người đẹp mang hai dòng máu Argentina - Tây Ban Nha đã chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh siêu sao 41 tuổi đang miệt mài bơi nhiều vòng dưới tại dinh thự riêng ở Riyadh, Ả Rập Xê Út. Cùng với clip, Georgina hào hứng đính kèm dòng chú thích đầy tự hào: “Đây là cách chồng tôi đánh thức tôi".

Cuộc sống đời thường hạnh phúc của Ronaldo bên vợ vừa cưới (Ảnh: IG/Georgina)

Động thái của Georgina ngay lập tức thu hút lượng tương tác khổng lồ. Nhiều người hâm mộ đã để lại những bình luận hài hước, trêu đùa việc nữ người mẫu đã chờ đợi suốt một thập kỷ chỉ để được công khai gọi siêu sao vĩ đại nhất thế giới là “chồng”. Một người hâm mộ dí dỏm viết: “Có vẻ như Georgina đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu để có thể gọi GOAT là chồng một cách chính thức.” Những người khác cũng bày tỏ sự thích thú trước niềm hạnh phúc lộ rõ của cô khi liên tục dùng từ "chồng tôi" trong các bài đăng gần đây.

Lễ cưới của CR7 và Georgina diễn ra trong không gian vô cùng kín đáo với sự tham dự của 5 người con (trong đó có 2 con chung của hai người) cùng 4 khách mời. Đáng chú ý, truyền thông Bồ Đào Nha cho biết bà Dolores Aveiro – mẹ của Ronaldo cùng ba anh chị em ruột của anh là Hugo, Elma và Katia đã không có mặt tại buổi lễ thân mật này.

Sau khi hoàn tất thủ tục kết hôn, cặp đôi đã đồng loạt đăng tải hình ảnh khoe cặp nhẫn cưới xa xỉ trên trang cá nhân như một lời xác nhận chính thức. Với việc tự do gọi Ronaldo là "chồng", Georgina cho thấy cô đang tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc nhất của đời mình bên siêu sao người Bồ Đào Nha.

Ronaldo đang tận hưởng cuộc sống gia đình (Ảnh: IGNV)

Ronaldo úp mở chuyện giải nghệ

Sau khi khép lại kỳ nghỉ hè đầy ý nghĩa bằng đám cưới riêng tư cùng Georgina Rodriguez hôm 11/8, Cristiano Ronaldo đã chính thức trở lại hội quân cùng Al-Nassr tại Riyadh để chuẩn bị cho mùa giải 2026/2027. Dù không góp mặt trong trận mở màn Saudi Pro League gặp Al Fateh, siêu sao 41 tuổi dự kiến sẽ có màn tái xuất bùng nổ trong cuộc chạm trán với Al Riyadh vào ngày 21/08 tới đây.

Sự trở lại của CR7 diễn ra trong thời điểm đặc biệt khi anh vừa lấp lửng về khả năng treo giày. Chia sẻ với tạp chí Vogue, tiền đạo người Bồ Đào Nha thổ lộ đây nhiều khả năng sẽ là mùa giải cuối cùng trong sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của anh, đồng thời khẳng định mong muốn để lại một di sản trọn vẹn trước khi chia tay sân cỏ.

Bước vào mùa giải được dự đoán là "điệu nhảy cuối cùng", mục tiêu lớn nhất của Ronaldo là vượt qua giới hạn của lịch sử bóng đá thế giới. Hiện đã sở hữu 976 bàn thắng trong sự nghiệp chuyên nghiệp, chân sút huyền thoại chỉ còn cách mốc 1.000 bàn thắng đúng 24 pha lập công. Mùa giải 2026/2027 cùng Al-Nassr vì thế không chỉ là hành trình tìm kiếm các danh hiệu tập thể, mà còn là chương cuối cùng để CR7 hoàn tất kỷ lục vô tiền khoáng hậu này.