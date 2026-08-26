Thảm đỏ PFA: Bruno Fernandes sánh đôi cùng vợ, Declan Rice diện vest bảnh bao dẫn đầu dàn sao Arsenal

Dàn sao hội ngộ tại Lễ trao giải PFA.

Nhà hát Opera House tại Manchester vừa trở thành tâm điểm của bóng đá Anh khi hàng loạt ngôi sao, HLV và huyền thoại quy tụ về tham dự Lễ trao giải thường niên của Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Anh (PFA). Sự kiện năm nay không chỉ là đêm tôn vinh những cá nhân xuất sắc nhất mùa giải, mà còn là nơi giao thoa giữa không khí thảm đỏ náo nhiệt và những thông điệp chính trị đầy sức nặng của môn thể thao vua.

Đương kim vô địch Arsenal gây ấn tượng mạnh khi xuất hiện với bộ 5 trụ cột David Raya, Jurrien Timber, Gabriel Magalhaes, William Saliba và Declan Rice - những cái tên sáng giá cho Đội hình xuất sắc nhất năm.

Các ngôi sao của Arsenal, David Raya, Declan Rice, Jurrien Timber, Gabriel Magalhaes và William Saliba (từ trái sang phải) đã xuất hiện trên thảm đỏ trước thềm lễ trao giải PFA (Ảnh: Getty)

Trong khi đó các đại diện từ Manchester City gồm Antoine Semenyo, Rayan Cherki và tài năng trẻ Nico O'Reilly, HLV trưởng tuyển Anh Thomas Tuchel cũng có mặt tại ở thảm đỏ.

Tiền vệ Bruno Fernandes sanh đôi cùng vợ gây chú ý sau một mùa giải lịch sử với kỷ lục 21 đường kiến tạo tại Premier League. Ngay trước giờ G, Quỷ đỏ cũng vừa hoàn tất bản hợp đồng bom tấn trị giá 70 triệu bảng mang tên Carlos Baleba từ Brighton, hứa hẹn gia tăng sức mạnh tuyến giữa để hỗ trợ cho chính Bruno.

Bruno Fernandes và vợ (Ảnh: EPA)

Bên cạnh dàn sao nam, sự kiện còn ghi nhận sự phủ sóng mạnh mẽ của bóng đá nữ với sự hiện diện của bộ tứ Alessia Russo, Mariona Caldentey, Emily Fox và Olivia Smith đại diện cho Arsenal, cùng các cựu tuyển thủ Anh như Karen Carney hay Eni Aluko. Sải bước trên thảm đỏ còn có huyền thoại Liverpool Kenny Dalglish sánh đôi cùng vợ, bên cạnh những gương mặt quen thuộc của giải Ngoại hạng một thời như Ashley Young, Kolo Toure, Asmir Begovic và Mikael Silvestre.

Ở giải thưởng này, tiền vệ Bruno Fernandes đã được Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) trao danh hiệu Cầu thủ nam hay nhất Giải ngoại hạng Anh (Premier League) mùa giải 2025-2026, sau mùa giải kỷ lục trong màu áo Man United.

Michael Carrick (bên trái) và Omar Berrada nằm trong số những người đại diện cho Manchester United (Ảnh: EPA)

HLV trưởng tuyển Anh Thomas Tuchel (Ảnh: EPA)

Tiên Tiên