Nhận định ĐT Việt Nam vs Thái Lan chung kết lượt về ASEAN Cup: Sân Mỹ Đình rực lửa chờ thời khắc lịch sử

Đội tuyển Việt Nam quyết tạo nên thời khắc lịch sử tại sân Mỹ Đình trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 gặp đội tuyển Thái Lan.

Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào lúc 20h00 tối nay 26/8 sẽ chứng kiến trận đấu giữa Đội tuyển Việt Nam vs Đội tuyển Thái Lan trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2026. Nắm giữ lợi thế cực lớn từ thắng lợi 2-0 ngay trên thánh địa Rajamangala ở lượt đi, thầy trò HLV Kim Sang Sik đang đứng trước cơ hội giành chiếc cúp vô địch Đông Nam Á thứ tư về với bóng đá nước nhà và lần đầu trong lịch sử thắng Thái Lan trên sân Mỹ Đình.

HLV Kim Sang-sik trước đó chia sẻ: "Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng, cống hiến để tạo ra trận đấu đẹp, ký ức đẹp với mọi người. Trận đấu này sẽ được ghi vào lịch sử của bóng đá Việt Nam và người viết nên lịch sử ấy là các cầu thủ. Tôi mong người hâm mộ sẽ đến sân cổ vũ toàn đội".

Tuyển Việt Nam hướng đến chức vô địch thứ 2 liên tiếp (Ảnh: MD)

Nhận định trận đấu

Nhìn lại trận đại chiến tại Bangkok, ĐT Việt Nam đã cống hiến một màn trình diễn đỉnh cao về cả bản lĩnh lẫn tư duy chiến thuật. Những điều chỉnh nhân sự nhạy bén của HLV Kim Sang Sik trong hiệp hai đã mang lại quả ngọt, khi hai quân bài dự bị Hai Long và Quang Hải lần lượt tỏa sáng để xé lưới "Voi chiến". Kết quả này không chỉ mang về lợi thế về mặt tỷ số mà còn giáng một đòn nặng nề vào tâm lý của đối thủ.

Trở về sân nhà Mỹ Đình, ĐT Việt Nam đang nắm trọn quyền tự quyết trong tay. Với khoảng cách 2 bàn an toàn, "Những chiến binh Sao vàng" hoàn toàn có thể chủ động áp đặt nhịp độ trận đấu theo ý muốn. Thay vì cuốn vào lối chơi đôi công mạo hiểm, HLV Kim Sang Sik nhiều khả năng sẽ chỉ đạo các học trò triển khai lối đá thực dụng, ưu tiên sự chắc chắn nơi hàng thủ và duy trì cự ly đội hình hợp lý. Sự trở lại của những nhân tố giàu kinh nghiệm như Hoàng Đức hay bộ đôi hậu vệ Văn Hậu, Thành Chung sẽ là điểm tựa vững chắc để "bẻ gãy" các đợt hãm thành của đối phương.

Ở bên kia chiến tuyến, ĐT Thái Lan rơi vào thế không còn gì để mất. Đoàn quân của HLV Anthony Hudson bắt buộc phải giành chiến thắng với cách biệt từ 3 bàn trở lên nếu muốn lật ngược thế cờ ngay tại Hà Nội. Tuy nhiên, thách thức dành cho đội khách là vô cùng lớn. Việc buộc phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng sớm chắc chắn sẽ để lộ những khoảng trống mênh mông phía sau hàng phòng ngự vốn đã bộc lộ nhiều điểm yếu ở lượt đi.

Đây chính là kịch bản hoàn hảo để ĐT Việt Nam giăng bẫy phản công. Với tốc độ xé gió của Đình Bắc, khả năng quấy phá của Xuân Son cùng sự đột biến từ Quang Hải, đội bóng áo đỏ sẵn sàng trừng phạt bất kỳ sơ hở nào của đại diện xứ chùa Vàng. Một bàn thắng sớm tại Mỹ Đình gần như sẽ dập tắt hoàn toàn hy vọng lội ngược dòng của Thái Lan.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, chảo lửa Mỹ Đình cùng sự tiếp sức của hơn 4 vạn cổ động viên sẽ là liều thuốc tinh thần vô giá. Chỉ cần giữ vững sự tập trung cùng tinh thần kỷ luật thép trong 90 phút sắp tới, thầy Kim cùng các trò cưng sẽ mang cúp vàng ASEAN Cup 2026 về cho người hâm mộ Việt Nam.