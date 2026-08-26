Nếu vô địch ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam được thưởng bao nhiêu tiền?

Mưa tiền thưởng chờ tuyển Việt Nam trước ngưỡng cửa vô địch ASEAN Cup.

Nếu đánh bại Thái Lan ở trận chung kết lượt về trên sân vận động Mỹ Đình tối nay 26/8 để bảo vệ thành công ngôi vương ASEAN Cup, đội tuyển Việt Nam ước tính sẽ nhận tổng số tiền thưởng lên tới trên dưới 20 tỷ đồng. Đây là con số xứng đáng, phản ánh đúng tầm vóc cùng màn trình diễn thuyết phục của thầy trò HLV Kim Sang Sik suốt hành trình giải đấu.

Khoản kinh phí lớn nhất trong gói thưởng này đến từ Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF), khi nhà vô địch giải đấu sẽ nhận tiền thưởng chính thức là 300.000 USD, tương đương hơn 7 tỷ đồng. Bên cạnh phần thưởng từ ban tổ chức, "Những chiến binh sao vàng" cũng đã tích lũy được hơn 10 tỷ đồng tiền thưởng nóng từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), các nhà tài trợ và các nhà hảo tâm nhờ chuỗi phong độ thăng hoa qua từng vòng đấu.

Số tiền thưởng lớn đang chờ tuyển Việt Nam (Ảnh: MD)

Ngay sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Thái Lan tại trận chung kết lượt đi, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã trực tiếp xuống sân chúc mừng và thưởng nóng 2,5 tỷ đồng cho toàn đội. Màn trình diễn ấn tượng ở các vòng ngoài cũng giúp đội nhà thu về 1,5 tỷ đồng sau trận thắng lượt về trước Malaysia và 3,5 tỷ đồng nhờ thành tích bất bại tại vòng bảng cùng chiến thắng ở bán kết lượt đi.

Cơ hội đi vào lịch sử với tư cách đội bóng bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup đang mở ra rộng mở hơn bao giờ hết. Với lợi thế dẫn trước hai bàn cùng sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà, một chiến thắng tại Mỹ Đình không chỉ mang về chiếc cúp vàng danh giá mà chắc chắn sẽ còn kích hoạt thêm nhiều khoản thưởng lớn từ các doanh nghiệp và tổ chức trong nước, khép lại một chiến dịch trọn vẹn và thăng hoa của bóng đá Việt Nam.