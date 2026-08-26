Nữ tỷ phú quyền lực nhất bóng đá Thái Lan - Madam Pang - lên đồ trẻ trung, xách túi nửa tỷ, chiếm trọn spotlight khi sang Việt Nam cổ vũ chung kết tối nay

Trước giờ bóng lăn trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, Madam Pang gây chú ý khi xuất hiện tại sân bay sang Hà Nội để trực tiếp cổ vũ đội tuyển Thái Lan trong màn quyết đấu với Việt Nam.

Trong loạt ảnh được nữ Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan chia sẻ tại sân bay trước giờ sang Hà Nội, Madam Pang lựa chọn phong cách khá trẻ trung và năng động. Bà diện set đồ tông xanh navy gồm áo croptop và cardigan đồng điệu, phối cùng quần đen ôm dáng, giày sneakers trắng. Nữ doanh nhân 60 tuổi trang điểm nhẹ, để tóc dài tự nhiên, tạo diện mạo khỏe khoắn, trẻ trung hơn tuổi.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong set đồ lần này lại nằm ở món phụ kiện trên tay. Madam Pang xách một chiếc Hermès Birkin, dòng túi biểu tượng của giới thượng lưu, ước tính có giá hơn 650 triệu đồng đối với phiên bản da trơn. Đây cũng không phải lần đầu Madam Pang khiến giới mộ điệu chú ý bởi bộ sưu tập Hermès đồ sộ. Bà được biết đến là một trong những người chơi Hermès nổi tiếng tại châu Á, sở hữu hàng trăm thiết kế xa xỉ. Riêng bộ sưu tập 5 mẫu Faubourg Birkin hiếm từng được truyền thông ghi nhận có tổng giá trị khoảng 1,3 triệu USD, tương đương hơn 34 tỷ đồng.

Madam Pang gây sốt khi sang Hà Nội cổ vũ ĐT Thái Lan (Ảnh: FBNV)

Diện mạo trẻ trung của nữ chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (Ảnh: FBNV)

Nhưng chuyến đi tới Việt Nam lần này không chỉ là một chuyến công tác hay màn xuất hiện thời trang. Madam Pang sẽ có mặt trên khán đài sân Mỹ Đình để tiếp sức cho đội tuyển Thái Lan trong trận đấu quyết định chức vô địch ASEAN Cup 2026 vào 20h tối nay 26/8.

Sau thất bại 0-2 trước Việt Nam ở trận chung kết lượt đi tại sân Rajamangala ngày 22/8, Madam Pang vẫn thể hiện tinh thần lạc quan. Trước khi lên đường, bà đăng tải thông điệp kêu gọi người hâm mộ Thái Lan tiếp tục đoàn kết và cổ vũ đội tuyển, đồng thời nhấn mạnh toàn đội cần chiến đấu bằng tất cả trái tim trong trận đấu quyết định.

Nhiệm vụ dành cho thầy trò HLV Anthony Hudson tại Mỹ Đình tối nay là vô cùng khó khăn. Để lật ngược tình thế và giành chức vô địch sau 90 phút, Thái Lan cần thắng Việt Nam với cách biệt ít nhất 3 bàn. Trong khi đó, tuyển Việt Nam chỉ cần hòa, thắng hoặc thậm chí thua với cách biệt 1 bàn là bảo vệ thành công ngôi vương.

Ảnh: FBNV

Madam Pang, tên thật Nualphan Lamsam, sinh năm 1966, là hậu duệ đời thứ 5 của dòng họ Lamsam – một trong những gia tộc giàu có tại Thái Lan. Bà hiện giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), sau khi giành chiến thắng áp đảo với 93% số phiếu trong cuộc bầu cử năm 2024. Bà cũng là nữ lãnh đạo đầu tiên đảm nhiệm vị trí chủ tịch một liên đoàn bóng đá quốc gia tại Thái Lan và châu Á.

Không chỉ sở hữu vị thế đặc biệt trong làng bóng đá Thái Lan, Madam Pang còn nổi tiếng với việc thưởng lớn cho các đội tuyển nước này. Trong thời gian làm trưởng đoàn đội tuyển Thái Lan từ năm 2021 đến đầu năm 2024, bà được cho là đã chi khoảng 60 triệu baht, tương đương hơn 45 tỷ đồng, để thưởng các đội tuyển khi tham dự các giải đấu khu vực và châu lục.

Tối nay, vị nữ Chủ tịch quyền lực sẽ cùng hàng vạn khán giả có mặt tại Mỹ Đình chứng kiến trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026. Việt Nam và Thái Lan sẽ chạm trán lúc 20h ngày 26/8. Với lợi thế dẫn 2-0 từ lượt đi, thầy trò HLV Kim Sang-sik đang đứng trước cơ hội rất lớn để bảo vệ chức vô địch, trong khi Thái Lan phải tạo nên một màn ngược dòng ngoạn mục ngay tại Hà Nội.