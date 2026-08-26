Huyền thoại Kiatisak "truyền lửa" cho ĐT Thái Lan trước trận Việt Nam: "Không sợ, chẳng còn gì để mất nữa rồi"

HLV Kiatisak truyền lửa cho tuyển Thái Lan trước trận với tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình.

Trước thềm trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 diễn ra vào tối nay (26/8) trên sân vận động Mỹ Đình, cựu danh thủ kiêm huấn luyện viên Kiatisak Senamuang đã lên tiếng động viên, truyền lửa tinh thần cho các cầu thủ đội tuyển Thái Lan. Dù "Voi chiến" đang đối mặt với bất lợi lớn sau thất bại 0-2 ở lượt đi, "Zico Thái" khẳng định cơ hội ngược dòng vẫn còn nếu toàn đội nhập cuộc với tâm lý tự tin và không e sợ.

Đánh giá về tình thế hiện tại, Kiatisak thừa nhận thử thách dành cho Thái Lan trên sân Mỹ Đình là rất lớn. Tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik đang sở hữu hệ thống phòng ngự cực kỳ chắc chắn, được chỉ huy bởi hàng thủ 5 người kiên cố cùng sự xuất sắc của thủ môn Patrik Lê Giang. Cựu HLV Hoàng Anh Gia Lai nhận định đội chủ nhà nhiều khả năng sẽ tăng cường sức mạnh hàng công với sự hiện diện của Xuân Son và Đình Bắc, đồng thời chào đón sự trở lại của Quang Hải đá cặp cùng đội trưởng Hoàng Đức ở khu vực trung tuyến.

Dù đánh giá cao sức mạnh của đội tuyển Việt Nam, Kiatisak cho rằng việc bị dẫn trước hai bàn vô hình trung lại cởi bỏ gánh nặng tâm lý cho Thái Lan, buộc họ phải chơi một trận đấu cống hiến. "Không cần phải sợ. Chúng ta chẳng còn gì để mất nữa. Hãy cố gắng hết sức. Nếu bàn thắng đầu tiên đến sớm thì những điều khác cũng có thể đến", chiến lược gia 53 tuổi nhấn mạnh.

HLV Kiatisuk động viên tuyển Thái Lan (Ảnh: MD)

Theo "Zico Thái", chìa khóa cho màn ngược dòng nằm ở niềm tin vào bản thân và cơ hội ghi bàn mở tỷ số sớm. Trong bóng đá, cách biệt hai bàn không phải là khoảng cách không thể lấp đầy nếu các cầu thủ biết tận dụng thời cơ và thi đấu vì tương lai của chính mình. Ông coi đây là dịp để dàn cầu thủ trẻ Thái Lan tôi luyện bản lĩnh, khẳng định giá trị bản thân trong một trận đấu lớn.

Trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 hứa hẹn sẽ diễn ra vô cùng kịch tính. Trong khi đội tuyển Việt Nam nắm giữ lợi thế lớn để tiến tới chức vô địch ngay trên sân nhà Mỹ Đình, tuyển Thái Lan cũng sẵn sàng dốc toàn lực chơi một trận "tất tay" nhằm tìm kiếm cơ hội lật ngược thế cờ.