Chu Thanh Huyền gây choáng với kiểu tóc "cực chiến" khi cổ vũ Quang Hải và ĐT Việt Nam đấu Thái Lan tối nay

Trước giờ G trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, Chu Thanh Huyền khiến dân mạng chú ý khi xuất hiện trong diện mạo đầy khác lạ để chuẩn bị cổ vũ ông xã Quang Hải cùng ĐT Việt Nam.

Hotgirl Chu Thanh Huyền - bà xã tiền vệ Nguyễn Quang Hải vừa khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi trình làng diện mạo cực kì mới mẻ để chuẩn bị ra sân cổ vũ chồng thi đấu. Nàng WAG diện chiếc áo đấu màu đỏ của ĐT Việt Nam, kết hợp quần jeans và giày thể thao. Tuy nhiên, tâm điểm lại nằm ở kiểu tóc tết sát da đầu thành nhiều đường nhỏ, tạo cảm giác cá tính và khỏe khoắn hơn hẳn hình ảnh thường ngày của nàng WAG.

Kiểu tóc được chia thành nhiều đường tết gọn gàng, ôm sát phần đầu, giúp gương mặt Chu Thanh Huyền gần như được khoe trọn. Cô còn liên tục tạo dáng, chỉ tay vào mái tóc rồi chu môi trước camera, thể hiện rõ tâm trạng hào hứng trước trận cầu đặc biệt. Chính bà xã Quang Hải cũng tự nhận kiểu tóc này "cháy", "chỉ Chu Thanh Huyền mới dám thực hiện", "Trông chiến thế nhỉ, khác biệt thật sự, đẳng cấp, VIP, Pro"...

Đáng chú ý, trên tay Chu Thanh Huyền còn xuất hiện chiếc đồng hồ màu cam nổi bật. Tổng thể áo đấu đỏ, tóc tết cá tính cùng phụ kiện thể thao khiến diện mạo của bà xã Quang Hải mang đậm tinh thần cổ động viên trước trận đấu quyết định.

Diện mạo cực chiến của bà xã Quang Hải để cổ vũ ĐT Việt Nam (Ảnh: Chu Thanh Huyền)

Không chỉ thay đổi kiểu tóc, Chu Thanh Huyền còn lựa chọn đúng chiếc áo đấu có in số 19 – số áo quen thuộc của Quang Hải tại ĐT Việt Nam. Đây được xem như cách cô thể hiện sự ủng hộ dành cho ông xã trước trận đấu quan trọng.

Thời gian qua, Chu Thanh Huyền liên tục có mặt để tiếp lửa cho Quang Hải và đội tuyển. Ở trận chung kết lượt đi trên sân Rajamangala hôm 22/8, cô cùng con trai và gia đình nhà chồng sang Thái Lan cổ vũ trực tiếp. Khi Quang Hải ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0, cô đã có màn ăn mừng cực phấn khích trên khán đài. Pha lập công của Quang Hải cũng giúp ĐT Việt Nam tạo lợi thế rất lớn trước trận lượt về. Chung cuộc, Việt Nam đánh bại Thái Lan 2-0 nhờ các bàn thắng của Hai Long và Quang Hải, qua đó nắm lợi thế trước màn tái đấu tại Hà Nội.

Chu Thanh Huyền phấn khích sau bàn thắng của Quang Hải (Ảnh: TTNV)

Trước trận chung kết lượt về, Chu Thanh Huyền vẫn giữ nhịp đồng hành đặc biệt với chồng. Cô vừa chăm sóc gia đình, vừa hoạt động kinh doanh và liên tục cập nhật những khoảnh khắc cổ vũ ĐT Việt Nam trên mạng xã hội. Nếu ở trận lượt đi, Chu Thanh Huyền gây chú ý bởi màn ăn mừng cảm xúc khi Quang Hải lập siêu phẩm, thì trước trận lượt về, cô lại tạo điểm nhấn bằng diện mạo mới. Từ kiểu tóc tết cá tính đến chiếc áo số 19, tất cả đều cho thấy nàng WAG đang sẵn sàng cho một đêm cổ vũ hết mình.

Và tối nay, Chu Thanh Huyền sẽ hướng về sân Mỹ Đình để tiếp tục làm “cầu thủ thứ 12” trên khán đài, cổ vũ Quang Hải và các đồng đội trong trận đấu quyết định ngôi vương.

Trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra lúc 20h ngày 26/8 trên sân Mỹ Đình. Việt Nam bước vào trận đấu với lợi thế dẫn 2-0 từ lượt đi; Thái Lan cần thắng cách biệt ít nhất 3 bàn để vô địch trong 90 phút, hoặc thắng cách biệt 2 bàn để đưa trận đấu vào hiệp phụ.