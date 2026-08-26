Hai “Madam” và mối duyên với bóng đá Việt Nam - Thái Lan

Bóng đá Việt Nam và Thái Lan từ lâu đã tạo nên những cuộc đối đầu nhiều cảm xúc trong khu vực. Ngoài sân cỏ, câu chuyện bóng đá giữa hai nước còn có thêm một điểm nối đáng chú ý qua câu chuyện của Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo và Madam Pang (Nualphan Lamsam).

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo và Madam Pang "bắt tay" thúc đẩy hoạt động thể thao, văn hóa, phát triển cộng đồng

Tại Việt Nam, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo là nữ tỷ phú tự thân đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á, đồng thời được Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới năm 2025. Bên cạnh những dấu ấn trong hàng không, tài chính – ngân hàng, công nghệ và đầu tư, bà còn dành sự quan tâm cho các chương trình cộng đồng, thể thao và bóng đá.

Hơn một thập kỷ qua, các doanh nghiệp gắn với hành trình của bà đã góp mặt trong nhiều hoạt động dành cho bóng đá và futsal Việt Nam, từ hỗ trợ các đội tuyển quốc gia, tiếp sức người hâm mộ đến phát triển thể thao cộng đồng. Những chuyến bay dành cho đội tuyển, cầu thủ và vận động viên trong các dịp thi đấu lớn cũng trở thành hình ảnh quen thuộc với người yêu thể thao.

Tại Thái Lan, Madam Pang hiện giữ cương vị Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) và Tổng Giám đốc Muang Thai Insurance. Bà đã gắn bó với bóng đá Thái Lan trong nhiều năm, từ các đội tuyển quốc gia đến công tác quản lý. Việc trở thành nữ Chủ tịch đầu tiên của FAT là một dấu mốc đáng chú ý trong hành trình đó.

Madam Pang trao tặng áo đấu cho Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo

Mối quan tâm chung dành cho bóng đá cũng được nhắc đến trong cuộc gặp gần đây giữa hai nữ lãnh đạo tại Bangkok, nhân dịp Vietjet và Muang Thai Insurance thúc đẩy hợp tác. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, hai bên hướng tới những chương trình dành cho bóng đá trẻ, giao lưu văn hóa và cộng đồng giữa Việt Nam và Thái Lan.

Bóng đá hai nước vẫn luôn quyết liệt mỗi khi gặp nhau, nhưng sức hút của những trận đấu cũng tạo ra nhiều kết nối vượt ra ngoài tỷ số. Người hâm mộ, doanh nghiệp và cộng đồng có thêm những điểm gặp gỡ từ chính niềm yêu thích dành cho môn thể thao vua.

Vietjet và Vikki Digital Bank sẽ tiếp tục hiện diện trong hành trình đó thông qua việc đồng hành cùng ASEAN United FC, góp phần kết nối thêm người hâm mộ với bóng đá khu vực.

Vikki Digital Bank trở thành Ngân hàng chính thức tại Việt Nam của ASEAN United FC

Với Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo và Madam Pang, tình yêu bóng đá được thể hiện theo những cách khác nhau, nhưng đều đã trở thành một phần trong hành trình hoạt động của mỗi người. Và mỗi khi Việt Nam - Thái Lan gặp nhau, câu chuyện ấy lại có thêm một dịp được nhắc tới.