"Mỹ nhân đẹp nhất Trung Quốc" lộ ảnh quá khứ gây choáng váng

Nhan sắc thời còn làm việc ở xí nghiệp may của mỹ nữ gen Z này đang gây xôn xao Cbiz.

Dương Siêu Việt nằm trong top mỹ nhân gen Z có nhan sắc nổi bật của showbiz Trung Quốc. Cô được mệnh danh là "thần tiên tỷ tỷ" thế hệ mới, đứng hạng 1 BXH mỹ nhân có gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler vào năm 2019. Mới đây, nữ diễn viên lại tiếp tục khiến cõi mạng choáng váng, hốt hoảng với hình ảnh được chụp trước khi cô nổi tiếng, nhưng là hốt hoảng, choáng váng vì... quá đẹp.



Theo đó, 1 cư dân mạng đã đăng tải hình ảnh chụp trộm Dương Siêu Việt khi cô vẫn còn làm công nhân xí nghiệp may để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Trong ảnh, Dương Siêu Việt không trang điểm, cũng chẳng có hào quang của một ngôi sao. Cô chỉ mặc quần áo giản dị, ngồi trước bàn ăn vừa ăn uống vừa xem điện thoại. Gương mặt của nữ diễn viên bầu bĩnh trẻ con, đường nét thanh tú, ánh mắt trong trẻo.

Nhan sắc thời quá khứ của Dương Siêu Việt nhận được vô vàn lời khen có cánh từ cộng đồng mạng. Không ít người sau khi nhìn thấy hình ảnh của mỹ nhân sinh năm 1998 đều phải thốt lên: "Nhan sắc này mà ở trong nhà máy cả đời thì quá đáng tiếc".

Gương mặt đẹp hoàn mỹ của Dương Siêu Việt. Clip: Xiaohongshu.

Dương Siêu Việt là mỹ nhân đẹp nhất Trung Quốc năm 2019. Ảnh: Sina.

Bức hình trước khi nổi tiếng đang viral MXH của Dương Siêu Việt. Khi đó, cô còn là công nhân xí nghiệp may và sở hữu visual trong trẻo, thanh tú. Ảnh: Sina.

Thực tế, đây không phải lần đầu các bức ảnh nhan sắc mộc mạc thời quá khứ của Dương Siêu Việt gây chú ý. Trước đó, hình ảnh sao nữ 9X đi làm PG bán thời gian cho các sự kiện thương mại năm 18 tuổi từng được công chúng khen ngợi, chứng minh cô sở hữu nhan sắc xinh đẹp, tỏa ra sức hút vượt trội hơn bạn đồng trang lứa từ trước khi bước chân vào giới giải trí.

Các bức ảnh cũ chứng minh nhan sắc hoàn toàn tự nhiên, chưa từng can thiệp dao kéo và không có sự khác biệt nào so với hiện tại của Dương Siêu Việt. Ảnh: Sina.

Dương Siêu Việt sinh năm 1998, sinh ra tại vùng quê nghèo ở Giang Tô (Trung Quốc). Cha mẹ cô đều là nông dân và họ ly hôn khi Dương Siêu Việt còn rất nhỏ. Sau khi tốt nghiệp cấp 2, vì không có tiền trang trải học phí, Dương Siêu Việt phải bỏ ngang việc học, rời quê lên Thượng Hải (Trung Quốc) mưu sinh. Cô từng làm công nhân ở xí nghiệp may, làm thuê quán cà phê.

Đến năm 2019, cuộc đời của Dương Siêu Việt sang trang mới khi cô quyết định tham gia chương trình tuyển chọn thần tượng Produce 101. Mặc dù, không có thế lực hậu thuẫn, tài năng kém cỏi, giọng hát chênh phô, khả năng vũ đạo cực kỳ kém và thường xuyên phát ngôn ngô nghê đến cạn lời, Dương Siêu Việt vẫn giành được suất debut trong nhóm nhạc Hỏa tiễn thiếu nữ (Rocket Girls), với vị trí nằm trong top 3 thí sinh có lượt bầu chọn cao nhất. Kết quả của Dương Siêu Việt tại Produce 101 năm đó từng là chủ đề gây tranh luận một thời gian dài.

Theo tờ Sohu, sự chân thật, thẳng thắn và gần gũi với hình ảnh một người bình thường đã giúp Dương Siêu Việt nhận về tới 138 triệu phiếu bầu dù "yếu mọi mặt". Cô là thí sinh duy nhất dám thừa nhận bản thân không có năng khiếu nghệ thuật, đến tham gia Produce 101 chỉ vì được nhà sản xuất bao ăn ở và trợ cấp tiền. Dù bản thân có rất nhiều thiếu sót, cô vẫn tự tin thi thố. Điều này khiến Dương Siêu Việt trở thành hiện tượng lạ của showbiz.

Mỹ nhân gen Z dám thừa nhận cô không có tài năng, tham gia show truyền hình vì tiền trợ cấp và được nhà sản xuất bao ăn ở. Ảnh: Sina.

Dương Siêu Việt là một hiện tượng lạ chưa từng có ở showbiz Hoa ngữ. Cô không có gia cảnh giàu có, hát dở nhảy tệ nhưng vẫn được khán giả bình chọn giành suất debut trong 1 nhóm nhạc nữ. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sohu