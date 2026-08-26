Lời tiên tri của Trấn Thành về Erik

Chia sẻ của Trấn Thành về Erik bất ngờ được dân mạng chia sẻ lại.

Những ngày qua, Erik trở thành một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất sau khi Sao Nhập Ngũ 2026 lên sóng. Từ chuyện chần chừ khi được yêu cầu cắt tóc, vẻ mặt buồn bã trong lúc thực hiện nhiệm vụ cho đến việc để cả đội phải chờ vì tác phong chậm chạp, nam ca sĩ liên tục nhận về những ý kiến trái chiều.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Erik trở thành tâm điểm bàn luận kể từ khi xác nhận tham gia chương trình. Trước đó, ngay từ thời điểm poster Sao Nhập Ngũ được công bố, nam ca sĩ đã gây chú ý bởi diện mạo được nhận xét là quá chỉn chu so với hình ảnh một chiến sĩ. Lớp nền, lông mày và đôi môi căng bóng của Erik khiến dân phần đông khán giả tranh cãi.

Giữa lúc đó, Trấn Thành từng có màn "réo tên" đàn em khiến mạng xã hội bật cười. Trên trang cá nhân, nam MC đăng lại hình ảnh poster của Erik cùng dòng trạng thái: "Erik là người diễn tả đúng nhất tên của ctr luôn á! Cái mặt vậy, 'sao nhập ngũ' chi vậy em? Em đi spa được rồi!".

Màn "cà khịa" của Trấn Thành khi Erik vướng phải tranh cãi (Ảnh: FBNV)

Thời điểm ấy, câu nói của Trấn Thành đơn thuần được xem là màn trêu chọc dành cho đàn em thân thiết sau khi Erik vướng tranh luận về tạo hình. Erik sau đó cũng chủ động tiếp thu ý kiến, xin lỗi ekip và thực hiện lại bộ ảnh với layout trang điểm tiết chế hơn.

Thế nhưng đến hiện tại, khi Erik tiếp tục trở thành nhân vật gây tranh luận vì những tình huống trong môi trường quân ngũ, bài đăng cũ của Trấn Thành bất ngờ được cư dân mạng "đào" lại. Nhiều người hài hước cho rằng nam MC năm nào dường như đã "tiên tri" trước về hành trình của đàn em tại Sao Nhập Ngũ.

Không ít bình luận còn đùa rằng Trấn Thành "nhìn xa trông rộng", bởi chỉ vài tuần sau câu nói "Sao nhập ngũ chi vậy em?", Erik thực sự trở thành tâm điểm tranh luận.

Cư dân mạng chia sẻ rầm rộ câu nói của Trấn Thành giữa lúc Erik vấp phải làn sóng trái chiều ở Sao Nhập Ngũ (Ảnh: Sao Nhập Ngũ)

Về phía mình, tối 23/8, Erik đã lên tiếng về loạt khoảnh khắc gây tranh luận của mình. Thay vì né tránh, Erik thẳng thắn nhận lỗi, gửi lời xin lỗi tới các đồng chí cùng khán giả vì những hành vi, thái độ chưa tốt của bản thân trong những ngày đầu tham gia chương trình.

Trong video mới đăng tải, Erik cho biết anh ý thức được việc bản thân có những thói quen chưa phù hợp khi bước vào môi trường quân ngũ. Nam ca sĩ đặc biệt nhắc đến thói quen đi trễ đã kéo dài gần 20 năm và cho biết đây cũng là một trong những điều anh muốn nghiêm túc thay đổi khi quyết định tham gia Sao Nhập Ngũ.

Erik thừa nhận lỗi và xin khán giả sau những tranh cãi vì tác phong ở Sao Nhập Ngũ

Erik thẳng thắn: "2 tập vừa qua chỉ là 10 tiếng đầu tiên trong ngày đầu nhập ngũ thôi. Thành không muốn lấy lý do vì mới làm quen môi trường mới để bao biện cho những thiếu sót của mình. Thành nghĩ khó khăn có thể là lý do để được thông cảm nhưng không phải là lý do để trốn tránh trách nhiệm.

Thói quen sinh hoạt trễ giờ giấc của Thành đã tồn tại 20 năm nay, nên chắc chắn không thể nào ngày 1 ngày 2 mà thay đổi được đúng không. Thành muốn tham gia Sao Nhập Ngũ với quyết tâm rất lớn để thay đổi nó. Việc để tiểu đội chờ mình 20 phút, Thành biết mình đã sai và nhận hoàn toàn trách nhiệm về bản thân mình. Khi được đồng chí đại đội trưởng nhắc nhở, Thành đã lập tức xin lỗi đồng chí chỉ huy và các đồng chí có mặt ở đó. Thành đã rút kinh nghiệm để không có sự thiếu sót nào của mình làm ảnh hưởng đến tập thể một lần nào nữa".

Về những tranh cãi liên quan đến tác phong không nghiêm túc, Erik nhận sai: "Thành hoàn toàn ý thức được khi bước chân vào môi trường quân ngũ, quy định là quy định, không thể nào làm khác. Thành đã chuẩn bị tâm lý cho việc này rồi, nhưng ngay tại khoảnh khắc ấy, Thành đã không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Một phần là Thành rất tự ti về mái tóc của mình, hiếm khi Thành xuất hiện trước công chúng với mái tóc thật. Thế nên khi cắt tóc trước rất nhiều máy quay là tình huống nằm ngoài sự tưởng tượng của Thành khi phải đối diện với nỗi sợ và sự tự ti của mình bấy lâu nay. Thành muốn gửi lời xin lỗi đến các đồng chí, ekip chương trình Sao Nhập Ngũ và khán giả cảm thấy khó chịu về khoảnh khắc đấy.

Thành không mong mọi người ngay lập tức hiểu và bỏ qua cho mình, nhưng Thành mong rằng khi mọi người nghe hết những lời chia sẻ này sẽ cho Thành thêm chút thời gian để chứng minh rằng việc tham gia chương trình vì mình thật sự muốn thay đổi. Nếu như tập đầu tiên khiến mọi người không có thiện cảm với mình, Thành xin nhận. Còn ở những tập sau, Thành sẽ cố gắng để mọi người nhìn thấy một đồng chí Lê Trung Thành rất khác, trưởng thành hơn, kỷ luật hơn và biết nghĩ cho mọi người nhiều hơn".