Chưa từng có: Nam diễn viên ly dị và tái hôn cùng lúc với nữ ca sĩ cực xinh, cô dâu đang mang thai

Diễn biến “nhanh như chớp” trong đời sống tình ái của nam diễn viên nổi tiếng này đã khiến cho công chúng không khỏi choáng váng.

Nam diễn viên Yang Joon Mo kết hôn với 1 nhạc sĩ vào năm 2009, trong thời gian chung sống, cặp đôi có với nhau 1 cô con gái. Tới sáng 25/8, nam tài tử họ Yang bất ngờ tuyên bố đã ly dị với bà xã nhạc sĩ. Đáng nói, cùng ngày Yang Joon Mo xác nhận luôn chuyện tái hôn với vợ mới - Yang Jiwon (thành viên nhóm nhạc nữ SPICA), khiến cho công chúng bị “xoay như chong chóng”. Đây cũng là lần đầu tiên ở Kbiz xuất hiện trường hợp 1 nam nghệ sĩ đồng thời công bố tin ly dị và tái hôn cùng lúc.

Trên thực tế, Yang Joon Mo đã ly hôn từ năm 2023 nhưng tới thời điểm hiện tại mới công khai trên các phương tiện truyền thông. Trong tâm thư vừa được đăng trên trang cá nhân, tài tử họ Yang chia sẻ về lý do khiến anh giấu kín chuyện tan vỡ hôn nhân suốt 3 năm qua: “Có lẽ sẽ có nhiều người trong số các bạn cảm thấy ngỡ ngàng lắm. Trong khoảng thời gian qua đã có nhiều thay đổi diễn ra trong cuộc đời tôi. Sau thời gian dài đắn đo suy nghĩ, cuối cùng thì chúng tôi đã quyết định khép lại cuộc hôn nhân của mình và chọn đi trên 2 con đường riêng từ hồi năm 2023. Tới nay tôi mới thông báo tin ly dị cho mọi người biết là vì muốn ưu tiên cho sự phát triển của con gái mình. Tôi nghĩ mình nên để con bé được lớn lên trong bình yên. Hiện tại, quá trình phát triển của con gái tôi vẫn đang diễn ra rất tốt đẹp và con bé đã được lớn lên trong tình yêu thương của gia đình”.

Cũng trong tâm thư mới đây, anh còn dành nhiều lời ngọt ngào “có cánh” cho người vợ mới - nữ ca sĩ kiêm diễn viên Yang Jiwon: “Trong khoảng thời gian xây dựng lại cuộc sống hậu ly hôn, tôi đã gặp được Jiwon. Tôi rất biết ơn Jiwon vì cô ấy đã luôn ở cạnh bên làm chỗ dựa tinh thần và giúp tôi tìm lại nụ cười”. Được biết, Yang Jiwon hiện đã mang thai con cho Yang Joon Mo, và đây là nguyên nhân khiến họ quyết định tổ chức đám cưới sớm hơn so với kế hoạch ban đầu.

Yang Joon Mo đăng ảnh cùng lúc xác nhận ly dị vợ đầu và tái hôn với vợ mới. Ảnh: IGNV

Yang Joon Mo - Yang Ji Won đang đẩy mạnh việc tổ chức đám cưới vì cô dâu đã mang bầu. Ảnh: IGNV

Trên trang cá nhân, Yang Jiwon vừa tung ra bộ ảnh cưới chụp cùng chú rể Yang Joon Mo, đồng thời xác nhận chuyện mang bầu: “Ban đầu chúng tôi dự định kết hôn vào đầu năm sau. Nhưng kế hoạch đã thay đổi sau khi tôi mang thai. Thật vô cùng biết ơn khi gia đình chúng tôi sắp đón chào thêm thành viên mới. Và sang năm sau, khi bước sang tuổi 39, tôi sẽ chính thức được làm mẹ”.

Trong thông báo công bố kết hôn và mang thai, Yang Jiwon cũng không quên dành cho ông xã Yang Joon Mo những lời lẽ ngọt ngào: “Xét ở phương diện nào đó, 2 chúng tôi thực sự có nhiều điểm rất khác biệt. Thế nhưng nếu nhìn ở góc độ khác thì tôi và anh ấy lại có rất nhiều điểm tương đồng. Và ông xã cũng chính là người khiến tôi muốn được chung sống cùng”.

Trong bộ hình cưới gây sốt, cô dâu Yang Jiwon nhận được vô số lời khen ngợi từ khán giả nhờ nhan sắc ngọt ngào, quyến rũ. Bên cạnh đó, những tương tác đầy tình tứ của cặp đôi cũng khiến người hâm mộ khó lòng rời mắt.

Yang Jiwon gây chú ý với nhan sắc cuốn hút. Nhìn từ góc nghiêng, cô vẫn vô cùng xinh đẹp hút mắt. Ảnh: IGNV

Cô dâu chú rể hạnh phúc vỡ òa trong bộ ảnh cưới đánh dấu dịp đặc biệt. Ảnh: IGNV

Yang Jiwon diện váy cưới trắng tinh khôi, xuất hiện nổi bần bật bên những người chị em cùng nhóm SPICA. Ảnh: IGNV

Yang Joon Mo sinh năm 1980, hơn bà xã Yang Jiwon tận 8 tuổi. Anh hoạt động tích cực với vai trò diễn viên kiêm nghệ sĩ nhạc kịch ở Kbiz. Trên mặt trận diễn xuất, tài tử họ Yang ghi dấu ấn qua các bộ phim điện ảnh lẫn truyền hình bao gồm The Tale of Lady Ok, Maestra: Strings of Truth, Masquerade,... Còn ở lĩnh vực nhạc kịch, anh liên tục gặt hái được những thành công qua các vở diễn như The Last Empress, The Phantom of the Opera,...

Trong khi đó, Yang Jiwon sinh năm 1988, ra mắt showbiz khi vừa tròn 20 tuổi với tư cách diễn viên. Tới năm 2012, cô được chọn vào đội hình nhóm nhạc nữ SPICA và bắt đầu hoạt động với vai trò 1 idol. Trong thời gian còn hoạt động, nhóm từng gây sốt với bản hit Tonight chiếm lĩnh thứ hạng cao trên hàng loạt bảng xếp hạng lớn tại Hàn Quốc. Nhờ gương mặt xinh đẹp cùng thần thái cuốn hút, Yang Jiwon đã thuận lợi hoạt động ở cả mảng diễn xuất qua các bộ phim đáng chú ý như Divorce Lawyer in Love, Game of Witches, Death Bell,... Trên thực tế, người đẹp đã đi đóng phim trước khi được chọn vào đội hình nhóm nhạc SPICA.

Yang Jiwon để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp sau gần 20 năm miệt mài hoạt động nghệ thuật. Ảnh: Naver

Yang Joon Mo gặt hái nhiều thành công trên cả 2 lĩnh vực phim ảnh và nhạc kịch. Ảnh: Nate

Nguồn: Koreaboo