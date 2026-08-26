Đang tháp tùng Mỹ Tâm, vệ sĩ Tùng Yuki tranh thủ sang gặp Tăng Thanh Hà để làm 1 việc

Khoảnh khắc hội ngộ giữa Tăng Thanh Hà và vệ sĩ Tùng Yuki khiến nhiều khán giả thích thú.

Tối 25/8, buổi công chiếu Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh diễn ra tại TP.HCM, quy tụ nhiều gương mặt đình đám của showbiz Việt. Bên cạnh dàn diễn viên, sự xuất hiện của những khách mời nổi tiếng cũng khiến thảm đỏ trở nên rần rần MXH.

Trong số đó, Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải cũng có mặt để chúc mừng ekip bộ phim. Đáng chú ý, sau nhiều năm, màn hội ngộ của cặp đôi Bỗng Dũng Muốn Khóc với nghệ sĩ Tùng Yuki nhanh chóng khiến khán giả thích thú.

Màn hội ngộ của Tăng Thanh Hà, Lương Mạnh Hải và nghệ sĩ Tùng Yuki (Clip: Đi Soi Sao Đi)

Tại sự kiện, Tùng Yuki vẫn xuất hiện với hình ảnh quen thuộc khi làm nhiệm vụ hộ tống Mỹ Tâm. Khi gặp lại 2 người con trên màn ảnh năm nào, nam nghệ sĩ đã tiến đến trò chuyện. Khoảnh khắc này lập tức kéo cả một vùng ký ức của khán giả Bỗng Dưng Muốn Khóc ùa về.

Khi nhìn thấy Tùng Yuki, Tăng Thanh Hà tỏ rõ sự vui vẻ. Nữ diễn viên chủ động đứng dậy trò chuyện, cùng nam nghệ sĩ nhắc lại những kỷ niệm trong khoảng thời gian đóng phim chung. Đáng nói, đã gần 20 năm kể từ khi Bỗng Dưng Muốn Khóc lên sóng, thế nhưng cuộc gặp gỡ của họ vẫn giữ được sự thân tình, tự nhiên.

Không chỉ trò chuyện, Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải còn chủ động chụp ảnh cùng Tùng Yuki. Khung hình của bộ ba sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội, lập tức nhận về nhiều sự quan tâm.

Nhiều khán giả bồi hồi trước khung hình chung của các diễn viên Bỗng Dưng Muốn Khóc

Nhiều bình luận bày tỏ sự thích thú khi thấy cả 3 hội ngộ. Thời gian có thể khiến ngoại hình và cuộc sống của mỗi người thay đổi, nhưng sự thân thiết giữa những diễn viên từng đồng hành trong một bộ phim gắn với tuổi thanh xuân của nhiều thế hệ khán giả vẫn là điều khiến người xem cảm thấy bồi hồi.

Bỗng Dưng Muốn Khóc từng là một trong những bộ phim truyền hình tạo dấu ấn mạnh mẽ với khán giả Việt. Trong phim, Hà Tăng vào vai Trúc, Lương Mạnh Hải đảm nhận Bảo Nam, còn Tùng Yuki đóng vai bố của Bảo Nam.

Sau gần hai thập kỷ, cả ba đều có những thay đổi trong cuộc sống và sự nghiệp. Tăng Thanh Hà dành 13 năm để vun vén cho gia đình trước khi quyết định tái xuất màn ảnh, Lương Mạnh Hải cũng rẽ hướng sang nhiều vai trò phía sau màn ảnh, trong khi Tùng Yuki thường được biết đến với công việc vệ sĩ cho nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Dàn diễn viên gắn liền với tuổi thanh xuân của nhiều khán giả (Ảnh: Bỗng Dưng Muốn Khóc)

Sau phim, Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải gắn bó với nhau như tri kỷ suốt 18 năm qua (Ảnh: Viết Thanh)