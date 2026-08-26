Kỳ Duyên dẫn Thiên Ân về ra mắt gia đình?

Tại sự kiện trước đó, Đoàn Thiên Ân đã thoải mái chụp ảnh với mẹ của Kỳ Duyên.

Mới đây, Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên đăng tải loạt hình ảnh trong chuyến đi Hà Nội để thăm gia đình. Đáng chú ý, trong những khoảnh khắc được chia sẻ, người hâm mộ thấy sự xuất hiện của Hoa hậu Đoàn Thiên Ân bên cạnh nàng hậu sinh năm 1996.

Trên trang cá nhân, Kỳ Duyên viết dòng trạng thái: "Đi Hà Nội chơi, thăm ông bà cha mẹ", kèm theo loạt ảnh ghi lại những khoảnh khắc đời thường trong chuyến đi. Trong một số bức ảnh, Thiên Ân xuất hiện cùng Kỳ Duyên khi đi ăn uống và tận hưởng thời gian bên nhau.

Sự xuất hiện của cả hai nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Nhiều người đặt nghi vấn Kỳ Duyên có đang đưa Thiên Ân về gặp gỡ gia đình trong chuyến trở về Hà Nội.

Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên cùng Đoàn Thiên Ân check-in ở Hà Nội. Ảnh: FBNV

Nàng hậu 9x cho biết cô trở về để thăm gia đình. Ảnh: FBNV

Trong một sự kiện diễn ra vào cuối tháng 7, Đoàn Thiên Ân gây chú ý khi xuất hiện cùng Hoa hậu Kỳ Duyên và mẹ của nàng hậu. Đáng chú ý, trong lúc trò chuyện, Thiên Ân thoải mái gọi mẹ Kỳ Duyên là "mẹ" bằng cách xưng hô gần gũi, tự nhiên.

Trước khi sự kiện bắt đầu, nàng hậu sinh năm 2000 vui vẻ trò chuyện với mẹ Kỳ Duyên. Cô hài hước nói: "Con tưởng mẹ không đi ấy chứ. Không thấy mẹ nói. Bữa nay đẹp gái thế nhờ", cho thấy sự thân thiết giữa cả hai.

Tại sự kiện, Đoàn Thiên Ân cũng vui vẻ chụp hình cùng mẹ của Hoa hậu Kỳ Duyên. Khoảnh khắc này nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả, nhiều người nhận xét mối quan hệ giữa Thiên Ân và gia đình Kỳ Duyên khá gần gũi, thân tình.

Trong một sự kiện diễn ra vào cuối tháng 7 vừa qua, Đoàn Thiên Ân gây chú ý khi xuất hiện cùng Hoa hậu Kỳ Duyên và mẹ của nàng hậu. Nguồn: thien.yu14

Cách đây không lâu, Kỳ Duyên từng khiến mạng xã hội xôn xao khi đăng tải loạt ảnh ghi lại những khoảnh khắc thân thiết bên Đoàn Thiên Ân. Bộ ảnh như một cuốn album nhỏ, tổng hợp nhiều kỷ niệm của cả hai, từ những buổi gặp gỡ, chuyến du lịch cho đến các khoảnh khắc đồng hành trong cuộc sống thường ngày.

Đáng chú ý, hình ảnh Kỳ Duyên và Thiên Ân nắm tay nhau đầy tình cảm nhanh chóng thu hút sự chú ý. Kèm theo loạt ảnh, Hoa hậu Việt Nam 2014 còn nhắn nhủ ngọt ngào: "Đây là 1 cục thúi hay mè nheo nhưng đáng yêu vô vàn. Mè nheo nhiều năm nữa nhé béo", khiến người hâm mộ không khỏi thích thú.

Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân nhiều lần trở thành tâm điểm bàn luận khi vướng nghi vấn có mối quan hệ đặc biệt từ giữa năm 2024. Cả hai liên tục xuất hiện cùng nhau trong nhiều hoàn cảnh, từ các sự kiện, buổi gặp gỡ bạn bè cho đến những chuyến đi riêng.

Không chỉ thường xuyên đồng hành, Kỳ Duyên và Thiên Ân còn nhiều lần được người hâm mộ "soi" ra những dấu hiệu trùng hợp trên mạng xã hội. Từ việc check-in cùng địa điểm, diện trang phục tương đồng đến những khoảnh khắc đời thường thân mật, cả hai thể hiện đang là 1 cặp.

Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân nhiều lần trở thành tâm điểm bàn luận khi vướng nghi vấn có mối quan hệ đặc biệt từ giữa năm 2024. Ảnh: FBNV