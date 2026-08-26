Sự thật đằng sau vẻ ngoài khác lạ, giảm đến 18kg của chồng cũ Jiyeon (T-ara)

Jiyeon - Hwang Jae Gyun từng là cặp đôi được fan ngưỡng mộ, "xin vía" không ngớt.

Sau 2 năm kết hôn, Jiyeon (T-ara) và cựu cầu thủ bóng chày Hwang Jae Gyun đã ly hôn vaf khiến báo giới Hàn Quốc tiêu tốn nhiều giấy mực vào năm 2024. Sau khi đường ai nấy đi, Jiyeon trở lại với công việc idol - diễn viên còn Hwang Jae Gyun giải nghệ cầu thủ và lấn sân sang mảng truyền hình.

Mới đây, Hwang Jae Gyun gây sốc khi lộ diện với vẻ ngoài gầy gò khác lạ. Cựu cầu thủ này cũng thay đổi phong cách, gương mặt hốc hác, để tóc dài khiến khán giả khó nhận ra. Đến nay, chồng cũ Jiyeon đã xuất hiện trên show truyền hình để trấn án người hâm mộ rằng anh vẫn khỏe mạnh, anh giảm 18kg nhưng là giảm tỷ lệ mỡ cơ thể xuống còn 3,9%. MC chương trình lập tức nhận xét Hwang Jae Gyun trông khác hẳn, có phần giống với nhân vật Chuno trong bộ phim Săn Nô Lệ do Jang Hyuk thủ vai.

Hwang Jae Gyun giảm đến 18kg so với 6 tháng trước, đổi kiểu tóc khó nhận ra. Ảnh: Allkpop

So với 6 tháng trước, Hwang Jae Gyun đã giảm được 18kg và nói: "Tất cả là nhờ một điều duy nhất, lễ chia tay sự nghiệp của tôi". Khối lượng mỡ cơ thể của anh chỉ là 3,2 kg, trong khi tỷ lệ mỡ cơ thể là 3,9%. Chồng cũ Jiyeon cũng khoe luôn bộ ảnh 6 múi cuồn cuộn khiến các MC trường quay kinh ngạc khen ngợi.

Chồng cũ Jiyeon khoe thân hình cơ bắp cuồn cuộn. Ảnh: Allkpop

Hwang Jae Gyun đã rất tâm huyết với lễ giải nghệ của mình, ngoài việc ăn kiêng, anh còn chuẩn bị gậy bóng chày và đồng phục kỷ niệm, trong đó chỉ có 28 bộ được sản xuất trên toàn thế giới. Tuy nhiên, lễ giải nghệ của anh đã bị hủy bỏ vào đúng ngày dự kiến và hoãn vô thời hạn do đợt nắng nóng chưa từng có.

Để giải tỏa căng thẳng, Hwang Jae Gyun đã ăn uống vô độ. Tối hôm đó, anh thậm chí còn thưởng thức một bữa ăn thịnh soạn cùng bố mẹ, em gái và cháu trai. Bữa ăn này đã biến thành tiệc giải nghệ, có đồ ăn, bánh kem, hoa cùng những lời chúc phúc. Em gái cầu thủ đặt chiếc bánh lên bàn và nói đùa"Lần sau lễ giải nghệ sẽ không có bánh đâu", trong khi bố anh hài hước nói "Ký hợp đồng khác đi", thể hiện tính cách vui vẻ của họ.

Vì lễ giải nghệ bị hoãn nên anh chỉ tổ chức tiệc nhỏ với gia đình. Ảnh: Allkpop

Jiyeon - Hwang Jae Gyun chính thức nên vợ nên chồng sau đám cưới hoành tráng tổ chức vào ngày 10/12/2022. Được biết, cặp đôi về chung nhà chỉ sau khoảng 1 năm hẹn hò. Sau đám cưới, họ điều hành kênh YouTube đăng tải nhiều khoảnh khắc hạnh phúc trong cuộc sống, khiến người hâm mộ vô cùng ngưỡng mộ, không ngừng "xin vía".

Jiyeon - Hwang Jae Gyun từng là cặp đôi được fan ngưỡng mộ. Ảnh: X

Tới tháng 6/2024, tin đồn Jiyeon - Hwang Jae Gyun rạn nứt bắt đầu xuất hiện trên khắp mạng xã hội xứ kim chi. Và đến tháng 10 cùng năm, cặp đôi xác nhận “đường ai nấy đi”, chính thức đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân ngắn ngủi kéo dài 2 năm. Nguyên nhân khiến Jiyeon - Hwang Jae Gyun đổ vỡ được cho là do cựu cầu thủ họ Hwang ngoại tình và giữa cặp đôi có sự khác biệt lớn về tính cách. Còn nhớ Hwang Jae Kyun đã bị bắt gặp uống rượu xuyên đêm với những cô gái lạ mặt tại 1 quán bar giữa lúc tin đồn rạn nứt với Jiyeon đang râm ran. Hành động này được cho là “giọt nước tràn ly” khiến mỹ nhân T-ara quyết định đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân của mình.

Như vậy Hwang Jae Gyun là 1 trong những nguyên nhân chính khiến cuộc hôn nhân với mỹ nhân T-ara tan vỡ. Ấy vậy mà anh lại liên tục ẩn ý trách móc vợ cũ trên sóng truyền hình. Từ đây, cựu cầu thủ họ Hwang đã hứng trọn “cơn mưa gạch đá” từ công chúng. Nhiều khán giả nhận xét, Hwang Jae Gyun nhỏ nhen, không đáng mặt đàn ông và chỉ đáng "xách dép" cho Jiyeon.

Hình ảnh Hwang Jae Gyun tiệc tùng thâu đêm bên bạn bè và 1 cô gái lạ mặt từng gây xôn xao cõi mạng. Ảnh: X

Sau khi ly hôn, Jiyeon tập trung vào các hoạt động cùng nhóm T-ara và chưa từng đưa ra bất kỳ phát ngôn nào về cuộc hôn nhân tan vỡ của mình với Hwang Jae Gyun. Ngược lại, Hwang Jae Gyun tuyên bố giải nghệ vào tháng 12 năm ngoái, ký hợp đồng với công ty SM C&C để tham gia lĩnh vực truyền hình. Tuy nhiên, anh vấp phải nhiều chỉ trích khi thường lên truyền hình bóng gió về cuộc hôn nhân cũ.

Cặp đôi đường ai nấy đi chỉ sau 2 năm. Ảnh: X

Nguồn: Allkpop