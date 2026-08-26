Tang lễ cố nghệ sĩ Mã Trung: Người thân lặng lẽ bên di ảnh, Lan Ngọc, vợ chồng Thu Trang chia buồn

Nhiều nghệ sĩ Việt đồng loạt viết tâm thư tiễn biệt cố nghệ sĩ Mã Trung.

Ngày 25/8, gia đình cố nghệ sĩ Mã Trung thông báo tin buồn khiến nhiều người bàng hoàng, xót xa. Sau thời gian điều trị bệnh, nghệ sĩ Mã Trung trút hơi thở cuối cùng vào 3 giờ sáng 25/8, hưởng thọ 74 tuổi. Sự ra đi của cố nghệ sĩ để lại nỗi đau cho gia đình, bạn bè và những người đồng nghiệp từng gắn bó.

Đến tối cùng ngày, những hình ảnh đầu tiên của tang lễ đã được đại diện gia đình chia sẻ. Không gian được phủ bởi hai gam màu đen - trắng, tạo cảm giác trang nghiêm và trầm buồn. Di ảnh của nghệ sĩ Mã Trung được đặt trang trọng giữa không gian thờ cúng. Không khí tại tang gia khá yên ắng, người thân âm thầm lo liệu hậu sự cho nam diễn viên.

Nhiều nghệ sĩ, bạn bè của cố nghệ sĩ Mã Trung đã đến thăm viếng, san sẻ nỗi mất mát lớn với gia đình. Trong đó, Ninh Dương Lan Ngọc, vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật, đạo diễn Trác Huỳnh Nhựt Tân... đã gửi những vòng hoa trắng trang nghiêm để chia buồn và tiễn biệt người quá cố.

Không gian trang nghiêm tại tang lễ cố diễn viên Mã Trung vào tối 25/8

Không gian được phủ hoa rất trang nghiêm, nhiều khách đã đến viếng và chia buồn với gia đình

Người thân lặng lẽ, xót xa trước mất mát lớn

Diễn viên Lan Ngọc, vợ chồng Thu Trang gửi vòng hoa đến chia sẻ nỗi buồn với gia quyến

Hội điện ảnh TP.HCM cũng gửi hoa tiễn biệt cố diễn viên Mã Trung

Trên mạng xã hội, nhiều nghệ sĩ cũng viết tâm thư xúc động để diễn biệt người quá cố. Diễn viên Minh Luân thổ lộ: "Mỗi lần gặp nhau kêu chú là không chịu à, phải gọi là anh Mã Trung. Vẫn nhớ mãi nụ cười tươi rói của anh, người hiền hoà dễ mến, yêu nghề và làm việc nghiêm túc. Luôn nhớ về anh - Nghệ Sĩ Mã Trung".

Diễn viên Đoàn Minh Tài bồi hồi nhớ về dự án gần nhất với cố nghệ sĩ Mã Trung: "Trời ơi, anh Mã Trung ơi, mới nhắn tối hôm qua mà. Anh ơi, sao đột ngột quá vậy. Đây là phim cuối cùng đóng với anh. Anh đi thanh thản nhé anh".

Diễn viên Mai Sơn Lâm chia sẻ: "Nghe tin anh mà bàng hoàng. Mới điện thoại với anh cách đây vài hôm mà. Nếu không có anh kết nối để xoá được hiểu lầm với đạo diễn, có lẽ em không có duyên với vai Tự Cường trong phim Tại Tôi. Rồi dịp làm phim chung mới đây, anh nói: 'Tao với mày quen biết bao nhiêu năm mà kiếm tấm hình chụp chung không ra. Giờ hai thằng già hết rồi, chụp tấm làm kỷ niệm. Hai thằng già đến sớm nhất đoàn phim'. Thương anh Diễn viên Mã Trung".

Theo thông tin từ gia đình, linh cữu nghệ sĩ Mã Trung được nhập quan vào 15h ngày 25/8. Lễ hỏa táng dự kiến diễn ra vào 6h sáng ngày 28/8 tại Tháp Long Thọ, Củ Chi.

Diễn viên Mai Sơn Lâm buồn bã khi nhìn lại ảnh cùng cố nghệ sĩ Mã Trung

Nghệ sĩ Mã Trung sinh năm 1953, bắt đầu bén duyên với điện ảnh từ giữa thập niên 1980. Xuất phát điểm là một diễn viên tay ngang, ông từng đảm nhận những vai quần chúng, vai phụ nhỏ trước khi dần được biết đến rộng rãi hơn. Một trong những vai diễn đầu tiên của Mã Trung là nhân vật viên sĩ quan trong Ván bài lật ngửa. Dù chỉ xuất hiện trong một số phân cảnh, bộ phim trở thành dấu mốc mở ra hành trình dài theo đuổi nghệ thuật của ông.

Sau đó, ông liên tục xuất hiện trên màn ảnh với những nhân vật có màu sắc gai góc, từ giang hồ, ông chủ gian ác đến những tay trùm quyền lực. Năm 2008, vai ông trùm Hai Đương trong Vật chứng mong manh giúp nam diễn viên tạo dấu ấn rõ nét hơn với khán giả. Sau nhiều năm đóng phim, ông được nhớ đến với biệt danh "ông trùm phản diện" của màn ảnh Việt. Nghệ sĩ Mã Trung từng kể có lần ông đi ăn cơm tấm tại khu vực chợ Tân Định, một người bán vé số nhận ra và lớn tiếng gọi ông là “trùm xã hội đen, buôn người”. Nam diễn viên phải giải thích rằng đó chỉ là nhân vật ông đảm nhận trên phim.

Hành trình nghệ thuật của nghệ sĩ Mã Trung từng có khoảng thời gian bị gián đoạn. Vì công việc diễn xuất không mang lại nguồn thu nhập ổn định, ông quyết định tạm gác đam mê để làm kinh tế, chăm lo cho gia đình. Nam nghệ sĩ từng có gần 10 năm không đóng phim. Khi các con trưởng thành hơn và cuộc sống gia đình ổn định, ông mới trở lại với màn ảnh và tiếp tục theo đuổi công việc diễn xuất.

Cố nghệ sĩ Mã Trung được khán giả biết đến là người chuyên đóng vai phản diện, giang hồ

Năm 2015, nghệ sĩ Mã Trung từng trải qua một biến cố sức khỏe nghiêm trọng ngay trên phim trường Giọt nước mắt hận thù. Khi ấy, ông đang thực hiện một cảnh quay trong bệnh viện. Nhân vật của Mã Trung cũng ở trạng thái hấp hối, phải thở oxy nên khi nam diễn viên bất ngờ đổ gục, ôm ngực và than khó thở, một số đồng nghiệp ban đầu còn tưởng ông đang nhập vai quá đạt. Chỉ đến khi đạo diễn hô “cắt”, mọi người mới nhận ra Mã Trung thực sự gặp vấn đề sức khỏe và nhanh chóng đưa ông đi cấp cứu. Nam diễn viên sau đó được xác định bị tắc nghẽn mạch máu, phải phẫu thuật đặt stent. Sự cố xảy ra ngay tại bệnh viện nên ông được cấp cứu kịp thời.

Lúc sinh thời, nghệ sĩ Mã Trung có cuộc sống khá kín tiếng. Ông sống tại TP.HCM cùng vợ là Thu Hương. Sau gần 50 năm chung sống, hai người có 3 con gái, trong đó hai người đã lập gia đình, con gái út sinh sống tại Mỹ.

Ảnh: Tổng hợp