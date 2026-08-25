Loạt mỹ nhân Việt đình đám si mê bạn đời kém 11 tuổi, cặp đôi cô - trò lãng mạn như cổ tích

Loạt mỹ nhân Việt đình đám tìm thấy sự đồng cảm, viên mãn bên người đàn ông kém 11 tuổi của mình.

Khoảng cách tuổi tác chưa bao giờ là rào cản nếu hai con người tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn. Tại làng giải trí Việt, có không ít cặp đôi "đũa lệch" khiến công chúng ngưỡng mộ bởi hành trình yêu và cưới đầy viên mãn dù đàng trai kém đàng gái tới 11 tuổi. Vượt qua rào cản về tuổi tác và những định kiến khắt khe của dư luận, các cặp đôi "chị - em" này vẫn chứng minh tình yêu đích thực bằng một cái kết hôn nhân ngọt ngào hoặc gắn bó, sống bên nhau coi nhau như bạn đời.

Lệ Quyên – Lâm Bảo Châu.

Lệ Quyên – Lâm Bảo Châu: Sức hút ngọt ngào bất chấp thị phi

Mối tình tiêu tốn nhiều giấy mực nhất của truyền thông chính là cặp đôi "nữ hoàng phòng trà" Lệ Quyên và nam người mẫu Lâm Bảo Châu. Kể từ khi công khai hẹn hò từ cuối năm 2020 sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ của nữ ca sĩ, cặp đôi luôn phải đối mặt với không ít lời bàn tán ra vào từ dư luận.

Tuy nhiên, Lâm Bảo Châu đã chứng minh sự trưởng thành bằng cách lui về phía sau làm hậu phương vững chắc, đảm nhận vai trò đạo diễn kiêm phó đạo diễn cho nhiều MV ca nhạc của bạn gái. Sau hơn 6 năm gắn bó mặn nồng trong căn biệt thự xa hoa, Lệ Quyên hạnh phúc coi Lâm Bảo Châu là bạn đời đích thực, thường xuyên cùng anh đi lưu diễn, du lịch muôn nơi và cùng chăm sóc con trai riêng như một gia đình thực thụ.

Gia đình Khánh Thi - Phan Hiển.

Khánh Thi – Phan Hiển: Mối tình "cô - trò" viết nên câu chuyện cổ tích

Nhắc đến các cặp đôi lệch tuổi bền vững nhất Vbiz, không ai có thể bỏ qua vợ chồng kiện tướng dancesport Khánh Thi sinh năm 1982 và Phan Hiển sinh năm 1993. Khoảng cách 11 tuổi từng là áp lực nặng nề khiến cặp đôi gặp không ít sóng gió, dị nghị từ dư luận và sự phản đối từ gia đình trong thời gian đầu công khai hẹn hò.

Từ mối quan hệ cô giáo và học trò trên sàn tập, Phan Hiển đã dùng sự trưởng thành, kiên định vượt qua tuổi trẻ để chở che cho Khánh Thi. Họ âm thầm gắn bó, đồng hành trong sự nghiệp thể thao đỉnh cao và lần lượt chào đón các thiên thần nhỏ trước khi chính thức tổ chức một đám cưới hoành tráng vào cuối năm 2022. Sau hơn một thập kỷ bên nhau, tổ ấm của Khánh Thi - Phan Hiển hiện đã có 3 nhóc tỳ vô cùng đáng yêu, trở thành hình mẫu gia đình kiểu mẫu được khán giả vô cùng ngưỡng mộ.

Ngô Thanh Vân – Huy Trần.

Ngô Thanh Vân – Huy Trần: Khi "đả nữ" tìm thấy bến đỗ bình yên

Là một trong những ngôi sao quyền lực của điện ảnh Việt, Ngô Thanh Vân sinh năm 1979 từng khiến người hâm mộ lo lắng khi mải mê sự nghiệp mà quên chuyện trăm năm. Thế nhưng, sự xuất hiện của đầu bếp Huy Trần sinh năm 1990 đã thay đổi tất cả, xóa nhòa hoàn toàn khoảng cách 11 tuổi bởi sự ngọt ngào, chín chắn của chàng rể Việt kiều.

Cặp đôi chính thức về chung một nhà vào tháng 5/2022 bằng một đám cưới lãng mạn tại bãi biển Đà Nẵng, đánh dấu bước ngoặt đưa "đả nữ" mạnh mẽ ngày nào bỗng trở nên dịu dàng, nhỏ bé bên cạnh ông xã.

Huy Trần nổi tiếng là ông chồng "cuồng vợ" nhất nhì Vbiz khi tự tay chuẩn bị từng bữa ăn dinh dưỡng, tháp tùng vợ trong mọi chuyến đi công tác hay du lịch toàn thế giới. Hạnh phúc của cặp đôi càng thêm trọn vẹn và ngọt ngào hơn khi hai vợ chồng vừa chính thức đón con gái đầu lòng chào đời trong sự chúc phúc của đông đảo khán giả.

Diệp Lâm Anh – Phạm Kiên.

Diệp Lâm Anh – Phạm Kiên: Bến đỗ ngọt ngào sau giông bão

Sau khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân đầu tiên với nhiều tổn thương, "chị đẹp" Diệp Lâm Anh sinh năm 1989 đã tìm thấy điểm tựa hạnh phúc mới bên bạn trai kém 11 tuổi là người mẫu Phạm Kiên sinh năm 2000.

Cặp đôi vướng nghi vấn hẹn hò một thời gian dài trước khi chính thức công khai mối quan hệ vào năm 2025. Dù kém bạn gái nhiều tuổi nhưng Phạm Kiên luôn thể hiện sự ga-lăng, chu đáo, không ngần ngại dành cho "mẹ đơn thân" những hành động lãng mạn, ngọt ngào để khẳng định chủ quyền.

Diệp Lâm Anh và tình trẻ thường xuyên đồng hành trong công việc kinh doanh lẫn nghệ thuật, thoải mái tương tác tình cảm trên mạng xã hội. Sự chân thành và trưởng thành của Phạm Kiên đã giúp cựu người mẫu lấy lại nụ cười rạng rỡ, khiến người hâm mộ vô cùng vui mừng vì cô đã tìm thấy hạnh phúc xứng đáng sau những sóng gió cuộc đời.