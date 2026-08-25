Hòa Minzy bị chê kém duyên vì chia sẻ công khai chuyện "rụng dâu"

Bài đăng của Hoà Minzy đã nổ ra những tranh cãi trái chiều trên mạng xã hội.

Mới đây, Hòa Minzy bất ngờ trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội sau khi chia sẻ một câu chuyện liên quan đến chu kỳ kinh nguyệt. Nguyên do vì trên trang cá nhân có 3,7 triệu người theo dõi, cô đăng tải dòng trạng thái chia sẻ công khai việc hôm nay là tới chu kỳ kinh nguyệt của mình: "Hôm nay là tới ngày rụng dâu của em, mấy chị chúc em không đến tháng giúp em với ạ".

Ngay sau khi đăng tải, bài viết này đã vấp phải những ý kiến tranh cãi trái chiều của cư dân mạng. Không ít khán giả cho rằng cô kém duyên vì đây là vấn đề nhạy cảm, riêng tư và không nhất thiết phải đưa lên mạng xã hội để công khai chia sẻ.

Vấn đề liên quan đến chu kỳ kinh nguyệt, khả năng mang thai hay sức khỏe sinh sản đều thuộc phạm vi cá nhân, vì vậy cần được chia sẻ với sự cân nhắc nhất định. Đây vốn là một vấn đề sức khỏe tự nhiên, tuy nhiên khi xuất hiện trên nền tảng công khai, nội dung này nhanh chóng nhận được nhiều phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng.

Trên trang cá nhân, Hoà Minzy công khai chia sẻ liên quan tới chu kỳ kinh nguyệt của bản thân. Ảnh: Chụp màn hình

Dưới phần bình luận, Hoà Minzy thậm chí còn bày tỏ sự hào hứng khi nói về vấn đề này. Cô hỏi netizen: "Mọi người có ai chậm mấy ngày mới lên vạch không ạ. Chứ sáng nay tới ngày rụng dâu rồi mà vẫn 1 vạch buồn quá. Nhưng chưa thấy rụng dâu nên vẫn hy vọng".

Nhiều ý kiến khác lại cho rằng những vấn đề liên quan đến chu kỳ, nội tiết hay sức khỏe sinh sản vẫn mang tính cá nhân. Nếu gặp bất thường, cách phù hợp nhất là tìm đến bác sĩ hoặc chuyên gia để được tư vấn thay vì chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Mạng xã hội là nơi công chúng có thể kết nối với nghệ sĩ, nhưng không đồng nghĩa mọi vấn đề trong cuộc sống riêng đều phù hợp để chia sẻ công khai. Việc giữ một ranh giới nhất định giữa đời tư và hình ảnh trước công chúng vẫn là điều cần thiết.

Hoà Minzy còn thoải mái nói về vấn đề này dưới phần bình luận. Ảnh: Chụp màn hình

Cư dân mạng đã nổ ra những tranh cãi trái chiều, cho rằng đây là vấn đề riêng tư, không nên chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh: Chụp màn hình

Đây không phải lần đầu tiên Hoà Minzy bị chỉ trích vì phát ngôn kém duyên. Gần đây nhất là tranh cãi xoay quanh câu hát trong sản phẩm âm nhạc mà cô thể hiện cùng Cẩm Ly. Cụ thể, trước những góp ý từ khán giả về chất lượng ca khúc, nữ ca sĩ nhiều lần nhấn mạnh đây không phải sản phẩm chính thức do cô sản xuất, mà là dự án cộng đồng của một đơn vị sản xuất. Nữ ca sĩ cho biết bản thân chỉ tham gia với vai trò khách mời, đồng thời mong khán giả chờ đợi sản phẩm riêng trong thời gian tới.

Chính cách phản hồi này đã tạo nên làn sóng tranh cãi mới. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng việc liên tục nhấn mạnh vai trò "khách mời" khiến Hoà Minzy bị hiểu là đang né tránh trách nhiệm trước những ý kiến trái chiều. Thậm chí, một số bình luận gay gắt còn mỉa mai cách xử lý tình huống của nữ ca sĩ, cho rằng cô đang "tách mình" khỏi sản phẩm khi gặp phản ứng không tích cực.

Trong thời gian hoạt động nghệ thuật, Hoà Minzy không ít lần vướng tranh cãi vì phát ngôn. Ảnh: FBNV

Về chuyện tình cảm, tháng 3/2026, Hòa Minzy chính thức công khai mối quan hệ với Đại úy Thăng Văn Cương sau khoảng thời gian dài yêu đương. Cả hai gặp nhau khi nữ ca sĩ tham gia chương trình Sao nhập ngũ năm 2022. Sau khi chương trình kết thúc, họ vẫn giữ liên lạc và dần phát triển tình cảm nhưng không công khai với công chúng.

Chuyện cưới hỏi của cặp đôi cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Hòa Minzy từng chia sẻ gia đình Thăng Văn Cương đã sang nhà hỏi cưới. Nói về mối quan hệ của Thăng Cương với gia đình, Hòa Minzy chia sẻ: "Em vui, vì anh và bố mẹ đã kịp qua hỏi cưới em khi ông Nội còn sống! Để ông biết cháu gái của ông được mọi người yêu thương. Ông rất thương anh, Bố Mẹ rất thương anh, Bo rất thương anh và em biết gia đình, fans hâm mộ của em cũng sẽ thương anh thôi".