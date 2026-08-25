"Vũ trụ visual" ngắm mãi không chán: Ngô Lan Hương giản dị mà xinh, trai đẹp 2K1 "tuyệt đối điện ảnh"

Dàn sao Việt nổi bần bật khi tham gia các hoạt động thuộc concert Tổ Quốc Trong Tim.

Tối 23/8 vừa qua, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ đã diễn ra hoạt động WeYoung Stage thuộc Fandom Yêu Nước. Sự kiện có sự góp mặt của loạt nghệ sĩ trẻ được khán giả yêu thích. Không chỉ khuấy đảo sân khấu bằng những màn trình diễn tràn đầy năng lượng, dàn nghệ sĩ còn ghi điểm nhờ những khoảnh khắc giao lưu gần gũi với người hâm mộ.

Mới đây, loạt hình ảnh được ghi lại trong đêm diễn nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội. Không cần concept cầu kỳ hay tạo dáng quá đà, mỗi nghệ sĩ lại mang đến một màu sắc visual riêng, tạo thành cả một “vũ trụ nhan sắc” khiến dân tình ngắm mãi vẫn chưa chán.

Trong đó, Ngô Lan Hương gây thiện cảm với diện mạo trẻ trung, giản dị. Outfit không quá cầu kỳ nhưng lại giúp cô toát lên vẻ năng động, gần gũi đúng tinh thần một cô gái trẻ hòa mình vào không khí lễ hội. Đặc biệt, khoảnh khắc Ngô Lan Hương cầm micro vừa hát hết mình vừa giao lưu với khán giả khiến nhiều người thích thú vì vừa gần gũi, vừa đáng yêu.

Ngô Lan Hương ăn diện giản dị mà cực xinh trong buổi biểu diễn WeYoung Stage

Ngô Lan Hương tươi tắn khi giao lưu cùng người hâm mộ

Khoảnh khắc đáng yêu của nữ ca sĩ với người hâm mộ bên dưới khán đài

Nếu Ngô Lan Hương ghi điểm bởi nét xinh xắn, trong trẻo thì mỹ nam 2K1 Sơn.K lại khiến khán giả khó rời mắt với vẻ ngoài "tuyệt đối điện ảnh". Nam ca sĩ xuất hiện trong set đồ trắng thanh lịch, mái tóc được tạo kiểu gọn gàng. Dù lúc trình diễn hay giao lưu, Sơn.K luôn giữ nụ cười rạng rỡ, góc nào cũng "bùng nổ visual".

Sơn.K bùng nổ visual khi diện sơ mi trắng, vuốt tóc như tổng tài

Góc nghiêng 10 điểm không có nhưng của Sơn.K

Nam ca sĩ khiến khán giả hú hét vì vừa hát hay lại vừa điển trai

Ngoài ra, sự kiện này còn có sự góp mặt của dàn sao: Hoàng Tôn, S.T Sơn Thạch, Cheng và Minh Tốc & Lam.... Điểm thú vị của WeYoung Stage không chỉ nằm ở âm nhạc mà còn ở cách mỗi nghệ sĩ thể hiện cá tính riêng. Người giản dị, người cá tính, người mang vẻ thư sinh, người lại đậm chất điện ảnh. Chính sự khác biệt ấy tạo nên một “vũ trụ visual” đa màu sắc, khiến loạt ảnh sân khấu nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Cheng cũng là một trong những nam thần bùng nổ tại sự kiện

Nam ca sĩ lựa chọn sơ mi trắng kết hợp quần âu tối màu, tạo hình đơn giản nhưng tôn được vóc dáng và vẻ ngoài thư sinh

Cheng còn ghi điểm bởi nụ cười tươi và thần thái tự nhiên khi giao lưu

Ca sĩ S.T Sơn Thạch

S.T Sơn Thạch cũng mang đến những phần trình diễn rất sôi động

Hoàng Tôn xuất hiện với outfit trắng đồng bộ, gồm áo khoác dáng ngắn và quần họa tiết, tạo diện mạo trẻ trung, cá tính

Minh Tốc & Lam mang màu sắc khá trẻ trung, năng động

Fandom Yêu Nước là chuỗi hoạt động hưởng ứng tinh thần sáng tạo của thế hệ trẻ, nơi tình yêu văn hoá Việt được thể hiện qua âm nhạc, nghệ thuật, văn hóa đại chúng. Chủ đề năm nay của Fandom Yêu Nước là "Văn hóa kiến tạo sức mạnh Quốc gia", lấy nền tảng từ công nghiệp văn hóa - chiếc chìa khóa mở ra một kỷ nguyên mới cho đất nước. Và sức mạnh Quốc gia ấy không tự nhiên có, mà được nuôi dưỡng từ sự trân trọng những giá trị bản sắc cùng tinh thần sáng tạo không ngừng đổi mới. Năm 2026, Fandom Yêu Nước khởi động bằng booth Fandom Yêu Nước tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ và Concert quốc gia Tổ Quốc Trong Tim.