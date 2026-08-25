Rầm rộ chuyện mỹ nhân 1995 bị đại gia "đòi quà" hơn 85 tỷ sau 4 tháng yêu, cuối cùng cả đôi nhận cái kết muối mặt

Mỹ nhân showbiz này đã nhận 1 chiếc BMW, 1 chiếc Porsche, túi xách hàng hiệu và trang sức đắt gia từ người đàn ông.

Thi Tông Minh là đại gia trà sữa trân châu ở Đài Loan (Trung Quốc), sở hữu khối tài sản lên đến hàng chục tỷ TWD. Ông là người sáng lập thương hiệu trà sữa Lollicup và Karat tại Mỹ, đồng thời công ty của Thi Tông Minh còn sản xuất nguyên vật liệu chế biến trà sữa cho nhiều thương hiệu nổi tiếng. Đến năm 2024, Thi Tông Minh bị phanh phui hành vi ngoại tình với nữ người mẫu Sharon Trần, sinh năm 1996. Thời điểm đó, đại gia trà sữa và nhân tình xảy ra mâu thuẫn gay gắt. Thi Tông Minh tố cáo Sharon Trần lừa mình và kiện cô ra tòa đòi bồi thường 110 triệu TWD (85,7 tỷ đồng), đồng thời bắt anh trai của nữ người mẫu cũng phải chịu trách nhiệm bồi thường liên đới.

Theo tờ Next Apple, Thi Tông Minh và Sharon Trần quen biết từ tháng 7/2023 sau khi nữ người mẫu quay quảng cáo cho thương hiệu trà sữa của vị đại gia. Sau 1 thời gian qua lại, Thi Tông Minh muốn bỏ vợ để tiến tới hôn nhân với Sharon. Vì vậy, ông đã không ngần ngại móc hầu bao cho người đẹp. Theo Thi Tông Minh, trong vòng 4 tháng, ông đã chi 110 triệu TWD (85,7 tỷ đồng) để mua 1 chiếc BMW, 1 chiếc Porsche SUV, túi xách hàng hiệu Hermès và Chanel cùng nhiều món trang sức kim cương để tặng người mẫu trẻ. Ngoài ra, Thi Tông Minh còn hỗ trợ tài chính cho Sharon phẫu thuật thẩm mỹ và đầu tư chứng khoán.

Thi Tông Minh cho biết Sharon đối xử với ông rất tốt và nhiệt tình trong thời gian đầu hẹn hò. Tuy nhiên, sau khi nhận được hàng loạt món quà tiền tỷ, nữ người mẫu bắt đầu "lật mặt", tỏ ra lạnh nhạt, né tránh gặp mặt, thậm chí dừng liên lạc với ông. Thi Tông Minh nhiều lần tìm gặp trực tiếp Sharon để tìm hiểu nguyên nhân nhưng nữ người mẫu trốn tránh. Nghi ngờ bản thân bị lừa tình và lừa tiền, Thi Tông Minh đã yêu cầu Sharon trả lại quà cho ông song đã bị chân dài này khước từ.

Thi Tông Minh cho biết đã chi tiền tỷ cung phụng người đẹp. Nhưng cuối cùng, ông lại bị Sharon lừa gạt. Ảnh: China Times.

Đến giữa tháng 2/2024, Thi Tông Minh đệ đơn kiện Sharon Trần tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản lên tòa án Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) và Mỹ. Sau khi thụ lý đơn kiện, toà án Đài Bắc đã tiến hành đóng băng số tiền 50 triệu TWD (38,9 tỷ đồng) không rõ nguồn gốc trong tài khoản của Sharon. Phía cảnh sát còn tạm giữ xe và đồ hiệu được Thi Tông Minh liệt kê trong danh sách những món đồ đã mua cho Sharon trong thời gian bị người mẫu này lừa đảo.

Trước cáo buộc lừa tình chiếm đoạt tài sản của Thi Tông Minh, Sharon lên tiếng phủ nhận. Nữ người mẫu cho biết số tiền 85,7 tỷ đồng Thi Tông Minh bỏ ra mua xe, mua đồ hiệu cho cô là sự tự nguyện của vị đại gia. Sau 1 thời gian qua lại và cảm thấy không hợp nhau, Sharon đã nói lời chia tay, thậm chí chủ động trả lại quà đắt tiền cho Thi Tông Minh. Tuy nhiên, vị đại gia không những không đồng ý chia tay, lấy lại quà mà còn quay sang đe dọa, yêu cầu Sharon ký hợp đồng hợp đồng tình ái có thời hạn 5 năm. Sharon cho biết vì bị cô quyết liệt từ chối, Thi Tông Minh đã "thẹn quá hóa giận" vu khống cô chiếm đoạt tài sản.

Sharon Trần lủi thủi ra tòa sau khi bị người tình đâm đơn kiện. Ảnh: Sina.

Hai bên sau đó ra tòa và đấu tố nhau nảy lửa. Theo truyền thông Đài Loan (Trung Quốc), sau gần 2 năm xét xử, tòa án mới có phán quyết chính thức liên quan đến drama tình - tiền gây chấn động showbiz này. Theo đó, Thi Tông Minh bị xử thua trong cả hai vụ kiện "chia tay đòi quà" và cáo buộc Sharon Trần có hành vi phỉ báng, đòi bồi thường 10 triệu TWD (8,2 tỷ đồng) vì không có đủ bằng chứng. Trong đó, Sharon Trần không cần phải trả lại những món quà cô đã nhận được trong lúc qua lại với đại gia trà sữa.

Sau khi bại lộ chuyện làm tiểu tam và bị kiện đòi tiền ầm ĩ, Sharon Trần ngừng cập nhật tài khoản MXH, biến mất hoàn toàn khỏi showbiz Đài Loan (Trung Quốc). Trong khi đó, Thi Tông Minh được cho biết vô cùng mất mặt. Ông lặng lẽ quay về xin vợ tha thứ. Không lâu sau, Thi Tông Minh còn lao đao vì bị đối tác làm ăn kiện ra tòa với lý do giao hàng không đảm bảo chất lượng. Đây được xem là cái kết bẽ bàng cho cả đôi.

Kết cục của vụ drama tình ái là nữ người mẫu rút khỏi showbiz vì bại lộ chuyện là tiểu tam, còn vị đại gia thua kiện không đòi được tiền và phải quay về nhà xin vợ tha thứ. Ảnh: China Times.

Nguồn: China Times