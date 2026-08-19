"Nữ diễn viên xấu nhất nước" được đại gia tặng vườn nho nghìn hecta, cuộc sống sau đám cưới vô cùng bất ngờ

Bạn học từng nói nữ diễn viên này "bị điên" khi cô quyết định thi vào trường nghệ thuật dù có ngoại hình hạn chế.

"Nếu ông trời đóng lại trước mặt bạn một cánh cửa, nhất định đừng nản lòng. Hãy tin rằng, bằng sự nỗ lực của chính mình, một cánh cửa khác đang ở ngay phía trước mắt", đây là câu nói mà truyền thông Trung Quốc dành cho Dương Thanh. Dù bị chế giễu là "nữ diễn viên xấu nhất Trung Quốc", cô không khuất phục, mặc kệ mọi sự chê bai để nỗ lực tạo dựng chỗ đứng trong giới giải trí. Đến nửa sau cuộc đời, cô còn bước chân vào một gia đình hào môn, có cuộc sống khiến bao người ngưỡng mộ.

Ám ảnh tuổi thơ, sự trưởng thành kiên cường của "vịt con xấu xí"

Dương Thanh sinh năm 1960, trong 1 gia đình công chức bình thường ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Cha mẹ cô đều là nhân viên trong các cơ quan nhà nước. Gia đình Dương Thanh tuy không giàu có song đặc biệt coi trọng việc giáo dục con cái. Thế nhưng, tuổi thơ của Dương Thanh luôn đi kèm với những ánh mắt khác thường và những lời chế giễu chói tai từ người xung quanh.

Khi còn học tiểu học, Dương Thanh chỉ cao khoảng 1,45m, nhưng đã nặng tới 50kg và có làn da đen xì. Hàng xóm thường xuyên trêu chọc, nói rằng cha mẹ chê cô quá xấu nên định đưa cô về quê để sinh một đứa con khác xinh đẹp hơn. Ở trường, những bạn học nghịch ngợm liên tục đặt biệt danh cho cô nào là "vịt con xấu xí" đến "Trư Bát Giới". Bị bạn bè bắt nạt vì diện mạo kém sắc, Dương Thanh chỉ có thể âm thầm nuốt sự tủi thân vào trong lòng. Nhưng những lời đàm tiếu đó không thể đánh gục Dương Thanh. Nếu ngoại hình không bằng người khác, cô quyết tâm vượt qua những người khinh thường mình ở những phương diện khác.

Dương Thanh có tuổi thơ sống trong những lời gièm pha của người xung quanh vì ngoại hình kém sắc. Ảnh: Sina.

Dương Thanh xem lời chê bai của người ngoài là động lực, càng ngày càng chăm chỉ học tập. Không chỉ luôn nằm trong nhóm có thành tích dẫn đầu và thường xuyên nhận được các loại giấy khen, cô còn đặc biệt yêu thích nghệ thuật và học rất nhiều loại nhạc cụ. Quan trọng hơn cả, Dương Thanh có một cặp cha mẹ vô cùng cởi mở và yêu thương cô. Đối diện với sự tự ti của con gái, họ không trách móc mà dùng tình yêu thương để sưởi ấm trái tim đã chịu nhiều tổn thương của Dương Thanh. Cha mẹ nói với Dương Thanh rằng, con người không phải cứ xinh đẹp mới được yêu thích. Một tâm hồn thú vị mới là điều quý giá nhất, hơn nữa định nghĩa về cái đẹp của mỗi người vốn không giống nhau. Những lời nói ấy giống như một tia sáng, soi rọi tuổi thơ u ám của Dương Thanh.

Theo đuổi giấc mơ Bắc Ảnh, dùng thực lực gõ cửa nghệ thuật

Theo lẽ thường, với thành tích học tập xuất sắc, Dương Thanh hoàn toàn có thể thi vào một trường đại học trọng điểm rồi tìm công việc ổn định, kết hôn, sinh con và trải qua một cuộc đời bình lặng. Nhưng Dương Thanh vốn là người có cá tính mạnh và không chịu đi theo lối mòn. Năm lớp 12, cô bất ngờ đưa ra một quyết định khiến tất cả mọi người kinh ngạc: đăng ký thi vào khoa diễn xuất của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh.

Tin tức lan ra, những lời chế giễu từ thời thơ ấu lại một lần nữa ùa về như sóng dữ. Tất cả bạn học đều cho rằng Dương Thanh đã điên rồi. Trong giới giải trí, mỹ nhân nhiều vô kể, với diện mạo của cô mà muốn đứng vững trong ngành diễn xuất thì chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày. Nhưng sau những giằng co và lo lắng, cha mẹ Dương Thanh vẫn ủng hộ lựa chọn của con gái.

Cô quyết tâm thi vào trường nghệ thuật bất chấp sự hoài nghi, chế giễu của bạn học. Ảnh: Sohu.

Đối với một người từ nhỏ đã có thành tích học tập xuất sắc như Dương Thanh, phần thi viết không phải vấn đề quá lớn. Nhưng đến vòng phỏng vấn, ngoại hình vẫn trở thành trở ngại lớn nhất của cô. Nhìn diện mạo của Dương Thanh, các giám khảo trường nghệ thuật lộ rõ vẻ khó xử, lời nhận xét ban đầu thể hiện ý tứ rõ ràng muốn cô biết khó mà lui. Nếu là người khác có lẽ tâm lý đã sụp đổ, nhưng Dương Thanh thì không.

Cô giữ bình tĩnh, quyết định đánh cược tất cả khi chủ động đứng dậy nói với các giám khảo rằng mình biết chơi nhiều loại nhạc cụ, xin có một cơ hội biểu diễn và nhận được sự đồng ý. Sau khi cô biểu diễn xong, các giám khảo đã thay đổi ý định đánh rớt Dương Thanh: "Ngoại hình của cô quá xấu, nhưng chúng tôi vẫn quyết định tuyển cô". Lý do mà các giám khảo đưa ra sau đó là trong giới diễn xuất, không phải ai cũng có thể đóng vai chính diện. Khán giả cũng cần những nhân vật xấu xí và các vai hài. Chỉ khi trăm hoa đua nở thì ngành nghệ thuật mới thực sự phát triển. Cứ như vậy, Dương Thanh nhận được giấy báo trúng tuyển Học viện Điện ảnh Bắc Kinh.

Dương Thanh dùng tài năng của mình để chinh phục các giám khảo chấm thi của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Ảnh: Sohu.

Sau khi bước vào trường đại học, Dương Thanh nhanh chóng phát hiện các bạn học xung quanh quả nhiên đều là những mỹ nhân hàng đầu. Trong số những người học cùng lớp với cô có Hứa Tình - nữ thần nổi tiếng với vẻ đẹp không tuổi và Khương Văn Lệ - một diễn viên thực lực của showbiz Trung Quốc. Hứa Tình nổi tiếng từ khi còn trẻ, còn Khương Văn Lệ ngay trong thời gian học đại học đã giành được giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc. Áp lực mà Dương Thanh phải đối mặt khi đứng giữa những người bạn học vừa có tài vừa có sắc như vậy, ai cũng có thể tưởng tượng được.

Nhưng cô không hề nản lòng. Khi lớp có tiết mục cần dự thi và mời Dương Thanh tham gia, cô không từ chối và sẵn sàng đóng bất kể vai nào. Dần dần, khả năng diễn xuất của cô nhận được sự công nhận từ giáo viên và bạn bè. Năm thứ ba đại học, Dương Thanh đón nhận vai diễn quan trọng đầu tiên trong cuộc đời. Đạo diễn Thành Hạo của bộ phim truyền hình Muội Gái Ngoại Lai khi đó đang đau đầu vì một nhân vật có tên Lượng Muội. Nhân vật này không chỉ cần vẻ ngoài phải thật xấu xí mà còn phải ngây ngô, vụng về. Dù có khá nhiều đất diễn nhưng lại là một vai diễn không được lòng khán giả nên chẳng diễn viên nào ở Cbiz muốn nhận.



Khi nhìn thấy Dương Thanh ngoài đời, đạo diễn Thành Hạo lập tức cảm thấy khí chất trên người cô hoàn toàn giống với Lượng Muội và quyết định giao vai cho cô. Chính nhân vật Lượng Muội đã giúp Dương Thanh bắt đầu nổi lên trong giới diễn xuất, đồng thời đưa cô gặp được vị quý nhân quan trọng nhất trong sự nghiệp - đạo diễn Anh Đạt.

Dương Thanh chuyên trị các vai gái quê, kém sắc nhưng duyên dáng trên màn ảnh Trung Quốc. Ảnh: Sina.

Mối quan hệ giữa Anh Đạt và Dương Thanh giống như mối quan hệ giữa Bá Nhạc và thiên lý mã. Khi Anh Đạt đạo diễn phim Tôi Yêu Gia Đình Tôi, Dương Thanh từng xuất hiện với vai khách mời là cô giúp việc Tiểu Thúy. Cô đã khắc họa vô cùng sống động hình ảnh một cô giúp việc lười biếng, tham ăn, thích luồn lách và tìm cách kiếm lợi. Không lâu sau, Anh Đạt bắt tay thực hiện tác phẩm mới Chuyện Phòng Chờ. Trong đầu ông đã hình thành một nhân vật có tên Vương Tú Hoa - một vai diễn được đo ni đóng giày cho Dương Thanh. Ông tìm đến Dương Thanh và hy vọng cô sẽ đảm nhận vai nữ chính Vương Tú Hoa.

Đây là lần đầu tiên Dương Thanh được đóng vai chính. Cô vô cùng xúc động, càng trân trọng cơ hội này và dốc toàn bộ sức lực để hoàn thành nhân vật. Cuối cùng, Anh Đạt đã đặt cược đúng. Khán giả vô cùng yêu thích Vương Tú Hoa - một cô gái vừa quê mùa, vừa ngốc nghếch nhưng lại đáng yêu và hài hước. Từ đó, Dương Thanh trở thành gương mặt diễn viên thực lực trong showbiz Trung Quốc. Về sau, Dương Thanh lần lượt tham gia các bộ phim truyền hình ăn khách như Mẹ Muốn Đi Lấy Chồng, Đội Điều Tra Trọng Án Số 6, Người Phụ Nữ Cũng Có Mùa Xuân, Nhà Có Trai Có Gái... Dù phần lớn đều là vai phụ, cô luôn có thể biến những nhân vật nhỏ bé, không đáng chú ý thành những con người có cảm xúc và gây ấn tượng mạnh với công chúng. Nhờ vậy, cô trở thành một trong những gương mặt diễn viên thực lực có khả năng nhận diện cao nhất trên màn ảnh.

Cô từng bước ghi dấu ấn diễn xuất, trở thành gương mặt diễn viên thực lực của showbiz Trung Quốc. Ảnh: Sina.

Cưới được đại gia và sống sung sướng với 34.000 tỷ

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất thành công, Dương Thanh còn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân xuyên biên giới với một doanh nhân người Đức. Cơ duyên của cả hai bắt đầu từ một bữa tiệc thưởng rượu. Trong lần tham dự sự kiện sang trọng, Dương Thanh tình cờ gặp vị doanh nhân người Đức này. Ngay từ lần đầu chạm mặt, ông đã bị nữ diễn viên thu hút và nhanh chóng dành cho cô tình cảm đặc biệt. Sau đó, vị đại gia không ngừng theo đuổi Dương Thanh trong một thời gian dài. Từ những lần gặp gỡ, trò chuyện, cả hai dần nhận ra đối phương có nhiều điểm chung và tìm thấy sự thú vị trong mối quan hệ. Đặc biệt, họ đều yêu thích hội họa. Điều này trở thành sợi dây gắn kết giúp tình cảm của Dương Thanh và đại gia người Đức ngày càng sâu đậm.

Sau khi kết hôn, Dương Thanh chuyển sang Đức sống, rút lui khỏi showbiz. Cô được ông xã tặng 1 vườn nho rộng nghìn hecta, tin tưởng giao quyền quản lý khối tài sản lên tới 10 tỷ NDT (khoảng 34.000 tỷ đồng) và cùng nhà máy sản xuất rượu vang lâu đời của gia đình chồng.

Dương Thanh và chồng đại gia người Đức quen nhau sau một buổi tiệc rượu. Ảnh: Sina.

Sau khi cưới, cô sống sung túc trong khối tài sản 34.000 tỷ của chồng, đồng thời nhận được 1 vườn nho rộng lớn và tham gia vào công việc kinh doanh nhà máy rượu vang của gia đình chồng. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu