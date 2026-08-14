Cô dâu showbiz đeo 1 kg vàng, 1 miếng bánh cưới đổi được 1 căn nhà

Riêng bó hoa cưới của nữ diễn viên xinh đẹp tuyệt trần này đã có giá 1,6 tỷ đồng.

Sau 7 năm đăng ký kết hôn và có với nhau 2 con, Khương Triều và Mạch Địch Na cuối cùng cũng tổ chức hôn lễ hoành tráng tại Tân Cương (Trung Quốc) - quê nhà cô dâu vào tối 12/8. Đám cưới của cặp đôi được ví như màn kết hợp giữa sự xa hoa hiện đại và nét truyền thống đặc trưng của vùng đất này. Từ thực đơn, hoa cưới cho đến trang sức và quà tặng đều được chuẩn bị công phu, khiến nhiều người không khỏi choáng ngợp trước độ chịu chi của cặp sao.

Theo tờ Sina, hôn lễ của Mạch Địch Na và Khương Triều mang đậm phong vị Tân Cương (Trung Quốc) với hàng loạt món ăn đặc trưng như sườn cừu nướng, gà hầm đĩa, bánh bao nướng, cơm bốc tay... Bên cạnh đó, tiệc cưới còn phục vụ thêm hải sản và các loại trái cây tươi ngon, tạo nên một bàn tiệc thịnh soạn, sang trọng.

Đám cưới lãng mạn ở Tân Cương (Trung Quốc) của Mạch Địch Na - Khương Triều. Clip: Weibo.

Cô dâu - chú rể khiêu vũ chào mừng các khách mời tham dự ngày vui của mình. Clip: Weibo.

Hôn lễ "đậm mùi tiền" của 2 diễn viên chiếm sóng MXH Trung Quốc. Ảnh: Sina.

Cặp đôi thết đãi bạn bè, người thân với hàng loạt món ăn như sườn cừu nướng, gà hầm đĩa, bánh bao nướng, cơm bốc tay, hải sản và các loại trái cây tươi ngon. Ảnh: Sina.

Tuy nhiên, thứ khiến công chúng chú ý nhất lại là chiếc bánh cưới khổng lồ trong hôn lễ của đôi trai tài - gái sắc này. Không phải bánh kem, bánh cưới của 2 diễn viên là chiếc bánh cắt (Qie Gao) vô cùng nổi tiếng của Tân Cương (Trung Quốc), được làm từ nhiều nguyên liệu giàu dinh dưỡng và đắt tiền như hạt óc chó, nho khô, vừng, táo đỏ... Các nguyên liệu được ép kết dính bằng mật nha vàng óng và nước ép nho, tạo thành những khối bánh có kết cấu dày, chắc và nặng. Với cách chế biến cầu kỳ và nguyên liệu cao cấp, chiếc bánh có giá trị đắt đỏ đến mức được cho biết "một miếng có thể đổi được một căn nhà tại Urumqi (Tân Cương)".

Bánh cưới khổng lồ và siêu đắt đỏ của Khương Triều và Mạch Địch Na. Clip: Weibo.

Nếu thông tin về chiếc bánh cưới đã đủ khiến người ta trầm trồ thì màn chơi lớn tiếp theo của Khương Triều dành cho bà xã còn gây sốc hơn. Toàn bộ hoa tươi sử dụng để trang trí trong hôn lễ được vận chuyển bằng máy bay từ Vân Nam đến Tân Cương (Trung Quốc). Trong ngày trọng đại, cô dâu đeo trang sức có tổng trọng lượng hơn 1kg. Đặc biệt, Khương Triều còn chuẩn bị cho vợ một bó hoa làm từ vàng ròng trị giá hơn 420.000 NDT (khoảng 1,6 tỷ đồng). Thay vì những bó hoa tươi sẽ nhanh chóng héo tàn, món quà đặc biệt này vừa mang ý nghĩa lãng mạn, vừa có giá trị vật chất khiến bất cứ ai cũng phải choáng ngợp.

Một bó hoa trị giá hàng tỷ đồng, trang sức vàng nặng 1 kg, hoa cưới phải vận chuyển bằng máy bay và chiếc bánh cưới được ví von có giá ngang một căn nhà tại Tân Cương - những chi tiết này khiến hôn lễ của Khương Triều và Mạch Địch Na trở thành một trong những đám cưới xa hoa bạc nhất Cbiz.

Cô dâu mỹ nhân đeo 1 kg trang sức vàng trong đám cưới. Riêng hoa cưới bằng vàng ròng đã có giá 1,6 tỷ đồng. Ảnh: Sina.

Mạch Địch Na và Khương Triều là đôi trai tài gái sắc của showbiz Trung Quốc. Mỹ nhân Tân Cương hơn chồng 4 tuổi. Cặp đôi chính thức công khai hẹn hò vào tháng 10/2016. Đến tháng 5/2019, khi Mạch Địch Na mang thai con đầu lòng ở những tháng cuối thai kỳ, Khương Triều cầu hôn cô. Không lâu sau, cả hai đi đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, Mạch Địch Na và Khương Triều không thể tổ chức đám cưới vì dịch Covid-19. Đến năm 2021, nữ diễn viên mang thai con thứ 2 nên hôn lễ cứ thế mà bị trì hoãn đến tận hôm nay.

Mạch Địch Na sinh năm 1987, là mỹ nhân Tân Cương nổi danh Cbiz bên cạnh Địch Lệ Nhiệt Ba, Cổ Lực Na Trát hay Đồng Lệ Á. Vai diễn nổi bật nhất của cô là Hàm Hương trong Tân Hoàn Châu Cách Cách. Trong khi đó, Khương Triều sinh năm 1991, nổi tiếng với vai nam thần Tịch Thành trong phim điện ảnh Tiểu Thời Đại (đóng cùng Dương Mịch, Quách Bích Đình) hay tổng tài Cố Thừa Trạch trong bộ phim Mùa Hè Của Hồ Ly (đóng chính với Đàm Tùng Vận).

Mạch Địch Na - Khương Triều là đôi vợ chồng có visual đỉnh bậc nhất showbiz Trung Quốc. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Weibo